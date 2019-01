Dunja Mazzocco Drvar opisala kolika je snaga bure koja puše u Dalmaciji: Malo je nedostajalo da imamo uragan; Pogledajte kaos koji je orkanski vjetar ostavio za sobom

Olujni vjetar od jutra stvara probleme diljem Dalmacije. Za sav promet zatvorene su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za sva vozila je državnim cestama DC50 i DC27 preko Gračaca, Obrovca i Karina), DC54 Maslenica-Zaton Obrovački i Paški most, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub.

Poznati meteorološki portal najavljuje: u Hrvatsku stižu polarna hladnoća i snijeg, zbog opasnog vjetra za cijelu Dalmaciju upaljen crveni alarm

Zbog jakog olujnog vjetra koji od srijede navečer puše na širem splitskom području u prekidu su trajektne, brodske i katamaranske linije, a Državni hidrometeorološki zavod je zbog izrazito jakog vjetra izdao i crveni meteoalarm za većinu obale, jer bi tamo vrijeme danas moglo biti izuzetno opasno.

Bura srušila rasvjetni stup u Ulici Domovinskog rata, pogledajte snimku koja dočarava snagu olujnog vjetra koji je jutros poharao Split

Dok bura dere i nosi sve pred sobom, oni se brčkaju u moru: pogledajte koju smo ekipu zatekli danas na Firulama, oni ni po najvećoj 'ledari' ne odustaju od svog gušta



Koliko je snažna bura koja puše u Dalmaciji opisala je na Facebooku poznata meteorologinja Dunja Mazoocco Drvar.





'U drugom dijelu noći bura je pod južnim Velebitom udarala preko 160 kilometara na sat. Žestoko. Dobro raspoloženi Splićani, a znamo da su za vladavine bure Dalmatinci u pravilu dobro raspoloženi, javljaju da im se od bure njišu kuglice na boru. Iza zatvorenih prozora, jasno.

No, nije to sve. U ovoj situaciji zanimljivija je činjenica da je srednja brzina vjetra noćas dosegnula 32 m/s, odnosno 115 km/h. To je zaista iznimno rijetko, da ne kažem zanimljivo.

Bura je po svojoj naravi mahovita i opasna je upravo zbog udara koji su u pravilu dva do dva i pol puta jači od konstante. Međutim, kad vjetar konstantno ima orkansku snagu, on razara.

Za ilustraciju, to je samo za nijansu, za pišljivi metar po sekundi ili malo manje od 4 kilometra na sat, slabije od prve kategorije Saffir-Simpsonove uraganske skale. Malo je, dakle, nedostajalo, da imamo uragan u zadarskom zaleđu', pojasnila je Mazzocco Drvar.

Crveni meteoalarm ostaje na snazi i sutra za sjevernu, srednju i Južnu Dalmaciju.