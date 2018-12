Šest zaposlenika Općine Galovac neće dobiti plaću za studeni, a pod znakom je pitanja ne samo podmirenje obveza prema zaposlenicima nego i financiranje dobavljača, izvođača radova i korisnika proračuna! Funkcioniranje ove male nerazvijene općine s 1.250 stanovnika i vlastitim prihodima od 1,5 do dva milijuna kuna, prije tjedan dana je blokirano pravomoćnom sudskom presudom o ovrsi 600.000 kuna u korist tvrtke Mladena Kešera "Consulting Project" iz Kalnika i vezanih tvrtki na koje je cesijama dug prebačen.

- Ne samo što nećemo moći isplatiti plaće i što moramo zaustaviti sve započete projekte, nego u pitanje dolazi rad dječjeg vrtića, DVD-a i kulturnih i sportskih udruga, isplata socijalne pomoći, plaćanje režijskih troškova, moramo odustati od deratizacije i dezinsekcije, a izvođaču radova na saniranju općinske zgrade i uređenju mjesnog trga nije plaćeno 400.000 kuna za izvedenu situaciju, pa je već obustavio radove. Kad bismo podigli kredit, on bi bio limitiran visinom proračuna i opet bismo morali birati koje ćemo troškove pokrivati. U kolapsu smo, kaže načelnik Marin Gulan.

Presuda o ovrsi se odnosi na radove koje je, tvrdi načelnik Gulan, Općina Galovac već isplatila Consulting Projectu još prije desetak godina.

- Do sada smo vratili pet milijuna kuna dugova zaostalih iza bivšeg načelnika Slavka Šare. U ovoj je slučaju Šare iskoristio i zlorabio svoj položaj. U sudskom procesu je izjavio da je Općina platila te radove, ali da za to nema dokaze! U stvari je manipulirao s općinskom dokumentacijom, a ja sam naknadno, nakon što je presuda već donesena, pronašao virmane i druge dokaze da su radovi plaćeni!

Borio sam se da jedne te iste radove ne platimo dva ili čak tri puta, jer je čak i financijski vještak Trgovačkog suda u Zadru utvrdio da su radovi ne samo plaćeni nego i preplaćeni! Ali, ispalo je da država nema instrumente da to zaustavi - rezigniran je načelnik Gulan objašnjavajući da je 2011. podnio kaznenu prijavu, a potom sedam godina slao dopise sudu i DORH-u, razgovarao s Mladenom Bajićem i Dinkom Cvitanom, bio u Ministarstvu pravosuđa i Uredu predsjednika i – ništa!

- Sa suda su mi odgovorili da je predmet otišao u zastaru i tražili da DORH pokrene postupak zbog sumnje u zloporabu položaja, a iz DORH-a su mi rekli da je ovaj predmet u nadležnosti suda. Vrtio sam se u krugu i sada nam je račun blokirala tvrtka koja je 10. kolovoza ove godine bila u blokadi 4.105 dana. USKOK se ovim slučajem nije htio baviti, kao da nije nadležan i da je to stvar građansko pravne naravi, a što nije istina jer jer je riječ o čistom kriminalu. Takvo postavljanje stvari je Općinu Galovac dovelo u nevjerovatnu situaciju, da isti, već plaćeni račun mora plaćati po nekoliko puta, iako postoje svi dokazi da se to spriječi, kaže Gulan.

U dopisu od 31. listopada, iz USKOK-a su Gulanu odgovorili kako je njegova kaznena prijava meritorno odbačena, te da iz njegovih naknadnih podnesaka "ne proizlaze novi relevantni podaci ni nove okolnosti koje bi eventualno utjecale na prethodno rješenje o odbačaju" kaznene prijave. Nove okolnosti zadesile su jedino Općinu Galovac koja sada mora naći način golog preživljavanja.

- Dosad se omogućavala otplata na rate, a od suda tražimo da nam omogući redovno poslovanje, da jedan dio općinskih sredstava ne ide pod blokadu. Ali, do ročišta na kojemu će se to odlučiti može proteći dva mjeseca. Kako ćemo ih preživjeti, ne znam - zaključuje načelnik Marin Gulan.

Kudikamo veći iznos ovrhe stigao je i Općini Kolan koju je nakon višegodišnjeg spora s 5,1 milijuna kuna blokiralo Komunalno društvo iz Paga. Pažani su tvrdili da oni plaćaju vodu i sve obveze, a da naplatu potrošačima na svom području preko svojih komunalaca vrši Općina Kolan i zadržava prikupljena sredstva. Nakon dugogodišnjeg spora, sud je pravomoćno presudio u korist Paga.

- Presuda je nakaradna ma koliko bila pravomoćna! Ovo je presedan u Hrvatskoj! Spremni smo na otplatu, ali smo dovedeni u situaciju da se općina s 800 stanovnika bori za goli život. Pagu smo nudili više sporazuma za otplatu duga s različitim rokovima, od jedne do osam ili deset godina. Predlagao sam da platimo glavnicu i troškove, da nam oproste kamate, a uzmu naplatu vode, što je kudikamo veći iznos. Ali, oni nisu imali sluha nego su povukli "ratnički potez" i blokirali su Kolan.

Za sve krivim i državu u kojoj se mnogi pozivaju na brigu za otoke i otočno stanovništvo, a do ove je presude dovelo to što nijedna od prethodnih vlada od 2003. godine nije obavila podjelu nekada zajedničke imovine između Paga i Kolana. U ovakvim situacijama se općinski račun odblokira odlukom suda koji će odrediti broj mjesečnih anuiteta i mi smo već uputili takav zahtjev. Ali, ostaje pitanje kako će ovo utjecati na suradnju Grada Paga i Općine Kolan - kaže načelnik Kolana Marin Pernjak.

Kolanjski načelnik navodi da je u upitno normalno funkcioniranje Općine, financiranje rada vrtića, javne rasvjete, autobusnih linija za djecu, nabavka knjiga, dodjela stipendija...

- Da apsurd bude veći, Kolan ima 60 djece koja idu u vrtiće u Pag i Novalju. Mi to sufinanciramo sa 700.000 kuna godišnje i što će sada – izbaciti djecu iz vrtića?! Pag ima i svojih financijskih problema, pa pokušavaju preživjeti na grbači Kolana, a možda im smeta i to što je njihov proračun s 50 pao na 18, a naš s jednog porastao na 12 milijuna kuna - zaključuje načelnik Pernjak.

-Ne mogu se toga sjetiti. Kešera smo davno angažirali, ali ne mogu tvrditi jesmo li ga isplatili. Bilo je to prije 15 godina. Načelniku Gulanu bih sugerirao da to plati, kao što je platio i nepostojeće radove na nogometnom igralištu! Ako je našao "nove dokaze", zašto mu ih sud nije prihvatio?! A taj je isti sud presudio da nitko nije ukrao novac! Kao načelnik, Gulan mora vjerovati svojoj državi i sudskoj presudi, izjavio nam je bivši načelnik Slavko Šare.

Je li točno da ste na sudskoj raspravi izjavili da je Kešer isplaćen, ali da za to niste imali dokaze?

Presuda je pravomoćna i od nje nema odstupanja!

- Presuda je pravomoćna i od nje nema odstupanja. Kolan je nudio otplatu glavnice bez kamate, ali mi to ne možemo napraviti jer bi otpis kamata bio kazneno djelo. Nuđena im je otplata glavnice i kamata na pet ili sedam godina, ali su to odbili. S naplatom smo čekali pet-šest mjeseci, ali više nismo mogli. Ma kakvo izbacivanje djece iz vrtića, to je demagogija!

Jednostavno: mi smo godinama plaćali sve obveze, a oni su naplaćivali vodu i presudom nam je to sada vraćeno, to je sve. Uostalom, imovina između Paga, Novalje i Povljane je podijeljena za pet minuta, ali su iz Kolana imali nerazumne zahtjeve i zato do toga nije došlo - odgovara gradonačelnik Paga Ante Fabijanić Njekulin.