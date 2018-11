'Odvjetnik je ponavljao da budemo bez brige, a onda su nas samo deložirali!: njemački bračni par traži zadovoljštinu nakon što su u dalmatinskom turističkom središtu izgubili kuću koju su uredno platili

lead

Kako je moguće da odvjetnik sastavi ugovor, a kuća nema građevinsku dozvolu i izvan zone gradnje je, pita se odvjetnica bračnog para.

Kažite mi, molim vas, konkretno: je li u Njemačkoj moguće da odvjetnik sastavi strankama ugovor o kupoprodaji kuće, a da ta kuća nema građevinsku dozvolu? I da se nalazi izvan zone gradnje? Je li moguće da odvjetnik sastavi ugovor i od kupca uzme punomoć da na sudu uknjiži nekretninu i nikad to ne učini? Je li moguće da sve to naplati iako posao nije obavio? I je li moguće da na kraju za sve to ne snosi nikakvu odgovornost? – pitala je, u "nabrijanoj" atmosferi, u petak u sudnici zadarskog Općinskog suda odvjetnica Gordana Šimunov svjedokinju Miroslavu Klinger, njemačku državljanku.

Klinger je zgranuto odgovorila da je to nemoguće. U Njemačkoj.

No, odvjetnica Šimunov aludirala je na to da je u Hrvatskoj upravo to moguće, a to su doživjeli Erna i Ernst Schumacher iz njemačkog Ulma, roditelji osmero djece koji su 2006. kupili kućicu na Viru. Sve su uredno platili, a onda su u siječnju ove godine kuću izgubili, iz nje su deložirani. Razlog: kuću na sudu nisu uknjižili kao svoje vlasništvo, pa je zbog dugova bivšeg vlasnika kuća otišla na dražbu, a Schumacherovi na ulicu.

Strahovi i pitanja

Nakon što su izgubili sav novac, ali i zdravlje, pokrenuli su tužbu za naknadu štete, te je u petak svjedočila Miroslava Klinger, vlasnica agencije za posredovanje u prodaji nekretnina "Novak i partneri" u Njemačkoj. Upravo je Klinger na internetu objavila oglas o prodaji kuće na Viru: "kupnja bez rizika".

– Odlučili smo početi prodavati nekretnine u Hrvatskoj. Ja sam slučajno u Hrvatskoj, u jednoj pizzeriji, upoznala Slavka Tresoglavića. On je radio u toj pizzeriji. Nikad prije nije se bavio nekretninama, ali kroz razgovor smo se dogovorili da mu ja šaljem Nijemce koji se jave na moj oglas za kupnju nekretnine u Hrvatskoj.

Onda sam upoznala i Mišu Papića, odvjetnika, preporučio mi ga je Tresoglavić. Tako smo nas troje sve dogovorili: ja iz Njemačke šaljem Slavku kupce, on im pokaže nekretninu i onda se kod Papića prikupi sva dokumentacija i sastavlja ugovor o kupoprodaji – ispričala je Klinger.

No, Papić nikada Schumacherove nije uknjižio, iako je sastavio kupoprodajni ugovor i uzeo novac. Na sve njihove strahove i pitanja zašto ih godinama nije uknjižio Papić je odgovarao da se nemaju čega bojati i da će sve biti u redu.

Kontinuirano spominjanje odvjetnika Miše Papića, koji je preminuo prije dvije godine, kao krivca što su Schumacherovi izgubili kuću jer ih on nije uknjižio, primjetno je iznerviralo Antonija Vedrića, odvjetnika Marka Papića.

Naknada štete

– Prebacujete svu odgovornost na mrtvu osobu koja se nije u stanju braniti – prosvjedovao je Vedrić, no Kuzman Brkljača, koji je svjedočio nakon Miroslave Klinger, rekao je da je na zamolbu Erne Schumacher bio dvadesetak puta kod odvjetnika Miše Papića i pitao ga što je s uknjižbom kuće.

– Lagao je mene, lagao je Schumacherove. Samo je ponavljao da će sve biti u redu. "Brkljača, budi bez brige", govorio mi je Papić. Zapravo je godinama lagao… – svjedočio je u petak Kuzman Brkljača.

Odluku o naknadi štete obitelji Schumacher donijet će sutkinja Katja Morić Arambašić, a uz prvooptuženog Marka Papića tuženi su Tomislav Papić, HOK osiguranje, Slavko Tresoglavić, tvrtka "Novak i partneri" te Croatia osiguranje.

Unatoč kupljenoj avionskoj karti, Erna Schumacher (70) iz Ulma nije u petak uspjela doći u Zadar pratiti suđenje, zbog iznenadnih srčanih tegoba. Ona i njezin suprug Ernst svjedočili su u travnju u ovom postupku.