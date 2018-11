Nikad brojnija, nikad tužnija kolona sjećanja na žrtve zvjerskog masakra: 'Škabrnja je drugi Vukovar'

Nikad duža, nikad brojnija i nikad tužnija kolona sjećanja nije prolazila Škabrnjom kao ove nedjelje, točno 27. godina nakon što je ovo ravnokotarsko mjesto u samo jedno jutro, nakon zvjerskog masakra, ostalo bez svoja 43 civila i 15 branitelja. Nema obitelji u Škabrnji koja tog kobnog 18. studenog 1991. godine nije nekoga izgubila.

Njima se danas u koloni boli od Ambara do Spomen obilježja masovne grobnice, pridužilo više od deset tisuća ljudi iz cijele Hrvatske, kako bi odali počast žrtvama strašnog zločina za koji do danas nitko nije odgovarao. I baš to je ono što Škabrnjane najviše boli.

- Nijedan od zapovjednika koji su ispekli zanat na Škabrnji za zločin nije odgovarao, a bojim se da nitko nikad ni neće. Ni Ratko Mladić ni njegovi pukovnici i zapovjednici, to su krvnici Škabrnje kojima za ovaj pokolj nikad nije suđeno. Ja im znam sve njihove adrese i dat ću ih hrvatskom pravosuđu koje, kažu nam, do njih ne može doći. To je žalosno, i baš zato sam posebno ponosan jer nikad ovoliko ljudi, kao danas, nije bilo u Škabrnji - kazao je legendarni ratni zapovijednik Škabrnje, Marko Miljanić, koji je sa svojom Samostalnom bojnom, u kojoj je bilo 200-njak mještana, tri mjeseca odolijevao napadima puno nadmoćnijeg agresora. Sve do tog 18. studenoga kada je deveti, kninski, korpus s Ratkom Mladićem na čelu, potpomognut zrakoplovstvom bivše JNA i tenkovima, krenuo u svoj krvavi pohod na Škabrnju.

- Nismo šaptom pali. Tri mjeseca smo se branili, junački i hrabro, ali toga dana bilo nam je jasno kako se obraniti više ne možemo. Kad smo vidjeli kako na nas idu tisuće vojnika, tenkovi, avijacija, a mojih 200 ljudi sa mizernom opremon, neki puške prvi put drže u rukama, znali smo da je gotovo- prisjetio je Miljanić agresorskog upada u selo kojim je počeo križni put Škabnjana.

Iz podruma u kojima su se skrivali na najbrutalniji se način istjeruju djeca, žene i starci, a samo prvog dana okupacije ubijeno je i masakrirano 43 civila i 15 hrvatskih branitelja. U progonima koji su uslijedili i tijekom višegodišnje okupacije do oslobođenja u Oluji, broj škabrnjskih žrtava povećao se na 86. Cijelo, nekad plodno i bogato ravnokotarsko selo, uništeno je do temelja. Njihovoj žrtvi, koja stoji uz bok najvećem simolu hrvatskog stradanja, Vukovaru, jučer se došla pokloniti cijela Hrvatska, od Sinja i Kaštela do Siska, Dugog sela, Podravine, Međimurja, a iz Bosne i Hercegovine stigli su branitelji HVO-a iz Bugojna i Uskoplja. U rano jutro došlo je njih 40-ak, bivših logoraša, invalida i veterana Domovinskog rata.

- Škabrnja je nama drugi Vukovar. Prvi se put dolazimo pokloniti ovim žrtvama i ovo je težak dan za nas jer se sjećamo i svojih poginulih- kažu Bugojanci. Treći je put u Škabrnji bio i branitelj Damir Matošević, predsjednik Udruge 121. brigade Nova Gradiška, sa svojim suborcima.

U koloni sjećanja "Poginuli u mislima i srcima" među desetak tisuća ljudi, bili i general Ante Gotovina, pripadnici mnogih braniteljskih udruga, izaslanik Predsjednice Republike načelnik Glavnog stožera OS general zbora Mirko Šundov, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić, brojni saborski zastupnici, osam ministara, predstavnici Zadarske županije, Grada Zadra, te bojni načelnici i gradonačelnici općina i gradova diljem cijele Hrvatske.