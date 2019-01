Sramota u novoj Poliklinici: 'Došla sam na terapiju i sestra mi govori da se moram skinuti. Tu, ispred svih, gola, gdje me svi vide jer cijeli odjel nema paravan!'; Iz bolnice se pravdaju i mole za strpljenje

– Tužna sam i osramoćena. Tamo više ne idem. Od danas ću ići na privatnu fizikalnu terapiju. Osjećam se poniženo i kao pacijent i kao osoba. Sramota! – razočarana je 52-godišnja gospođa iz Zadra koja je nakon odlaska na terapiju u srijedu navečer u nove prostorije Odjela za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju zadarske Poliklinike na Relji čvrsto odlučila da se tamo više nikad neće pojaviti.

Iako joj je to trebala biti treća od deset dogovorenih terapija, zbog uvjeta u kojima se terapije odvijaju ne želi više ni nogom stupiti u prostorije Poliklinike, otvorene koncem srpnja prošle godine, nakon višedesetljetne gradnje.

Među prvim odjelima zadarske Opće bolnice koji su se tada preselili u novu zgradu, bio je i Odjel fizikalne medicine zauzevši oko 1100 četvornih metara u podrumu zgrade. No unatoč boljim prostornim uvjetima, odjel do danas, gotovo šest mjeseci, nije uspio nabaviti paravane koji osiguravaju privatnost pacijenata, tako da se pacijenti, i muškarci i žene, moraju razgolititi pred desecima drugih pacijenata i medicinskog osoblja u prostoriji kako bi primili svoju terapiju, što mnogima nije ugodno.

– Možete samo zamisliti kako to izgleda. Došla sam na terapiju i sestra mi govori da se moram skinuti. Tu, ispred svih, gdje me svi vide, jer cijela Poliklinika nema paravan! Pa je li to normalno?! Dva puta sam to nekako podnijela, ali u srijedu više nisam mogla. Nisam više mogla trpjeti da me drugi pacijenti gledaju dok mi sestra daje terapiju. Molim vas da me krivo ne shvatite. Ne govorim vam ovo samo zbog sebe, nego zbog svih pacijenata Zadarske županije koji moraju koristiti usluge fizikalne terapije u Poliklinici. U starijim prostorijama imali smo paravane, ne idealne, ali su služili svrsi. Ovdje ih uopće nema, a prostorija je velika kao košarkaška dvorana. To vam je taj lažni sjaj nove Poliklinike koja je forsirano otvorena, a nema osnovnih uvjeta za rad s pacijentima. Sve terapije se rade na otvorenome, kao da ste na cesti. Nema dostojanstva ni prema nama pacijentima ni prema medicinskom osoblju koje već mora raditi u tim "katakombama" bez prozora – govori gospođa koja je, kaže, spremna svojim novcem kupiti najmanje tri paravana za Odjel fizikalne medicine, kad vodstvo bolnice to nije u stanju napraviti.

– Ponavljam, ne govorim zbog sebe, nego u ime svih pacijenata. Medicinsko osoblje koje tamo radi jednako misli kao i ja. I njima je jako neugodno što u takvim uvjetima moraju raditi i tražiti od pacijenata da se skinu, a nemaju paravane da ih se zaštiti od tuđih pogleda. Oni su mi i rekli: "Ako se vi kao pacijenti ne pobunite protiv ovakvih uvjeta, nećemo paravane nikada dobiti." Mislim da je to jedan civilizacijski minimum koji se treba omogućiti ljudima da u situacijama kad primaju terapiju, koje nisu uvijek ugodne, i zbog kojih se ponekad trebaju skinuti do gola, da se osjećaju koliko-toliko ugodno, a ne izloženi pogledima svih u prostoriji. Možda nekima to ne smeta, ali meni kao ženi smeta. A vidim da smeta i drugima. Znam dosta pacijenata koji su zbog ovakvih uvjeta odustali od fizikalne terapije. Ovo je teror nad pacijentima, gazi se njihovo dostojanstvo, ponižavaju se jer žele ozdraviti. To su za mene nedopustive stvari i molim vas da o tome pišete jer ako javnost ne dozna za ove uvjete koji traju gotovo pola godine, bojim se da se stanje na fizikalnoj terapiji neće promijeniti nabolje – poručuje naša sugovornica.

Nabava je u procesu

Zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar dr. Edi Karuc potvrdio nam je da Odjel fizikalne medicine nije još uvijek uspio nabaviti paravane koji bi pacijentima osigurali nužnu privatnost kod primanja terapije.

– Nažalost, sve je to točno. U procesu smo nabave paravana, ali natječaj je nepredviđeno prolongiran zbog žalbe nekih ponuditelja. Najveći problem je što oskudijevamo u novcu pa moramo tražiti najpovoljnije ponude. U takvim slučajevima ponuditelji se često žale na rezultate natječaja i proces izbora se ne može okončati. Paravani, nažalost, nisu jedini problem, ni svi prozori na Poliklinici još nemaju zastore i rolete, a tu su i druge slične stvari. Od useljenja brojne takve nedostatke pokušavamo riješiti u hodu, ali zakon o javnoj nabavi nam ne ide uvijek naruku – kaže dr. Karuc.

Njegovo mišljenje dijeli i dr. Neven Birkić, voditelj Odjela fizikalne medicine.

– Cijela situacija na odjelu zbog tih paravana je jako neugodna. Ispričavam se ovim putem svim pacijentima i kolegama koji na ovaj, uistinu neprimjeren način, moraju raditi. Nekima ljudima ne smeta što nema paravana, ali meni bi, da sam pacijent, to smetalo. Zato se svaki put kad sam u prilici ispričam i pacijentima i svojim kolegama jer znam da u takvim uvjetima nikome nije ugodno raditi – kaže dr. Birkić i dodaje da je natječaj za nabavu 40-ak paravana zapeo na žalbi jednog ponuditelja, ali da je taj proces, prema njegovim saznanjima, sada okončan, i paravani bi uskoro trebali doći u Polikliniku.

– Što znači to "uskoro"? Pa to znači najviše za mjesec dana. Trebali su biti isporučeni prošlog mjeseca, ali opet je negdje zapelo. Problem je što natječaj za nabavu opreme nije raspisao naš odjel, nego bolnica i na tom natječaju su paravani samo dio opreme koja se nabavlja tako da stvarno ne znam koji je bio razlog žalbe – objašnjava dr. Birkić, koji je ujedno i pomoćnik ravnatelja zadarske bolnice za kvalitetu.

– Ispada smiješno da ja kao pomoćnik ravnatelja za kvalitetu na svom odjelu pacijentima ne mogu pružiti osnovne uvjete, odnosno da ima problem kvalitete usluge. Ali, nažalost, tako je. Znam da pacijentima nije lagodno dolaziti na terapiju u ovakvim uvjetima, a isto se tako osjećaju i moji kolege. Zato ih sve molim za još malo strpljenja – kaže voditelj Odjela fizikalne medicine zadarske bolnice dr. Neven Birkić.