Nakon MIOC-a sam se dvoumio želim li biti dizajner automobila ili liječnik, pa sam upisao strojarstvo, ali i medicinu. Kad sam shvatio da ću, ako želim biti dizajner automobila, ponovno morati ići u inozemstvo, ubrzo sam odustao od toga. Kao dijete sam bio u inozemstvu, znam ja što je to, ali nema meni do moga kraja... – počinje svoju priču dr. Ivica Žuvela, ginekolog u Benkovcu, koji je svoju ordinaciju, vjerovali ili ne, iz temelja obnovio sam sa svojom obitelji. Učinio ju je toplom i ugodnom za jedan od najneugodnijih pregleda za žene.

Iako bi se dala napisati priča samo o tome kako je renovirao staru, zapuštenu ordinaciju, ipak ćemo dati prednost liječniku Žuveli, koji je već treću godinu zaredom prema anketi portala "Najdoktor" proglašen najboljim ginekologom u Benkovcu.

– A kako i ne bih bio kad sam jedini, bez konkurencije – šali se odmah na početku našeg razgovora šarmantni 49-godišnjak, a sad ćemo se i mi malo našaliti, benkovački George Clooney.

No, uozbiljimo se i krenimo redom, premda je teško ostati ozbiljan s čovjekom koji ne skida osmijeh s lica.

Ivica Žuvela rođen je u Zadru i smatra se Zadraninom iako korijene po djedu vuče iz Vele Luke. Baka mu je stara Zadranka, već su davne 1876. godine njezini u gradu imali tangariju, radionicu za bojenje tekstila. U njegovoj obitelji, kaže, ima dosta različitih gena, a on je od svakoga dobio ponešto. Tako, uz primarni posao liječnika, Žuvela voli i politiku, dalmatinsku pismu, građevinske radove, sport, slikarstvo, kuhanje i još mnogo toga.

– Kao dijete sam živio u Francuskoj, u Splitu sam išao u srednju školu i na fakultet, a u Zadar sam se vratio jer je to grad moje mladosti. Studirajući u Splitu, radio sam sve i svašta. Najbolje mi je bilo kada sam bio noćni čuvar. Tada bih lijepo uzeo knjige sa sobom i udri, štrebaj cijelu noć. A ostali poslovi? Pa, bio sam buker za izlete, radio sam u turističkoj agenciji, ali i na baušteli.

Kad čovjek prođe sve moguće poslove, onda cijeni svačiji trud i struku, a u životu me ništa nije ni strah ni sram raditi – govori jedini benkovački ginekolog koji je do specijalizacije radio, između ostalog, i kao liječnik na naftnoj platformi, gdje je bio koristan jer govori francuski, talijanski i engleski jezik, te je često bio i u ulozi prevoditelja u šarolikoj međunarodnoj ekipi.

A gdje je tu politika?

– Hm... U nju sam otišao iz čistog dišpeta! S 26 godina škole i kreditom poslali su me iz zadarske bolnice na biro jer nisam imao političko zaleđe. A naivno sam mislio da je doba podobnosti prošlo. Tako je pala odluka da idem u benkovačku ginekološku ambulantu. Kad sam vidio u kakvim bi mi prostorijama trebala biti ordinacija, šokirao sam se – kaže dr. Žuvela, pokazujući nam gotovo muzejski eksponat ginekološkog stola koji je sakrio u jedinu preostalu nesređenu prostoriju u ordinaciji.

Počeo ju je sređivati malo-pomalo uz pomoć obitelji, pa i članova benkovačke klape "Asseria". Kaže kako bi mlađa kći Iva pituravala kantune, a starija Mia krajeve i oko utičnica. U početku je to izgledalo otprilike ovako: došao bi u smjenu u jutarnjim satima i obukao liječničku kutu, pregledao sve pacijentice i onda bi nakon posla "skinija bilu monturu i obuka trliš", pa udri: radi, pili, brusi, pituravaj i izmišljaj razne načine kako popraviti ili obnoviti stari komad namještaja da može poslužiti u ordinaciji.

Kaže da mu je u Benkovcu odlično i da ne planira raditi u Zadru, iako u njemu živi. U manjem mjestu, ističe, ljudi više vjeruju liječniku i slušaju njegove upute.

– Zadar je vrlo blizu, ali u Benkovcu je potpuno drugačiji mentalitet nego u gradu. Ljudi su tu iskreni i jednostavni. Ako 70-godišnjoj baki kažeš da dođe na kontrolu za godinu dana, eto ti nje za točno godinu, plus-minus pet dana. U početku sam imao 1700 pacijentica, a sada 5000, i to za istu plaću – napominje.

Od tih 5000, oko 1500 ih dolazi iz Zadra, a još toliko s područja Obrovca, sve do Drniša i Pirovca. Upravo je to dokaz da Žuvela nije najbolji zato što je jedini.

– Nije na meni da se hvalim i dajem si komplimente. Kod nas nije običaj pohvaliti nekoga ako je dobar. Ako napraviš jedan propust ili u interesu pacijentice imalo povisiš ton, odmah kreće kanonada po društvenim mrežama. Ali dobro je uvijek teže priznati – iskreno će. Baš zbog toga su ocjene pacijentica na portalu "Najdoktor" vrjednije. U poslu ga više ništa ne može neugodno iznenaditi, osim kad žene sebe zanemaruju.

Skandali u zdravstvu

Nismo mogli propustiti priliku da ga ne upitamo o aktualnim skandalima koji se događaju u našem zdravstvu, poput istupa saborske zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić o kiretažama "naživo" i optužbi protiv splitskog kardiokirurga za primanje mita.

– To nam se sve događa zbog loše postavljenog sustava. Jednostavno nemate uslugu koju plaćate. Štedi se na pacijentima, ali i na medicinskom osoblju, pa nema dovoljno anesteziologa. Usluga nije adekvatna jer pacijent doživi nešto što ne bi smio iako cijelu godinu izdvaja za zdravstvo. Bilo bi idealno da sve male zahvate obavljamo u kratkotrajnoj anesteziji, bilo bi kudikamo lakše i liječnicima i pacijentima. A što se tiče mita, moram reći da uvijek i u svakoj struci ima ljudi kojima nikada nije dosta. Znate na što mislim... Ta dva primjera su samo slučajevi koji odražavaju lošu situaciju u zdravstvu. Da liječnik ima pristojnu plaću, ne bi mu palo na pamet to raditi – smatra Žuvela, koji je u Zadru predsjednik gradskog ogranka HSLS-a.

– U politiku sam ušao jer više ne mogu gledati neke stvari. Netko nešto mora pokrenuti i promijeniti, a ne svoje nezadovoljstvo iskazivati isključivo pisanjem po Facebooku ili u razgovoru s ekipom u kafiću. Politikom se bavim zbog moje, vaše i njihove djece. Ja sam sebi život sredio, od politike ne očekujem nikakvu korist. Prekipjelo mi je kad mi je starija kći rekla da želi ići u Irsku. Tada sam jednostavno morao u politiku – nervozno će dr. Žuvela. Kaže da bi o politici mogao govoriti danima, no morali smo ga zaustaviti i početi ga rešetati "lifestyle" pitanjima, točnije kako se pronašao u glazbi.

– Otac je imao prvi bend u Zadru 1958. godine, "Siluete", tako da sam, može biti, prije propjevao nego prohodao. Pjevam otkad znam za sebe, a kuća je zbog oca uvijek bila puna muzičara – kaže dr. Žuvela, koji pjeva u klapi "Diadora" (bivši "Donat"), pjevao je u "Kadeni", "Kaleti", ali uskače gdje god treba, na primjer u klapama "Adhoc", "Asseria", "Težaci", "Kondura"... Ljubitelj je i malog baluna, a 1987. bio je juniorski prvak Dalmacije u skoku u vis, dok je u srednjoj školi trenirao odbojku, a na fakultetu košarku.

Zvali su dr. Žuvelu da se vrati u Zadar raditi, ali više nije htio. U Benkovcu je sebi izgradio i kamenu kućicu, a sad uz nju gradi i bazen. Sve sam! Baš prije nego što smo došli u njegovu ordinaciju gledao je oglase za male bagere. Kaže da mu treba u kamenoj kući ukopati pod i da mu je najbolje kupiti bager da nikome za to ne mora platiti. A kasnije, nakon obavljenih radova, prodat će ga.

Oštar liječnik

Svestrani ginekolog i slika. I ti su geni u lozi Žuvela jer mu je brat završio likovnu akademiju. U posljednje vrijeme slika samo kad ide na svadbe, tako da budućem bračnom paru može uz kuvertu pokloniti i sliku. "Jer pare će se potrošiti, a slika će ostat na zidu", kaže.

Osim što slika, dr. Žuvela i kuha. I to ne bilo kako: prije nekoliko godina pobijedio je u kulinarskom showu "Kruške i jabuke". Jede, izbirljivo će, sve osim aluminija i plastike.

U životu ne žali ni za čim jer je iz uvjeta u kojima je odrastao izvukao maksimum. Kao liječnik je iznimno strog, jer od trudnice traži odgovornost za svoje dijete, a zna i podići glas kad se pacijenti ne pridržavaju uputa. Ono što ga može izbaciti iz takta je ljudska indolencija, a za sve pacijente ima isto pravilo: "preuzeti odgovornost za vlastito zdravlje u bilo kojem pogledu" i "prevencija je ključ zdravlja".

Kako se treba brinuti o vlastitom zdravlju, dr. Žuvela nastoji objasniti svim pacijenticama na predavanjima koja redovito održava u Benkovcu, Stankovcima, Bibinjama, Vrsima i Obrovcu, o temama kao što su razvoj karcinoma grlića maternice, karcinom dojke, te o razlikama između mamografije i ultrazvuka. Kvartalno drži i besplatan tečaj za buduće majke, koji se inače u svim ostalim gradovima plaća.

Gdje se vidite za deset godina?

– To me pitajte nakon dvije operacije koje me čekaju – odgovorio nam je dr. Žuvela i uputio se u svoju ružičastu ordinaciju. Ne zato što ju je svojim rukama obnovio i u njoj se osjeća bolje nego kod kuće, nego zato što je doslovno – ružičasta.

Žuvelin prijedlog za reformu zdravstva Kao član HSLS-a i dugogodišnji liječnik, dr. Žuvela je za stranku napisao prijedlog reforme zdravstva. Kad ste to stigli napraviti s obzirom na sve čime se bavite? – A noću, kad ću inače – smije se i objašnjava kako bi trebala izgledati njegova reforma, koja ima dvije komponente, socijalnu i liberalnu. Tri posto od svake plaće trebalo bi biti uplaćeno u solidarni fond, a ostatak bi porezni obveznici dobivali na plaću i sami birali policu osiguranja. Četiri su pozitivne karakteristike ovog sustava koje dr. Žuvela navodi: pacijenti sami biraju osiguranje i liječenje gdje žele, svi liječnici, i privatni i državni, ulaze u sustav kako bi pacijenti mogli sami izabrati kod kojeg žele ići, obavezuje pacijente da budu redoviti na pregledima jer je prevencija značajno jeftinija od liječenja uznapredovale bolesti te, posljednja, liječnici bi bili plaćeni po izvršenim fakturama, po cjeniku Komore. – Malo je vjerojatno da smo kao društvo zreli za ovakav tip reforme, ali vrijeme liberalizacije tržišta doći će kad-tad. Kao za dopunsko osiguranje, na kraju krajeva.