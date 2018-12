Tko je užgao ured načelnika? Politički rat u ovoj općini vodi se podmetnutim požarima: policija je sigurna da je kriv netko tko je imao ključeve kancelarija, nova i stara vlast međusobno se optužuju...

Dvije kancelarije, radni stolovi, vitrine, registratori, dokumentacija o prostornom planu, ugovori, zaključci Općinskog vijeća, klima-uređaji, stolice, slike, diplome, zahvalnice, dovratnici, stakla na prozorima, tapeti, stolni telefoni, računala, monitori, električni kabeli i rasvjetna tijela, sve, baš sve je izgorjelo u požaru koji je izbio u prostorijama Općine Polača u petak ujutro.

– Oko 8 sati kad su prvi djelatnici došli na posao vidjeli su da se nešto dimi iz kancelarije. Otvorili su vrata, a unutra je gorjela vatra. Srećom, među njima je bio i član DVD-a Polača koji je odmah pozvao pomoć. Došle su njegove kolege i uz pomoć pjene i vode brzo ugasili požar – govori nam Antonio Čakarun (NL), mladi zamjenik načelnika općine Polača.

Njemu je vatra "progutala" kancelariju koju je dijelio s načelnikom Tomislavom Prtenjačom (NL), ali i susjednu kancelariju u kojoj su radile tajnice.

Načelnika u ponedjeljak nismo zatekli u potpuno spaljenim prostorijama, bio je negdje na putu, kaže njegov zamjenik u društvu Davora Peraića, potpredsjednika Općinskog vijeća i također člana nezavisne liste koja je na zadnjim lokalnim izborima nakon 16 godina "skinula" Viktora Prtenjaču iz HDZ-a. Zadarska policija kaže da je požar namjerno podmetnut, ali i da kriminalistička istraga još traje. Neslužbena verzija govori da je požar podmetnuo netko tko je imao ključeve ulaza u zgradu Općine i kancelarije. Naime, nijedna brava nije odvaljena, vrata nisu provaljena. Nepoznati počinitelj je ušao u kancelariju i najvjerojatnije gorivom polio stolove i kresnuo šibicu.

Izborni gubitnici

Zamjenik Čakarun ne želi spekulirati o mogućim počiniteljima i motivima. On osobno, kaže ozbiljno, nije dobivao nikakve prijetnje niti zna tko bi tako nešto mogao napraviti. U ime načelnika nije htio govoriti, ali zato njihov "stranački" kolega Peraić nema dlake na jeziku. Za njega se očito radi o politički motiviranoj paljevini.

– Sigurno to nije bio čovjek iz Lišana ili Kakme! Požar je podmetnuo netko iz Polače!

– Tko bi to i zašto napravio? – pitamo.

– To je djelo izbornih gubitnika! Nitko neće za sebe reći da je kriv! Ali, evo im, ako se zbog ovoga što govorim osjećaju prozvanima, neka pokrenu postupak protiv mene. Pa neka se ispitaju svi čimbenici – izravan je Peraić.

– Kako Općina nije zapaljena u vrijeme dok je on bio načelnik? – pita se.

– Ovaj... – upliće se u razgovor zamjenik Čakarun. – Vi znate da je naša općina "ratno polje" po pitanju izbora i glasanja. Ovdje su ta žarišta uvijek malo jača, ali do ovako nečega nikad prije nije došlo. Ne mogu pretpostaviti ni tko ni zašto bi to napravio. Čekamo policiju da napravi svoj posao, pa ćemo vidjeti na čemu smo. Ali da je šteta, šteta je. Najmanje 200.000 kuna – ublažava stvari mladi zamjenik.

No nije baš da dosad nije gorjelo u Polači. U svibnju prošle godine uoči lokalnih izbora podmetnuti požar je "progutao" osobni automobil marke Opel, u vlasništvu tadašnjeg načelnika Viktora Prtenjače te i službenu Škodu koju je on koristio ispred obiteljske kuće. Prije nekih desetak godina, dok je također Viktor Prtenjača bio na vlasti, zapaljeni su štagljevi za konje korišteni u poznatim polačkim konjskim utrkama. Javnost nikad nije doznala ni uzroke ni počinitelje tih požara, a na naše upite zadarska policija nije stigla odgovoriti do zaključenja teksta.

– Sve se zna! I tko je i zašto palio te požare i tko je zapalio ovaj, ali se ne smije dokazati! Tako je bilo i prije, a tako će biti i za ovaj slučaj paljevine općinskih prostorija – uvjeren je Peraić kojem skoči tlak i na samu pomisao da mu je policija prije dvije godine sina odvela na poligraf pod sumnjom da je sudjelovao u paljevini načelnikova automobila. Sada nam kao bivši policajac, i to obavještajac, govori da su policijski istražitelji na mjestu događaja otkrili otiske prstiju i da se vrlo moguće radi o tragovima počinitelja...

Gnjusne laži

Ako za rat kažu da je nastavak politike drugim sredstvima, u Polači se takva politika očito vodi uz pomoć podmetnutih paljevina. Zato zovemo prozvanog, bivšeg načelnika Viktora Prtenjaču, što on kaže na ove optužbe i prozivke.

– Sve su to gnjusne laži ljudi koji nisu u stanju voditi općinu niti znaju kako bi to radili. Zašto bih ja, koji sam zdravlje izgubio podižući općinu na noge, i sve to izgradio, sada ubijao vlastito dijete?! – zavapio je preko telefona.

– Ajte, molim vas, koji bi bio moj motiv da zapalim kancelariju načelnika općine? Prvo, u požaru nije izgorjelo računovodstvo i arhiva, dakle sve što sam ja radio negdje se još uvijek čuva. Drugo, ne čuva se samo u Općini nego i na nekim drugim adresama, od ureda državne uprave do ministarstva i slično. Treće, mene su dva puta kazneno prijavili, prvi put 2011., a drugi 2016. godine. Protiv mene je istrage vodio USKOK, državna i privatna revizija. Što bih ja dakle trebao skrivati ili uništiti kad sve o onome što sam radio znaju oni koji to trebaju znati – pita se bivši načelnik i dodaje:

– Pitajte se, zašto je vlast u Polači razjedinjena. Zadnje dvije sjednice Općinskog vijeća nisu održane jer nisu imali kvorum. Sada ovaj požar koriste da se homogeniziraju i povežu, i zato optužuju one koji s tim nemaju nikakve veze. Pitajte se, ne stoje li iza ovog požara možda oni koji su ove nesposobnjakoviće doveli na vlast i kojima su nešto bili obećali, ali ta obećanja nisu ispunili? Nedavno su bile i dvije paljevine u Tinju, rukopis je isti. Zašto se još ne zna tko je meni zapalio automobil i službenu Škodu, tko je zapalio štagljeve za konje? Sve ovo ide u prilog onima koji su bili protiv preseljenja Općine u novu zgradu. Sada se po novinama hvale kako su obnovili staru zgradu Općine, a baš nakon toga, gle čuda, izbije požar u novoj zgradi! Ja nemam nikakvih motiva da u tome sudjelujem, niti mi takve stvari padaju na pamet. Ali me ne čude da ti ljudi, nesposobni za posao koji trebaju obavljati, optužuju sve oko sebe – zaključuje bivši načelnik.