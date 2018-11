'Staro smrdljivo meso melje se za ćevape': bivši poslovođa iznio šokantne optužbe na račun poznate mesnice na popularnom dalmatinskom otoku

“Teleća rebra 1,774 kg, smrdi = za ćevape”, “teleći kotlet, 1,692 kilograma, smrdi = za ćevape”, “teleća koljenica, 2,658, smrdi = za ćevape”... I tako redom stoji na otpremnici iz veljače ove godine napisanoj u mesnici u supermarketu Lorenco na otoku Pagu koju je sastavio i potpisao te dostavio Jutarnjem listu mesar Ante Jurić.

No, vlasnik mesnice i supermarketa Lovreno Paro kaže da su mesara Jurića “smijenili s mjesta voditelja mesnice nakon ljetne sezone, i to radi njegove iznimne neurednosti prema mesu i vođenju papirologije”. Međutim, 33-godišnji mesar Jurić kaže da je u spomenutoj mesnici radio više od dvije godine.

- Meso kojem je istekao rok trajanja, koje smrdi ili je upaljeno, koristi se za ćevape ili prodaje kao miješano meso, pljeskavice i drugo. U njega se stavi vinobran, sol, papar, Vegeta i neki začin kako bi meso opet dobilo primjerenu boju i miris odnosno da bi se prikrio smrad. Naravno, sve to po uputama vlasnika samog supermarketa - kaže mesar Jurić.

Vlasnik Paro, pak, tvrdi da je “njihova mesnica i prerada uredno prijavljena”.

- Redovno se obavljaju sanitarni nadzori i uredno se daju brisevi i uzorci mesa zavodu za javno zdravstvo. Uvijek je sve bilo u redu. Bili smo među deset najboljih mesnica po kvaliteti mesa u Hrvatskoj prema ocjenama od strane tajnih kupaca. Nadamo se da će tako i ostati - navodi u svom odgovoru Paro, kojeg je kontaktirao Jutarnji list.

Za mesara Antu Jurića je rekao da je se “isprva pokazao kao dobar radnik i imao je dobru plaću te plaćen smještaj”.

- Ali kasnije je smijenjen, te je 21. rujna otišao na godišnji odmor i trebao se vratiti na posao 11. studenog na radno mjesto mesara. Nije se vratio ni javljao nego je otvorio bolovanje - navodi Paro.

Ante Jurić, pak, tvrdi kako je razočaran uvjetima u kojima radi, pa i onime što prodaje te je stoga odlučio s time izaći u javnost. Posao je u mesnici prvi put dobio u srpnju 2016. godine kad je naišao na oglas na internetu. Radio je prvih godina na određeno vrijeme, a u ljeto ove godine dobio je posao na neodređeno te je još uvijek zaposlenik same mesnice. Svjestan je, kaže, da će zbog ovog istupa dobiti otkaz, ali više ne želi raditi u takvim uvjetima.

- Otkad sam došao kroz mesnicu je prošlo više od 20-ak ljudi. Kad netko nije zadovoljan, vlasnik mu kaže da slobodno može otići jer da su “svi zamjenjivi”, a da će se kod njega raditi kako on traži - kaže Jurić, koji se na pitanje je li ikad pojeo ćevape iz mesnice u kojoj radi, zgrozio i rekao “nema šanse”.

- Ljeti se najviše radi jer tada je potražnja velika, proda se i po 500 kilograma mesa dnevno, a najviše, naravno, ide to mljeveno meso, ćevapi, pljeskavice... Meso kojem istekne rok trajanja stavlja se na -22 u komoru, i onda kad je sezona se otapa, pa ide na mljevenje, i to dva puta kako bi bilo što sitnije. Dodaje mu se onda vinobran da ubije miris i da mu povrati crvenkastu boju te papar, sol, Vegeta, te neki aditivi i začini koji su posebno kupljeni za tu mješavinu - objašnjava mesar Jurić, koji je Jutarnjem listu dostavio brojne fotografije iz same mesnice za koje je uvjeren da najbolje oslikavaju ono o čemu govori.

Jutarnji list kontaktirao je i inspekciju Ministarstva poljoprivrede koja je izvršila nadzor u obje mesnice u njihovom vlasništvu. Utvrdili su kako u nadzoru u duboko smrznutoj komori nije pronađeno meso s isteklim rokom trajanja. Nadzorom je, navode u odgovoru, utvrđeno da “subjekt meso s isteklim rokom upotrebe, kao i kosti, odvozi odnosno neškodljivo uklanja”.

- Izvršen je inspekcijski nadzor u mesnici koja se nalazi u sklopu marketa Lorenco u Povljani. Mesnica nije registrirana te je stranci izdano rješenje da registrira mesnicu, a bit će podnesen i optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu. Drugi inspekcijski nadzor, istog dana, obavljen je u mesnici u Pagu koja se isto nalazi u sklopu marketa Lorenco. Mesnica je registrirana. Pronađeni su nedostaci vezani uz infrastrukturu te koji se odnose na samokontrole. Također, subjekt ne vodi redovito evidencije. Mesnici će biti izdano rješenje kojim će se narediti otklanjanje pronađenih neusklađenosti te će se podnijeti optužni prijedlog - navodi se u odgovoru Ministarstva poljoprivrede, piše Jutarnji list.