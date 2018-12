Načelnik dalmatinske općine prodao zemjište vrijedno 36 milijuna kuna bez suglasnosti vijeća, prijavljen DORH-u

Zbog kršenja zakona i prodaje općinskog zemljišta bez suglasnosti Općinskog vijeća, protiv načelnika općine Sveti Filip i Jakov Zorana Pelicarića podnesena je kaznena prijava Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Kaznenu prijavu podnijela je stranka MODES, koja u Općinskom svijeću Svetog Filipa i Jakova ima četiri vijećnika, i to nakon velike afere koju je otkrila Slobodna Dalmacija krajem listopada.

Nakon što je ministar državne imovine Goran Marić 22. listopada darovao općini 40 hektara državnoga zemljišta, vrijednog 36 milijuna kuna, za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, načelnik Pelicarić samo dva dana kasnije raspisuje natječaj na kojem se 62 parcele prodaju po početnoj cijeni od 65 eura, po sistemu licitacije, odnosno tko da više.

Nedostatak kriterija

Natječaj, u kojem nije bilo nikakvih kriterija vezano uz mlade obitelji, trajao je svega osam dana. Iako je, nakon našeg pisanja, ministar Marić sutradan tražio hitno poništenje natječaja i raspisivanje novog, Pelicarić se na to oglušio, a parcele su na kraju najvećim dijelom pokupovali vlasnici građevinskih tvrtki, agencija za nekretnine i poduzetnici bliski lokalnoj općinskoj vlasti za gradnju apartmana ili za preprodaju. Nekima su prodane po dvije ili čak tri parcele, neke su kupili na svoje, a neke na ime lokalnih mještana.

Šlag na tortu u cijeloj je priči činjenica da su se imena tih kupaca znala mjesecima prije nego što je ministar Goran Marić osobno došao u Sv. Filip i Jakov s darovnicom državne zemlje.

– Načelnik Pelicarić je netom nakon što je ministar Marić darovao zemljište Općini, za predmetno zemljište objavio natječaj za prodaju i time prekršio zakon (čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), kojim je regulirano da načelnik može samostalno odlučivati o takvim stvarima do vrijednosti od najviše 0,5 posto iznosa prihoda ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, dok ovo zemljište, odnosno svaka parcela pojedinačno, nadilazi tu vrijednost. Sukladno zakonu, za pokretanje ovakvog natječaja trebao bi imati odluku Općinskoga vijeća. Naravno, odluku nije imao zbog toga što takva točka nije ni bila na Općinskom vijeću, a nije ni mogla doći zbog očito žurnog postupka prodaje zemljišta što ga je načelnik svojevoljno pokrenuo – stoji u kaznenoj prijavi.

Kako nam je jučer potvrdio predsjednik MODES-a Rudolf Dvorski, sporni cenzus iznosi točno 100,614.73 kune. Što znači da je i prodajom najmanje parcele od 363 kvadrata po početnoj cijeni od 482 kune taj cenzus bio prekršen.

Euri u čarapama

– Koja je namjera Zorana Pelicarića i za koliko je potencijalno oštetio proračun samovoljnom i protuzakonitom objavom ovog i ovakvog natječaja, možemo samo nagađati. Trajanje natječaja od samo osam dana dodatno pobuđuje sumnju jer koristi od ovog natječaja koji traje osam dana mogli su imati samo oni koji već imaju pripremljene desetke tisuća eura upravo za ovakve stvari. Zasigurno su rijetke obitelji koje žive od prosječne plaće, a da u čarapama imaju 24.000 i više eura, pa da ih mogu za samo osam dana izvaditi i kupiti zemljište kad im se pokaže prilika. Koji su sve zakoni ovdje prekršeni i je li počinjena također materijalna šteta – za što postoje utemeljene sumnje – neka to utvrdi DORH, čiji je to posao – kaže Dvorski, dodajući kako Kazneni zakon RH regulira zlouporabu položaja i ovlasti kad u članku 291. navodi da će se “službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina”.