Vlada prodala vojni hotel u kojem je tijekom rata živio Luka Modrić: oronulu zgradu za 11,5 milijuna kuna kupio sin poznatog poduzetnika

Vlada je u petak odlučila da će se udjel u bivšem vojnom samačkom "Hotelu Iž" u Zadru, u kojem je za vrijeme rata živio i Luka Modrić sa svojom obitelji, prodati tvrtki "Hostel for You" za 11,47 milijuna kuna.

Natječaj za prodaju 805/1000 suvlasničkog dijela bivšeg vojnog samačkog "Hotela Iž", površine 4.399 četvornih metara, objavljen je početkom kolovoza s početnom cijenom od 6,6 milijuna kuna. Na taj su natječaj zaprimljene četiri ponude od čega su tri bile važeće.

Važeće su ponude dali tvrtka Antonio plaža po cijeni od 8,3 milijuna kuna, tvrtka Iž od 8,6 milijuna kuna, a predlaže se da se kao najpovoljnija prihvati ponuda zadarskog "Hostel for you", koji je ponudio cijenu od 11,47 milijuna kuna, objasnio je državni tajnik u Ministarstvu državne imovine Tomislav Boban.

- Hotel Iž će ostati hotel, ali će biti uređen i opremljen u kategoriji tri plus ili četiri zvjezdice. Unutar postojećih gabarita prilagodit ćemo prostor za smještajne jedinice i druge sadržaje. Sada hotel ima 97 samostalnih soba, dva apartmana i šest soba za osoblje. Koliko će nakon preuređenja soba biti još uvijek ne znamo, to će odrediti poslovna studija, ali mi smo spremni odmah krenuti u obnovu. Želimo hotel obnoviti i staviti na tržište do iduće turističke sezone – kazao je za Zadarski.hr vlasnik "Hostel for you" Anthony Ninčević, inače sin poznatog građevinskog poduzetnika Mladena Ninčevića.

Ukupna investicija u kupnju i obnovu Hotela Iž kreće između 35 i 40 milijuna kuna, dodao je.