Za dramatično spašavanje djevojke iz mora nagrađeni Zadrani Mario Kalmeta i Vedran Lovrin, evo tko je još među laureatima

Posada brodice Lučke kapetanije Zadar RH 10 ZD nagrađena je na Svečanoj akademiji u četvrtak navečer u zadarskom Arsenalu, gdje je ministar Oleg Butković u sklopu "Dana hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe", koji se održavaju u Zadru, dodijelio priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama za poseban doprinos razvoju pomorstva i unutarnje plovidbe.

Zadrani Mario Kalmeta i Vedran Lovrin nagrađeni su jer su u ponedjeljak 29. listopada, kada je Dalmaciju pogodilo nezapamćeno jugo, u brodici Lučke kapetanije Zadar RH 10 iz Zadra isplovili do Kali, gdje su preuzeli 18-godišnju djevojku čiji je život bio ugrožen. Djevojka je u padu ozlijedila glavu, zbog čega je došlo do poremećaja rada srca jer su se otkucaji spustili ispod 40 u minuti i bio je to razlog hitne intervencije, a posada je isplovila po višemetarskim valovima. Poziv u pomoć primili su u 18.20, a isplovili su već oko 18.40.

- Morali smo probati, pa što bude. Bitno je isploviti. Naša je obaveza da na poziv isplovimo i ako uvidimo da su vremenski uvjeti nepovoljni za plovidbu, vraćamo se nazad. Čim smo krenuli, dočekali su nas ogromni valovi između kojih upadate, pa se opet propinjete… i stalno tako. Čak bi nas i cijeli val podigao, preklopio, pa opet spustio dolje. Do sada nismo nikada imali potrebe isplovljavati po takvom jugu. Bio je to prvi put. Znali smo da imamo dobar, moćan brod, a i mi smo bili malo ludi – ispričali su tada Slobodnoj Dalmaciji Kalmeta (37), voditelj brodice, u Lučkoj kapetaniji od 2009. godine i Lovrin (31), nautičar treće vrste, u kapetaniji od 2016. godine. Za nekih 15-ak minuta stigli su do Kali, a otprilike su za 17 minuta doplovili su i do Zadra.

Posebno priznanje na Svečanoj akademiji "Dana hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe" dobili su i Zadrani Dijana Jerolimov i dr. sc. Petar Kragić za doprinos u izradi pomorskog zakonodavstva. Uz njih su isto priznanje dobili i dr. sc. Vesna Skorupan Wolf, dr. sc. Adriana Vincenci Padovan, dr. sc. Doroteja Ćorić, dr. sc. Igor Via, dr. sc. Gordan Stanković, Zdravko Kačić, Martina Banković, Andro Vidjak te dr. sc. Ranko Petrinović.

Za doprinos razvitku pomorskog gospodarstva nagrađeni su tvrtka "Marine Kaštela" d.o.o., brodogradilište "Dalmont" d.o.o. te kap. Ivan Pavlović, a za doprinos u zaštiti morskog okoliša i unutarnjih voda kap.Dolores Brenko Škerjanc.

Za traganje i spašavanje na moru nagrađena je posada brodice Lučke kapetanije Senj RH 3 SE "Nehaj". Neven Jerković nagrađen je za doprinos u promicanju pomorske kulture, dok je za doprinos u promicanju razvoja unutarnje plovidbe nagrađen Željko Milković.

Za unaprjeđenje pomorske znanosti i obrazovanja priznanje je dobio Pomorski fakultet u Rijeci.

Nagradu za pojedince koji su doprinijeli razvoju i ugledu pomorstva u zemlji i svijetu dobili su Jadran Marinković te dr. sc. Jakov Karmelić. Nagrađeni su i umirovljenici:Davor Vidan, lučki kapetan, Lučka kapetanija Split, Ivo Matković, lučki kapetan, Lučka kapetanija Ploče, Milivoj Andrak, Lučka kapetanija Rijeka, Đorđij Viskić, Lučka kapetanija Ploče, Zvonko Jevščeko, Lučka kapetanija Zadar i Igor Budiša, Lučka kapetanija Split.