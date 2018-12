Suđenje za bombaški napad na sjedište policije: 'Optužio sam Grdovića jer me policija nagovorila, nisu mi dali lijekove koje moram uzimati jer se liječim od PTSP-a! Sve ovo je laž...'

- Nismo krivi. Sve nam je namješteno – izjavili su 47-godišnji Siniša Glavić i 56-godišnji Nino Grdović, optuženi za bombaški napad na sjedište zadarske policijske uprave u prosincu prošle i travnju ove godine.

Svoju obranu iznijeli su u petak kada je na Općinskom sudu u Zadru pred sutkinjom Mitrom Meštrović zaključen dokazni postupak u kojem se terete da su u dogovoru na policiju bacili najprije ručnu bombu M75, a zatim i eksplozivnu napravu od 200 grama TNT-a. Glavić koji živi u zgradi, u neposrednoj blizini policije optužen je da je bombaški napad izvršio na nagovor Grdovića, koji je bio ljut zbog postupka koji se vodi protiv njega zbog zlouporabe droga.

Prije iznošenja obrane tijekom koje su pristali odgovarati samo na pitanja sutkinje, pregledana je i snimka nadzornih kamera zadarske policije na kojoj se vidi počinitelj – osoba koja najprije puši, pa baca bombu i bježi, no taj se dokaz nije mogao koristiti jer se čovjek na snimci ne može identificirati.

Uz tragove eksploziva na odjeći, te pretragom stanova i kuća u kojima su boravili, na mjestu bacanja bombi pronađen je i opušak za koji je vještačenjem utvrđen da pripada Glaviću.

– Ne mogu objasniti kako se tamo našao, ali ga mogu povezati s onim ostavljenim u zadarskoj policiji prilikom obavljanja prvog informativnog razgovora u svibnju. Tada su me pitali pušim li, te su mi dali pepeljaru s poklopcem i folijom. Nakon toga su me pustili, a 3. srpnja na vrata mi je došlo deset policajaca s pištoljima. Uhitili su me i odveli – posvjedočio je Siniša Glavić (na slici ispod).

Izjavio je da je priznao kako ga je na bacanje bombi na policiju nagovorio Grdović jer su mu u policiji psovali majku, te mu nisu dali lijekove koje mora uzimati svakih osam sati jer se liječi od PTSP-a.

– Optužio sam Grdovića jer me policija to nagovorila – rekao je Glavić, dodajući kako je oružje koje je kod njega pronađeno ostalo iz Domovinskog rata.

– Bio sam gardist i znam rukovati samo s originalnim oružjem – dodao je.

Grdović je naveo kako zbog dogovora policije i tužiteljstva šest mjeseci "leži" nevin u zatvoru.

– Sve ovo je lažno i za rubriku "vjerovali ili ne". Ova naša priča rezultat je lošeg odnosa mene, kojeg smatraju dilerom, i glavnih inspektora odjela za droge zadarske policije. Šefu odjela za droge je zapaljen auto i on je htio da podmetnem drogu tipu za kojeg je sumnjao da mu je zapalio auto. Ja to nisam htio učiniti – kazao je Grdović.

Na pitanje sutkinje Meštrović o porijeklu tragova eksploziva pronađenih u njegovoj spavaćoj sobi rekao je da je to – laž.

– Nemam nikakvog doticaja s eksplozivom. Za vrijeme rata bio sam u Americi. U kući držimo turiste i supruga svakih sedam dana čisti kuću. Ovo bi značilo da moja supruga dva i pol miseca nije čistila sobu, a to je nemoguće jer je od djela do pretrage prošlo tri mjeseca. S druge strane, znao sam da se počinitelj traži. Zar ne bih sve na vrime počistio i bacio da sam to učinio. Sigurno ne bih sidio prikriženih ruku i čekao policiju – izjavio je Grdović dodajući kako je prije toga odbio informativni razgovor u policiji jer je slušao ministra Božinovića na televiziji.

– Božinović je rekao da su informativni razgovori trošak za policiju, pa nisam htio ići. Ovo što su pronašli ostalo je od suprugina pokojnog brata koji je bio u Domovinskom ratu. On je bio kalafat, i tu su dolazili njegovi prijatelji – pojasnio je.

Analizirajući njihove iskaze i dovodeći ih u korelaciju s provedenim dokazima, zastupnik optužbe Dragan Bogatić kazao je kako su nesumnjivo krivi za to za što su optuženi. Tome, kako je naglasio, posebno u prilog ide i Glavićevo priznanje da ga je na napad nagovorio Grdović (na slici iznad), iako je u petak na sudu to opovrgnuo.

– Glavić je tada kategorično tvrdio da ga je Grdović nagovarao da baci bombu smatrajući da mu policija pakira postupak zbog droge, u kojem ga je i Glavić kao svjedok teretio. U oba slučaja angažiran je za bacanje bombe od Grdovića koji je pak bio motiviran animozitetom prema policiji. Još na ročištu koje se vodi protiv njega zbog zlouporabe droga Grdović je izjavio kako mu namještaju čin udruženog djela – rekao je zastupnik optužbe Dragan Bogatić.

Kazao je da se optuženi Glavić i Grdović zbog svih dokaza koji na to upućuju moraju proglasiti krivima za počinjenje kaznenih djela protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, te kaznena djela protiv javnog reda nedopuštenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari.

Kako je dokazni postupak završen sedam dana prije maksimalnog roka za istražni zatvor, koji istječe 3. siječnja, sutkinja Mitra Meštrović najavila je donošenje presude Glaviću i Grdoviću za ponedjeljak, 31. prosinca.

Eksplozivna soba Osim opuška s njegovim tragovima koji je izuzet na mjestu s kojeg je bačena bomba na policiju, vještačenjem je utvrđeno da je Siniša Glavić bio u kontaktu s eksplozivom iste vrste, koji je bačen na policiju u travnju.

Ista vrsta bombe koja je bačena u prosincu prošle godine na policiju pronađena je i u njegovoj kući u Nadinu. U garaži kuće Grdovićeva oca pronađen je pak sporogoreći štapin i kapisla, jednaki onima kojima je aktivirana improvizirana eksplozivna naprava bačena u travnju na zadarsku policiju. Tragovi eksploziva s te naprave pronađeni su i u njegovu stanu u Zadru, a ista vrsta eksploziva nađena je i na brisevima jakne i hlača Siniše Glavića. Tragovi tog eksploziva detektirani su i na rubovima uzglavlja i bočnih stranica kreveta, unutarnjih rubova vrata i polica ormara, kao i komode u sobi u kojoj je spavao Grdović. Tragovi te vrste eksploziva pronađeni su nakon posebnog vještačenja u Centru "Ivan Vučetić" metodom "trakica" osjetljivih na barut, no prilikom pretrage stanova i kuća s posebno obučenim psom takvi tragovi nisu pronađeni.