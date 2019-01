Trojica junaka spasila ženu od poludjelog muža koji ju je pregazio autom i ranio nožem: 'Nisam ni razmišlja što radim, mogli smo svi skupa izgubit glavu...'

– A Bože sačuvaj! – kaže Petar Pešić, slegne ramenima, sklopi ruke i stade pripovijedati horor koji se dva dana prije Božića odigrao ispred njegova kućnog praga na Torovima u Biogradu na Moru.

U hladno nedjeljno jutro, 68-godišnji Milenko Z. svoju je godinu dana mlađu bivšu suprugu, na povratku iz crkve, napao Volkswagenovim Polom: najprije ju je udario automobilom, onda ju je pregazio, i na koncu zadao dva uboda nožem! Da se u tom trenutku u Osječkoj ulici, u kojoj se još vide tragovi guma i motornog ulja, nije zatekao glavni junak naše priče, pitanje je bi li 67-godišnja I.Z. izvukla živu glavu.

Petar je, što narod kaže, mali čovjek, ali velikog srca. Kad je trebalo priskočiti, nije se prepao, nego je reagirao i spasio život nesretnoj ženi. Zbog toga hrabrog i nesebičnog čina, 11. siječnja, na Dan grada Biograda, gradonačelnik Ivan Knez uručit će mu posebno priznanje, Grb Grada Biograda. Njemu, ali i njegovu bratu Mladenu i sinu mu Davoru, koji su pomogli Petru da spasi ženu.

– Nedilja jutro je bila, a ja sam staja na glavnoj cesti ispred moje kuće. Bilo je taman prije deset sati, ljudi su se vraćali iz crkve. Kad u jednom trenutku Milenko u svom Polu zasta nekih petnaestak metara od mene na cesti. Zasta, gleda, čeka i onda, ujedanput, punim gasom krenio na svoju ženu koja mu je zajedno sa svojom prijateljicom dolazila u susret – kazuje živo Petar rekonstruirajući neviđeni zločin na mjestu događaja.

– Falin te Bože da su još dvi žene išle njima dvima u susret, jer je njih mora zaobić i tada je malo usporio, pa onda nasrnio na svoju ženu i njenu prijateljicu. Prijateljicu je udrio autom i pala je na cestu, a žena mu je završila u kupusu! – nastavlja Petar, zahvaljujući nebesima što su svi u ovom nemilom događaju ostali živi.

Udarena autom, nesretna žena je pala u jarak dubok 30-ak centimetara, koji dijeli cestu od polja kupusa. Milenko ju je vidio i autom krenuo prema njoj. Dok je ležala u jarku, autom ju je pregazio preko cijelog tijela. Upravo zahvaljujući jarku između ceste i polja kupusa, kaže Petar, spašen joj je život. Jer da je ležala na asfaltu kad je autom prešao preko nje, sigurno bi je ubio. Ovako je jarak ublažio pritisak automobila na tijelo.

– Ne razmišljajući, odmah sam krenuo pomoći nesretnoj ženi. Zgrabija san je, podiga na noge, njenu ruku prebacio preko svog vrata i tako smo zajedno bježali u sporednu ulicu koja vodi do moje kuće. Dok smo mi bježali, Milenko je okrenio auto u polju kupusa, pokosio žičanu ogradu isprid sebe i punim gasom na nas! Srića u nesrići je bila što je ulica uska i sa obe strane je niski zid. Mi smo išli s desne strane ulice, tako da, kad je on na nas naletija, nije moga do kraja smotat u desnu stranu. Smeta mu je zid. Jer da je smota, ili da smo mi bili na livoj strani, ne bi ja danas priča s vama... – zastane Petar.

– Puka je autom u zid i rastavio nas dvoje! Desnim prednjim svitlom auta bubnio je točno između nas dvoje, ona je završila s desne, a ja s live strane. Onda se on s vozačeva mista primistio na suvozačevo, izaša iz auta i krenija je bost. Dva puta! Prvo u plećku, a onda negdi za vrat, iza uha – govori Petar. U tom su trenutku na cestu iz susjedne kuće dotrčali njegov brat Mladen i sin mu Davor.

– Moj brat je ženu povuka preko zida u vrt i ona je ostala ležat dole, a sin je Milenku naredio da prida nož, što je ovi i učinio. Reka nam je da zovemo policiju, da će se predat i onda uvatio crtu. Otrča je jedno pedeset metara doli u onu štalu, vidite di je krov – upire Petar prstom u limeni krov u daljini.

– Sve se to odigralo u osandeset sekudni. Ma i manje, šezdeset! Sad kad se prisitim toga, nije mi svejedno. U onom trenutku nisam ni razmišlja što radim, nego sam je samo htio spasit. A sad kad se prisjetim, mogli smo svi skupa izgubit glavu – zamišljeno će Petar, odmahne nam rukom i uđe u kuću.

Ide se malo skloniti s ove divlje bure i odmoriti jer je i sam u ovom nemilom okršaju nabio kuk i bedra.

Odmori se, Petre, zaslužio si.

Dobio pritvor zbog pokušaja ubojstva Muškarcu koji je htio usmrtiti svoju 67-godišnju ženu, sudac istrage Hrvoje Visković odredio je jednomjesečni istražni zatvor zbog težine kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Njegova bivša supruga, s kojom je živio 30 godina nakon razvoda, zadržana je u bolnici s teškim tjelesnim ozljedama. Zadobila je dvije ubodne rane, jednu iznad desne ključne kosti, a drugu iza uha, prijelom lijeve lopatice, prijelom od šestog do devetog rebra te prijelom desne i nagnječenja lijeve potkoljenice. Milenko je počinio kazneno djelo protiv života i tijela, pokušaj teškog ubojstva te dva kaznena djela protiv opće sigurnosti, dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.