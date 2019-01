Ako još i postoji pokoji preostali romantik, koji misli kako je život na pučinskim otocima izvan sezone čisti zen za dušu i tijelo, nakon što pročita priču s Oliba, škoja koji je formalno dio Grada Zadra, vjerojatno će se nad tim zamisliti.

A priča ide otprilike ovako: u ponedjeljak 14. siječnja, malo prije 11 sati, na cijelom je otoku nestalo struje. Nakon što je prošlo desetak minuta, pa onda i pola sata 'u mraku', Olibljanima je zazvonilo na uzbunu. Što se događa, zašto nema struje, brzo se proširilo po otoku koji sada, zimi, ne broji niti sto duša. A većina njih su stari, nemoćni i bolesni, ovisni o struji na koju se griju, preko koje imaju toplu vodu, telefone...

Prva je postaja, logično, bila mjesna pošta. Do poštara je stigla informacija kako struje neće biti, i to od jutra sve do navečer, do 17 sati, što je praktički cijeli dan. Nitko nije znao, nitko se nije pripremio, a da priča bude još bolja, ni radnike “Elektre” cijeli dan nitko nije vidio na otoku.

Zato je iduća postaja bila upravo zadarska “Elektra”, gdje im je priopćeno kako struje nema jer služba, eto, na otoku taj dan ima hitnu intervenciju. A kad je intervencija hitna, onda može trajati satima. Pa i na zimski dan, kada bez struje na otoku praktički nema života.

No, Olibljani u ovu priču nisu povjerovali. Kažu nam, to su bajke za malu djecu, jednake onoj da država poduzima sve da život na otocima o(p)stane.

- Prava je istina da su otočani na malim otocima zapravo građani drugog reda koji nemaju jednaka ustavna prava kao ljudi u gradu. Evo, recite mi, molim vas, kad je u gradu Zadru čiji smo, usput budi rečeno, sastavni dio, struja zbog radova isključena duže od dva ili maksimalno tri sata? A kamoli na cijeli dan. Nikad, naravno!

- A za nas stotinjak koga briga, to je ionako samo starčad koja se neće buniti. A nemamo ni kako, kad nam telefoni ne rade bez struje, pa ne možemo ni nazvati da bismo se požalili - govore nam Olibljani.

- I naravno da u pitanju nije bila nikakva hitna intervencija, već je “Elektri” jeftinije i jednostavnije cijelom otoku struju isključiti na cijeli dan nego slati ekipe dva dana zaredom. Njima je to trošak, a kome su još danas prava na normalan život važnija od troška. Nikome, očito - zaključuju otočani.

Koliko su blizu istine, odgovor smo tražili u "Elektri", ali ga ni jučer nismo uspjeli dobiti.