TZ Zadarske županije: promotor savršenih prirodnih kulisa

Za Turističku zajednicu Zadarske županije, 2018. bila je vrlo uzbudljiva godina. U zadarsku je turističku regiju stiglo laskavo priznanje Lonely Planeta, najveće globalne platforme za preporuke putovanja, koji je Zadar uvrstio na listu "top 10" gradova koje valja posjetiti u 2019. godini.

S druge strane, TZ Zadarske županije nedavno je počeo s primjenom novog brend-identiteta i komunikacijskog koncepta "SayYES!", koji poziva na aktivan doživljaj destinacije, a u skladu je s aktualnim trendovima.

Nakon što je priznanje Zadar Best destination 2016. počelo polako tonuti u zaborav, jedan od najpopularnijih svjetskih turističkih vodiča Lonely Planet objavio je prestižni vodič "Best in Travel 2019", koji sadrži preporuke o destinacijama koje valja posjetiti u 2019. godini.

U odabranom i elitnom društvu našao se i Zadar, koji je zaradio prestižnu preporuku u kategoriji gradova. Riječ je o najvećoj svjetskoj godišnjoj kampanji Lonely Planeta u sklopu koje se, osim gradova, preporučuju zemlje i regije, ali i putovanja s najboljom vrijednošću za novac.

– Prošlogodišnja kampanja Lonely Planeta ostvarila je doseg od tri milijarde ljudi, a objavljeni promotivni videouradci pregledani su deset milijuna puta, dok su društvene mreže zabilježile više od milijun interakcija. Navedeni rezultati sugeriraju kako će ovo imenovanje našu regiju, sam Zadar, ali i Hrvatsku, dodatno približiti svjetskim ljubiteljima putovanja – naglašava Mihaela Kadija, direktorica županijskoga TZ-a.

Proces odabira najboljih destinacija i putovanja uključuje tim stručnjaka i članova Lonely Planet zajednice, koji kroz niz strogih kriterija odabiru najbolje od najboljih u različitim kategorijama. Zadar je odabran kao jedan od deset najpoželjnijih gradova u 2019. godini, a navedenu listu činili su još i Kopenhagen, Shenzhen, Novi Sad i drugi gradovi svijeta.

Iz Lonely Planeta u opisu Zadra naglašavaju da je riječ o destinaciji koja se u potpunosti izdigla iz pepela ratne prošlosti i koja danas uživa status živahne kozmopolitske destinacije u kojoj posjetitelji mogu otkriti odlične barove i opuštajuće kafiće, antičke ruševine, inovativne muzeje i autohtone rustikalne restorane.

Od nezaboravnih iskustava koje Zadar nudi, stručnjaci Lonely Planeta izdvajaju šetnju po zadarskoj rivi uz umirujući zvuk Morskih orgulja te prijevoz u gradskoj luci sa zadarskim barkajolima, što je višestoljetna tradicija

U priznanjem ovjenčanoj godini, u Kneževoj palači u Zadru Turistička zajednica Zadarske županije predstavila je javnosti i novi brend-identitet turizma Zadarske županije.

– Nedavno istraživanje iz SAD-a potvrdilo je kako je "spremnost na nove izazove, na sve" jedan od glavnih motiva današnjih putnika. Novi promotivni video i fotomaterijal upravo prikazuje doživljaje, osjećaje – ljude koji uživaju u destinaciji kušajući razne arome, upijajući atrakcije, prakticiraju svoje aktivnosti na savršenoj prirodnoj kulisi koje im zadarska regija nudi na dlanu.

Mnogi turistički djelatnici to i rade putem društvenih mreža koristeći hashtag #SayYESToEverything, dokazujući kako je slogan široko primjenjiv na razne aspekte života i rada, a posebno na sve destinacije i proizvode unutar županije – ističe Mihaela Kadija.

– Zadar region. Say YES! to everything. Regija Zadar. Reci DA! Svemu. Riječ DA najkraći je simbol koji označava pozitivno značenje (na svim jezicima je vrlo kratka i ona koja se među prvima nauči). Kad iza nje stoji uskličnik, ona predstavlja uzvik oduševljenja, pristanak na dobru ponudu, poziv na akciju – objašnjava Kadija novi brend-identitet turizma Zadarske županije.

U vizualnom identitetu grafički je snažno istaknuta riječ DA! sadržana u riječi ZaDAr. Uz set osnovnih pravila kreiran je vrlo otvoreni sistem u kojemu logotip može sadržavati mnoge izvedenice – jezične (prijevodi slogana na druge jezike), kolorativne (mnoštvo boja), dinamičke (odnosi pozitiva i negativa slova) te pozicijske (smještaj na samoj stranici, zakretanje logotipa radi dodatne dinamike).

– Ta prilagodljivost rješenja koje se može primjenjivati na brojne turističke proizvode Zadarske županije vrlo je važna jer pokazuje da ga i lokalne turističke zajednice odlično mogu primjenjivati za svoje potrebe. Produkt je moderan i atraktivan materijal koji nas stavlja uz bok velikim destinacijama i uzdiže iznad konkurencije.

Turistička zajednica Zadarske županije očekuje u sljedećem marketinškom razdoblju suradnju i primjenu diljem turističkog sektora. Svi zajedno trebamo se kao destinacija nametnuti kao turističko odredište koje nudi brojne aktivnosti, te poraditi ozbiljno na dostupnosti informacija upravo o toj, postojećoj ponudi – zaključuje direktorica TZ-a Zadarske županije Mihaela Kadija.