Nadopisao 'LJ' ispred odvratnog grafita 'ubi Srbina' pa dvaput završio na policiji: Mnogi mi u Zadru kažu da sam super, ali potiho...

Jure Zubčić, dvadesetosmogodišnji Zadranin koji je u noći s osmog na devetog prosinca prošle godine nepismeni mrzilački grafit "Ubi Srbina" prepravio u pismeno i afirmativno "Ljubi Srbina", ovih je dana zbog tog čina završio na policiji. I to drugi put.

- Zvali su me da se javim u službu kriminalističke policije. Rekao sam im da sam sredinom dvanaestog mjeseca dao temeljnoj policiji izjavu oko događaja te nije bilo smisla da me ponovno ispituju za istu stvar. Samo su me upoznali sa sadržajem anonimne prijave. Dočekao me izrazito profesionalan službenik, što želim naglasiti, jer sam znao imati jako loša iskustva u policiji, kazao je Jure Zubčić ekskluzivno za Slobodnu Dalmaciju.



Koliko ste se zadržali u policiji?

- Pet minuta. Upoznali su me sa sadržajem prijave, a ja sam rekao da sam već dao iskaz.



A što je uopće napisao anonimni podnositelj kaznene prijave?

- Da me prijavljuje zbog uništavanja tuđe imovine dopisivanjem slova "lj", a možda i ostatka.



Baš to piše?

- Da. Parafraziram, jer je nemam kod sebe. Samo mi je pročitana.



Kako ste završili u policiji prvi put?

- U prosincu, četiri-pet dana nakon moje intervencije, policija me pozvala na obavijesni razgovor. Rekao sam im što je bilo, bili su uljudni. Rekao sam da sam svjestan da sam počinio prekršajno djelo, ne znam je li to uništavanje javne imovine ili remećenje javnog reda i mira.



Ipak je gore djelo počinio anonimni autor grafita.

- I ja isto mislim, on ima kazneno djelo govora mržnje, ali dobro.



Ima li dosta takvih grafita po Zadru?

- Ne, nisu toliko učestali. Nađe ih se, ali nema ih na svakom koraku. Nije da je bio jedini, ali nije ni da je to raširena pojava.



Kako ste se odlučili prepraviti ga?

- U principu stvar je vrlo jednostavna: prolazio sam pored grafita "Ubi Srbina" na zgradi u kojoj je Mjesni odbor Stanovi, a po prirodi sam takav da ne podnosim nikakav govor mržnje. Prva ideja mi je bila da to prefarbam, ali sam zaključio da bi to bila pobjeda ljudi koji pišu takve poruke. Htio sam ih natjerati da oni prefarbaju, htio sam isprovocirati njihovu reakciju. Dopisao sam "Lj" i to "Ljubi Srbina" objavio na društvenim mrežama. Onda se desio taj medijski bum, ljudi su spontano počeli dijeliti moj status. To me iznenadilo, ali pokazuje kolika je potreba za takvim djelovanjem.



Što se kasnije dogodilo s grafitom?

- Par dana nakon što je objavljeno, netko je prešarao sve s crnim sprejem, a kasnije je cijela zgrada opiturana.



Kako su na vaš postupak reagirali prijatelji, poznanici?

- Jako, jako puno pozitivnih reakcija iako za Zadar svi misle da je zatvorena i malo ksenofobna sredina. Dobio sam jako puno podrške, ali ne glasne. Primio sam malo bezobraznih poruka, nikakvih prijetnji. Toliko je puno poruka podrške, da su dvije bezobrazne poruke stvarno zanemarive.



Je li Zadar zaista bastion tvrde desnice kako se čini?

- Ne, ovako: Zadrani, vjerojatno zbog povijesti, jesu malo zatvoreniji ljudi, teže prihvaćaju ljude nego drugi gradovi. Tu HDZ vlada zadnjih 28-29 godina, jer je toliko uspješno razvio interesnu mrežu da su mnogi vezani za nju. Ima ljudi koji mi kažu da je super to što sam uradio, ali "nemoj nikom reći da sam ti to rekao, jer radim u gradskom poduzeću". Inače, tu su građani skroz normalni.



Grad je i u novojoj povijesti imao dosta trauma: ne mislim samo na ratna razaranja, nego i na ono što im je prethodilo – Kristalna noć, kada je uništavana imovina Srba. Koliko se danas govori o tome?

- U Zadru je to nekako... Bio sam beba kad se to desilo, da nije interneta i staraca vjerojatno ne bih znao. To je sigurno obilježilo grad, ali jednostavno se o tome ne priča. Sigurno nije nešto čime se ovaj grad može ponositi. Bez obzira kako se netko ponio u ratu, nisu svi ti ljudi podržavali velikosrpske ideje, okupaciju grada i slično...



Član ste SDP-a. Je li ovo stranačka inicijativa? Kako SDP-ovci gledaju na vašu aktivnost?

- U SDP-u sam od 18. godine, član sam Glavnog odbora i Predsjedništava SDP-a. Svi gledaju pohvalno, ima samo ljudi koji kažu "što ti je trebao problem sada", ali ne govore to iz negativnih pobuda, nego brige radi.