Turistički raj s pet zvjezdica: poznata hotelska kuća ulaže devet milijuna eura, pogledajte kako će izgledati jedan od najluksuznijih kampova u državi

Vlasnik hotelskoga kompleksa na Puntamici, grupa Falkensteiner, priprema obnovu kampa Borik, koji će biti preuređen u potpuno novom konceptu i imat će pet zvjezdica te će biti najluksuzniji kamp u Zadru i jedan od najbolje opremljenih u Hrvatskoj, kažu iz ove hotelske kuće.

– Radi se o novijem konceptu kampa razine pet zvjezdica i u tom ga smislu i predstavljamo kao Premium City Camp s obzirom na specifičnu lokaciju, najbližu što može biti samom gradu, a što nam omogućuje da s ponudom na razini pet zvjezdica bude i otvoren svih 12 mjeseci u godini, što je svakako novost u tom obliku turizma. Kamp će imati i mali wellness te neke zatvorene sadržaje, pa će biti specifičan i u tom pogledu, a što je nama jako bitno s obzirom na to da je sama lokacija kampa do sada "tražila" dodatne sadržaje koji će postojati unutar turističkog naselja, s već spomenutom pogodnosti blizine gradskog središta – kaže Jasna Čurković, članica Uprave Falkensteiner hotela u jugoistočnoj Europi zadužena za financije.

Poznati stručnjak

– Projekt je razvijen zajedno s poznatim stručnjakom koji se do sada okušao na sličnim izradama koncepata, to je arhitekt master plana kampa Robert Bezdikian, koji je projektirao dosta kampova u Italiji i Hrvatskoj i ima odličnu reputaciju. Kamp će sadržavati ukupno 398 parcela (305 za kampere i 93 za mobilne kućice) na razini pet zvjezdica. ATP Projektiranje priprema detaljne arhitektonske planove, koji će biti koncipirani na način da će dio parcela biti za mobilne kućice, a ostali za kampere, u ukupnom omjeru koji dopuštaju uvjeti za kategorizaciju. Sadržaji, osim wellnessa i restorana, obuhvaćaju i vanjski bar, zatim bazene za odrasle i za djecu, igrališta za djecu, sve to povezano sa samoposlugom, tako da gosti imaju tzv. ekskluzivu supermarketa. Projekt, naravno, obuhvaća i sanitarne čvorove, otvorene i zatvorene, odnosno ljetne i zimske, te standardnu recepciju za takav oblik kampa, kao i posebnu prometnu povezanost za kampere, vodeći računa i o konceptu zelenila i recikliranju otpada, odnosno održivom razvoju – kaže Čurković, te naglašava:

– Jedna je od ključnih stvari što je kamp dio turističkog naselja Borik, koje 12 mjeseci u godini uvijek ima jedan otvoren hotel, tako da kamp unutar turističkog naselja može zimi ponuditi gostima i zatvorene sadržaje. Drugi je detalj što je kamp blizu grada, tako da gosti koji dolaze u predsezoni i posezoni imaju mogućnost posjetiti grad, a opet imaju mir i tišinu izvan sezone i, onoliko koliko im omogućava vrijeme, uživaju u šetnji, bave se sportom itd. Smatramo da su oni koji dolaze u kampove drugi profil gostiju, specifičniji od onih koji nam trenutno dolaze u destinaciju. Ti su gosti najčešće vrlo aktivni i vole se baviti sportom, odlaze na izlete i imaju aktivniji tip odmora, a oni će, sigurni smo, sve više i promovirati Zadar. Spremni su vidjeti što se događa u čitavoj destinaciji, a ne biti samo na jednome mjestu – ističe Čurković.

Procjene investicije na Boriku su oko devet milijuna eura, s tim što ona može iznositi i nešto više jer kad se radi o potpunoj rekonstrukciji, iznosi uvijek narastu. U Falkensteineru se nadaju da bi mogli do 1. lipnja iduće godine otvoriti sve sadržaje.

Naravno, cilj je 1. svibnja, ali uvijek bude nešto kašnjenja dok prođu svi nadzori i sve se potpuno prekontrolira.

– Kakav je status zemljišta na kojemu se obnavlja kamp, s obzirom na to da su se sada vodili sudski procesi oko njegova vlasništva s građanima? – pitali smo Čurković.

Sudski sporovi

– S obzirom na to da traju određeni sporovi koje vode fizičke osobe za svojim zahtjevima u tom dijelu, ne bih htjela to puno komentirati jer ti postupci traju. Međutim, treba reći da to nisu sporovi za vlasništvo, tako da u tom smislu mogu komentirati da mi nemamo problema s vlasništvom. Naime, prema Zakonu o turističkom zemljištu, vlasništvo zemljišta kampova koji nije procijenjen u temeljni kapital društva je vlasništvo Republike Hrvatske. I nove zakonske regulative koje su zadnjih mjeseci donosila ministarstva samo dodatno potvrđuju navedeno.

Radi se o obliku suvlasničke zajednice koja će se formirati između Borika d.o.o. i Republike Hrvatske, gdje je većinski vlasnik Republika Hrvatska, a mi smo korisnici turističke koncesije na 50 godina. Sporovi koje vode fizičke osobe su sporovi za naknadu ili restituciju i trajat će do samog završetka svih pravnih postupaka. Trenutno ne postoji ni jedna pravomoćna presuda, a radi se o sporovima koji obično duže traju i u tom smislu mi nismo stranka u postupku, nego Republika Hrvatska, i to nema utjecaja na ovaj posao. Ta je činjenica bila dodatni pozitivni moment i kroz Zakon o turističkom zemljištu i novijom regulativom, kojima je Republika Hrvatska omogućila da se vlasništvo kao takvo potvrdi tamo gdje može, a da sudski postupci za naknade i obeštećenja traju neovisno o tome. Kad se radila generalna rekonstrukcija turističkog naselja od 2002. do 2004. godine, kamp je samo malim dijelom bio obnovljen, najviše zbog toga što tadašnja zakonska forma nije omogućavala veća ulaganja, da bi 2012. godine stupio na snagu Zakon o turističkom zemljištu, ali tvrtka nije mogla tek tako provesti vrlo zahtjevnu obnovu, tako da se tek nakon sedam godina prikupljanja potrebne dokumentacije konačno sve privelo kraju, što se sretno poklopilo i s povoljnim trenutkom investiranja i osiguranja sredstava kod banaka.

Konačni je cilj čitavo turističko naselje dignuti na višu kategoriju u svim segmentima, što se do sada nije uspijevalo upravo zbog kampa. A sad će upravo novi kamp biti adut više u našoj ponudi na Boriku – zaključila je Jasna Čurković.