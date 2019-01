Bračni par već 63 godine vodi bitku za povrat nekretnine u centru grada, mijenjaju se brave, blokiraju vrata, ali pravnoj zavrzlami nema kraja: 'Svekrva je u teretovnici bila sve do 2001., a onda je misteriozno nestala!'

Marija i Damir Žuvela, dvoje zadarskih umirovljenika, za sljedeću subotu najavljuju održavanje mirnog prosvjeda ispred stambene zgrade i poslovnog prostora u Ulici knezova Šubića bribirskih na Poluotoku.

Zbog imovinskopravnog nereda oko tog poslovnog prostora zadarska policija intervenirala je u subotu i u ponedjeljak, a korijen cijele priče seže u polovinu prošlog stoljeća kada je bivša država "otela zemljište" obitelji Žuvela i na njemu izgradila stambeno-poslovnu zgradu.

- Damirova je majka bila vlasnica zemljišta s četiri kuće i farbaonicom vune. Bivša je država sve to srušila i 1956. godine započela, a 1960. završila gradnju. Zgrade je gradila JNA, ali se ni oni nikada nisu mogli upisati kao vlasnici, pa to nije pošlo za rukom ni Općini, ni "Bagatu", ni Jugobanci, ni Zagrebačkoj banci, pa ni sadašnjem korisniku tog poslovnog prostora. Stanari 15 stanova i korisnici poslovnog prostora su se pokušali upisati u zemljišne knjige radi etažiranja i objedinjavanja vlasništva nad stanovima i dijela zemljišta na kojima su zgrade izgrađene, ali to Općinski sud nije dopustio dok se ne riješi problem vlasništva, a spor traje od 1956. godine, ispričali su još prije četiri godine Marija i Damir Žuvela.

Što se dogodilo u subotu?

Policiju su nazvali predstavnici splitske tvrtke "Pominvest" jer je netko promijenio brave i uselio se u dio poslovnog prostora koji tvrtka koristi. Ustanovilo se da je riječ o Mariji i Damiru Žuveli koji u tom prostoru borave od 2017. godine! A onda je u ponedjeljak policiju zvala Marija Žuvela jer je uz asistenciju zaštitara "Pominvest" ušao u prostor, "zavario" ulazna dvorištna vrata, a u prostoru su ostale njezine i suprugove stvari!

Obitelj Žuvela ima stan na trećem katu iste zgrade i tvrdi da "Pominvest", koji upravlja nekretninama Zagrebačke banke kao svojedobnog korisnika poslovnog prostora u prizemlju uopće nije vlasnik. U zemljišnim knjigama vlasnici nisu upisani, ali iz "Pominvesta", uz dokument iz kojeg proizlazi da Žuvele uopće ne vode spor oko povrata "otetog zemljišta", kažu drugačije.

- Ne vodi se imovinskopravni spor između "Pominvesta" i obitelji Žuvela. Predmetni poslovni prostor je Jugobanka kupila od poduzeća "Vlado Bagat" Zadar, i to na osnovi tri zaključena kupoprodajna ugovora. Uredbom o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske dopušteno je da dioničari banke sa sjedištem na teritoriju Srbije mogu stvarima koje koriste ili kojima raspolaže filijala osnovati d.d. Pozivom na dopune navedene uredbe, odlukama dioničara o osnivanju osnovano je dioničko društvo "Pombank invest", kasnije preimenovano u "Pominvest". Tako osnovano društvo upisano je 6. svibnja 1992. godine u Trgovački sud u Splitu, kojom prilikom je u temeljni kapital unesen i poslovni prostor u Zadru. "Pominvest" d.d. je stekao pravo vlasništva nad spomenutim poslovnim prostorom na temelju zakona, što je i potvrđeno sudskim postupkom kojim je utvrđeno da je "Pominvest" vlasnik poslovnog prostora - stoji u objašnjenju koje nam je dostavila direktorica "Pominvesta" Nada Dobronić, pozivajući se na presudu Općinskog suda iz 1996. godine iz koje proizlazi da je "Pominvest" pravni sljednik nad imovinom splitske podružnice nekadašnje Jugobanke.

Pritom direktorica Dobronić dodaje kako "nije točno da zgrada nema ni uporabnu ni građevinsku dozvolu jer je građena prije 1968. pa se podrazumijeva da je legalno sagrađena, a Jugobanka je 1982. g. radila adaptaciju navedenog poslovnog prostora, za što posjeduje građevinsku i uporabnu dozvolu".

U njezinu dopisu stoji i da je obitelj Žuvela dobila dozvole za rekonstrukciju-nadogradnju svog stana, te da je za to "Pominvest" kao "suvlasnik građevine dao suglasnost".

- Suvlasnici stambene zgrade u Ulici knezova Šubića bribirskih pokrenuli su postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisa prava vlasništva, koji je okončan rješenjem Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Pagu, dana 14. srpnja 2017. na način da se dopušta u zk. ulošku broj 13857 k.o. Zadar upis prava vlasništva površine 166,20 m² za korist "Pominvesta" - odgovorila nam je direktorica Nada Dobronić.

Dakako, Marija Žuvela ima svoje viđenje bitke koju vodi 63 godine:

- Ta priča traje od 1956. godine! Mi nikada nismo podnijeli zahtjev za povratom imovine po hrvatskom zakonu iz 1996. jer od bivše države nikada nismo ni dobili nikakvo rješenje o oduzimanju nekretnina ili izvlaštenju! To je i bio razlog zbog kojega se nitko nikada nije knjižio kao vlasnik zemljišta. Moja svekrva je 1971. bila upisana u teretovnicu, a po hrvatskom zakonu i konvenciji EU-a, sve što je u njoj bilo upisano do 31. prosinca 1990. trebalo je prenijeti u vlasnički list. Ali, to nikada nije bilo napravljeno. Za svoj stan smo dobili dozvolu jer je svekrva u teretovnici bila sve do 2001., a onda je misteriozno nestala! Prije tri godine zadarskom sudu smo podnijeli zahtjev za upis vlasništva nad nekretninama, ali još čekamo, nismo dobili nikakav odgovor, nikakvo rješenje - kaže Marija Žuvela.

Iz "Pominvesta" se pozivaju na presudu Općinskog suda...

- Istina je da su taj sudski spor dobili, ali vodeći ga protiv Grada Zadra, a evo vam dopisa iz gradske uprave u kojem lijepo stoji da Grad Zadar nikada nije bio ni vlasnik ni korisnik tog poslovnog prostora! Pa kako su onda iz "Pominvesta" tužili Grad, a ne nas za "ometanje posjeda"?! Tako su mogli tužiti bilo koga! "Pominvest" se do 2017. godine sedam puta pokušavao upisati kao vlasnik, ali je to Sud odbio - kaže Marija Žuvela i navodi kako se u tom poslovnom prostoru 2017. pokušalo izgraditi apartmane, ali je građevinska inspekcija na njezin poziv te radove obustavila.

Svjesni ste da ne postoji pravna osnova za vaš ulazak u poslovni prostor u koji ste se bespravno uselili?

- Znam, ali ni oni nisu smjeli provaliti u taj dio poslovnog prostora jer smo mi bili u objektivnom posjedu duže od godinu dana. Ušli smo nakon što su oni u drugom dijelu prostora porušili pregradne zidove želeći graditi apartmane. Tako smo čuvali prostor za koji smatramo da je naš, jer nitko na njega nije uknjižen. A uvjerena sam da su prošle subote, dok mi nismo bili unutra, provalili u taj prostor jer im je tamo ostala dokumentacija o "gradnji apartmana" koju sam pronašla. A ja sam u ponedjeljak zvala policiju jer su nam tamo ostale stvari, zavarili su vrata i mijenjali bravu pa ne mogu doći do njih - zaključuje Marija Žuvela.

Pravnici: Nema povrata imovine koja više ne postoji! Pravnici upozoravaju da po hrvatskim propisima u postupku povrata nije moguće vratiti imovinu koja "u naravi više ne postoji". Pozicija države je ovakva: kuće obitelji Žuvela su u savezničkom bombardiranju Zadra bile srušene i nisu postojale, a na zemljištu su naknadno izgrađene nove zgrade, pa se ponuđena naknada odnosi samo na zemljište. Međutim, Žuvele tvrde da su još 1968. godine dokazali da su kuće postojale u trenutku uzurpacije zemljišta: - Iz Kanade smo 1968. godine dobili fotografije nekada poznatog zadarskog fotografa Ratka Novaka na kojima se jasno vidi da su tri od četiri kuće bile pod krovom, dakle da nisu bile uništene, a samo je četvrta kuća bila značajno oštećena. Tek nakon uzurpacije, sve su te kuće srušene - tvrde Damir i Marija Žuvela. Obitelj Žuvela je svojedobno dobila rješenje Ministarstva uprave o naknadi za zemljište od 100 kuna po kvadratu, ali su iznos smatrali diskriminirajućim, pa ga nisu željeli uzeti tvrdeći da njihova obitelj nikada nije zakonski izvlaštena i da za to imaju potvrdu Vrhovnoga suda iz 1973. godine. - Kako je Ured državne uprave mogao izdati rješenje o naknadi, koju smo odbili i nećemo je primiti, ako nikada nije bilo rješenja o izvlaštenju - pitali su se tada Damir i Marija Žuvela.