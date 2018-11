Nekoć su bili u ljubavi, ali je pukla: zagrebački poduzetnik tvrdi da je Petrini dao 40.000 maraka mita, a Općini pozajmio više od milijun kuna; Petrina tvrdi: Prijavio sam ga zbog laži

Ja, Mirko Kramarić iz Primoštena, ovim pod punom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da sam Stipi Petrini iz Primoštena, načelniku Općine Primošten, platio mito u iznosu ondašnjih 40 tisuća DEM.

Novac mu je predan u gotovini u tri navrata u isplatama od po deset tisuća DEM. Ostali dio mita Petrina je dobio preko Obrta prijevoza i iskopa 'TOME ISKOP' vlasnika Tomislava Pancirova, a preko kojeg je Petrina 'prao' novac. I to na način da je tvrtka 'Kristina' d.o.o. Zagreb u vlasništvu moje obitelji, platila fiktivan račun br. 02–12 od 5. lipnja 2003. godine tom Obrtu u iznosu od 36.414,56 kuna, a vlasnik tog Obrta Tomislav Pancirov je taj novac predao Stipi Petrini. Račun je bio ispostavljen za nepostojeće usluge rada bagerom i kamionom.

Navedeni iznos od 40 tisuća DEM Petrini sam platio kao protuuslugu jer mi je on omogućio uzimanje u dugogodišnji zakup stare općinske zgrade u središtu Primoštena."

Ovo je tekst izjave koju je kod javnog bilježnika u Šibeniku prije četiri dana ovjerio Mirko Kramarić Mic, poduzetnik i ugostitelj, bivši vlasnik zagrebačkog noćnog kluba "The Best", osnivač zaštitarske tvrtke "Sokol", a koji je zadnjih 10 godina u Primoštenu držao lokal "Legende's Pub" u staroj općinskoj zgradi.

Kramarić i Petrina bili su dugogodišnji prijatelji, njihove su obitelji bile u bliskim odnosima, a "ljubav" je definitivno "pukla" kad je Kramarićevima iz Općine Primošten rečeno da se 28. studenog ove godine moraju iseliti iz općinske zgrade i lokala jer im se više neće produžiti zakup.

– Načelnik Petrina je mojoj supruzi kazao da više ne želi s nama razgovarati i da namjeravaju prodati tu staru općinsku zgradu. A iz te zgrade u koju sam uložio ogroman novac mogu me iznijeti samo mrtvoga, živ neću izići – dramatično i sa suzama u očima kazao nam je Mirko Kramarić.

On i supruga Dragica rekli su nam da je njihova tvrtka "Kristina" sklopila ugovor o zakupu tog općinskog prostora s Općinom Primošten još 8. svibnja 2002., i to na rok od deset plus deset godina. Ističu kako su proteklih godina investirali milijunska sredstva u obnovu tog trošnog zdanja, te da im prema potpisanom važećem ugovoru Općina Primošten ne može ukinuti daljnji zakup. Unatoč svim ovim argumentima, kaže Mirko Kramarić, Općina Primošten je prije nešto više od mjesec dana oglasila natječaj o prodaji te zgrade ili, pak, davanja u zakup po višestruko višoj zakupnini od dosadašnje.

– Na ovaj korak Petrina se odlučio jer je najvjerojatnije pronašao kupca za zgradu ili pak osobu koja je spremna platiti veliku zakupninu, a ne poštujući do sada potpisane ugovore i anekse ugovora s mojom tvrtkom – uvjeren je Mirko Kramarić, te nam je iznio svoju priču čiji počeci sežu u 2002. godinu.

Zakup na 30 godina

– Nakon obiteljske tragedije, kad mi je ubijena 16-godišnja kćerka, prije šesnaest godina doselili smo se iz Zagreba u Primošten. Petrina se tada na lokalnim izborima kandidirao za načelnika i ja sam mu u tome i financijski pomogao. U to vrijeme općinska je zgrada bila pod hipotekom Jadranske banke d.d. Šibenik i, na zamolbu Petrine, pozajmio sam Općini Primošten gotovo 300 tisuća njemačkih maraka da bi skinula tu omču oko vrata i zadržala vlasništvo nad zgradom.

Zauzvrat, usmeno smo se dogovorili da će mi se dati prizemlje zgrade u zakup na rok od 30 godina. Kako sam tada, shrvan gubitkom kćerke, otišao na liječenje u Indiju, ugovor o zakupu potpisala je supruga Dragica 8. svibnja 2002. godine, ali ne na dogovorenih 30, nego na deset godina, plus deset godina. U tom ugovoru stajalo je da on stupa na snagu kad se općinska uprava preseli u novu zgradu i kad dobijemo uporabnu dozvolu za rad našeg ugostiteljskog objekta.

Nakon što je došlo do toga, a sukladno tom ugovoru i potpisanom aneksu, u zakup smo ušli 28. studenog 2008. i trebao je trajati 20 godina – ispričao je Mirko Kramarić.

Pitali smo Kramarića kako je i zbog čega dao mito načelniku Petrinu, kako je to naveo u izjavi ovjerenoj kod javnog bilježnika.

– Kad sam dao pozajmicu Općini u iznosu od gotovo 300 tisuća DEM, ili 1.057.000 kuna u našoj valuti, prema zakonu na taj su iznos zaračunate kamate od pet posto. Ja sam na sjednici Općinskog vijeća izjavio da se odričem kamata prilikom vraćanja pozajmice.

No, tada me je Petrina gurnuo i kazao: "Uzmi kamate i dat ćeš ih meni!" Općina mi je u sljedeće tri godine u cijelosti vratila novac s kamatama, a ja sam te kamate u četiri navrata isplaćivao načelniku Petrini. Učinio sam to kao protuuslugu jer mi je obećao da će mi dati općinsku zgradu u zakup na 30 godina, te da će Općina urediti javne površine oko zgrade kako bi okoliš bio reprezentativan, kao i moj pub u irskom stilu u sklopu zgrade koji sam planirao otvoriti. Uz to, u to je vrijeme Petrina bio bolestan, trebao mu je novac za liječenje, a on je bio u besparici – kazao je Mirko Kramarić.

– Mi imamo točne datume i dokumentaciju o isplaćivanju tih kamata, odnosno mita, načelniku Petrini. Prvi iznos od oko 36 tisuća kuna isplatili smo mu preko fiktivnog računa obrta "Tome iskopi", a još tri puta po 35, odnosno 37 tisuća kuna dali smo Petrini na ruke – dodala je Dragica Kramarić, koja je inače direktorica obiteljske tvrtke "Kristina" d.o.o.

Više ne možemo platiti

Od 2006. godine do danas u općinsku su zgradu, kažu Kramarići, investirali gotovo milijun eura.

– Prodali smo dvije kuće u Primoštenu i jednu u Zagrebu i sav smo novac uložili u tu zgradu. Uredili smo fasadu, promijenili kompletnu stolariju, uredili interijer i galeriju, izgradili štekat - terasu. Svih deset godina uredno smo Općini plaćali zakup u ukupnom iznosu od 30 tisuća eura godišnje. Tijekom sezone u našem lokalu zapošljavali smo 15 djelatnika. Suprotno važećem ugovoru o zakupu koji istječe tek za deset godina, sada je Petrina raspisao novi natječaj o prodaji zgrade ili zakupu, i to po cijeni od 55 tisuća eura samo za 183 kvadrata prostora u kojemu je naš ugostiteljski objekt.

Mi toliku cijenu više ne možemo platiti, a s druge strane, prema ugovoru koji imamo jasno stoji da on traje još deset godina bez raspisivanja novog natječaja. Kad smo ušli u zakup, vrijednost zgrade iznosila je oko 150 tisuća eura, a nakon naših silnih ulaganja, njezina je procijenjena vrijednost danas 1,6 milijuna eura – zaključio je Mirko Kramarić.

Petrina negira: Kramarića sam prijavio MORH-u zbog davanja lažne izjave – Ne želim puno trošiti vremena, a ni riječi o gospodinu Mirku Kramariću. Čim sam došao u posjed njegove izjave ovjerene kod javnog bilježnika, otišao sam u Split i sve sam to prijavio Državnom odvjetništvu. Prijavio sam ga zbog te njegove lažne izjave. On sada lažima da je meni dao nekakvo mito zapravo želi ucijeniti Općinu Primošten da mu se i dalje produži ugovor o zakupu općinskog prostora po povlaštenim cijenama koje je imao do sada u proteklih deset godina. Taj Kramarić u toj izjavi navodi da je općinskom načelniku Stipi Petrini tijekom 2003. godine dao mito, a ja tada nisam bio načelnik općine Primošten – kazao je primoštenski čelnik i bivši saborski zastupnik Stipe Petrina.

Petrina se kratko osvrnuo i na sadržaj ugovora koji je o zakupu s Općinom Primošten imala Kramarićeva tvrtka "Kristina" d.o.o.

– Taj ugovor istječe 28. studenog ove godine, dakle, za nekoliko dana. U potpisanom ugovoru i kasnije sklopljenim aneksima to jasno piše i nema ni govora o nekakvom produljenju na još 10 godina po istim uvjetima kao do sada. Mirku i Dragici Kramarić ponudili smo produljenje ugovora o zakupu, ali po tržišnim cijenama. Međutim, oni su to odbili jer su htjeli i dalje plaćati povlašteni najam. A sada lažnim izjavama žele mene ustrašiti i ucjenjivati Općinu. Od 28. studenog sva nepokretna imovina u staroj općinskoj zgradi prelazi u posjed vlasnika, a to je Općina Primošten – rekao je Stipe Petrina.