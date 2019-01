Kad 'učinkovito' pravosuđe odvede postupak u zastaru: odbjegli poduzetnik prije 23 godine optužen za milijunsku prevaru, no osuđen je tek jučer, i to samo za prisvajanje novca od najma objekta za prodaju sladoleda!

Kontroverzni poduzetnik i bivši logističar MORH-a, 61-godišnji Zdravko Turčić, koji je već šest godina u bijegu pred zakonom, na Županijskom sudu u Zadru osuđen je u odsutnosti na godinu i pol dana zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti u tvrtki "Turist" na Pagu krajem 90-ih godina gdje je tada bio direktor.

Ta je kazna Turčiću kao direktoru nekada uspješnog diva koji je dobro poslovao sve do 1996. godine, kada propada odlukom o dokapitalizaciji, izrečena u odsutnosti, punih dvadeset godina od optužbe.

Iako se teretio za milijunsku prijevaru, osuđen je samo za prisvajanje ukupno 81.166,66 kuna od najma objekta za prodaju sladoleda u autokampu "Straško".

Kazneno djelo zloporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje službenih isprava koje je u istoj tvrtki počinio od 1996. godine do 2000. godine palo je, naime, u zastaru jer su od optužbe prošle čak 23 godine!

- Okrivljeniku se stavlja na teret da je kazneno djelo počinio tijekom mjeseca travnja 1996. godine. Kako je riječ o kaznenom djelu za koje je zapriječena kazna zatvora u trajanju od jedne do deset godina, kazneni progon zastarijeva nakon dvadeset godina. S obzirom na to da u dosadašnjem tijeku postupka nije donesena prvostupanjska presuda, nije ispunjen uvjet za produljenje zastare. Drugim riječima, zastara kaznenog progona u odnosu na inkriminaciju nastupila je u travnju 2016. godine, slijedom čega je optužbu u odnosu na to kazneno djelo trebalo odbiti - naveo je sudac Hrvoje Visković u obrazloženju presude.

Turčić je u bijegu pred zakonom od 2013. godine kada se, naime, trebao javiti u Zatvor u Zadru na daljnje izvršavanje kazne iz Zatvorske bolnice u Zagrebu gdje je bio na liječenju. U bolnicu je upućen po pravomoćnom rješenju Županijskog suda u Zadru, no da se ipak nije vratio u Zatvor doznalo se tek na raspravi zakazanoj 2016.

Ovaj diplomirani pravnik i ekonomist isto je napravio i 2012. godine, kada se u zadarski zatvor nije vratio iz Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Na sudu je utvrđeno da je Turčić 1999. godine, kao direktor paške tvrtke "Turist", prisvojio novac od najma objekta za prodaju sladoleda u kampu "Straško".

Ovo je potvrdila i blagajnica koja je na sudu posvjedočila kako joj je Turčić često govorio da gotovinu ne polaže na račun, nego da daje njemu na ruke, što bi ona onda i učinila. Kako je rekla, zabranio je knjiženje i uplatu naplaćenog novca na račun trgovačkog društva. Isplatnice za taj novac bi nekad potpisao, a nekad ne, a znao bi često dolaziti u blagajnu gdje bi, kako je izjavila, doslovno zgrabio dio novca iz blagajne i otišao.

Prilikom odmjeravanja kazne sud je kod Turčića kao otegotnost uzeo njegovu višestruku osuđivanost, mahom zbog istovrsnih kaznenih djela, kao i to da je aktualno u bijegu s izvršenja zatvorske kazne, zbog čega mu je suđeno u odsutnosti, dok nikakve olakotne okolnosti na njegovoj strani nisu utvrđene.

Turčić je još 2010. godine osuđen na bezuvjetnu zatvorsku kaznu od godine dana nakon što je u njegovoj kući pokraj Kumrovca policija pronašla golemi arsenal oružja, a procesuirane su mu i dvije prijevare. Turčić je jedno vrijeme imao i političke ambicije, te je bio na listi Tomislava Merčepa Hrvatske pučke stranke. Kod Turčića je svojedobno viđan i Stjepan Turčić Pepa, nekadašnji suradnik Vladimira Zagorca, koji je kao bivši zamjenik načelnika Uprave za nabavu Ministarstva obrane nabavljao oružje za Hrvatsku vojsku.