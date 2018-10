Novi šok za stanovnike dalmatinskog grada: moćni teleoperater bez znanja građana u crkvenom zvoniku smjestio čak četiri odašiljača! Župnik: Gromovi nas stalno tuču, izgorili su nam kompjuteri...

Izvana se to golim okom ne vidi, ali u zvoniku crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije (BZBDM) na Boriku već 15-ak godina mirno počivaju četiri odašiljača!



Da, da, dobro ste pročitali: ne crkveni miševi ili golubovi, nego četiri repetitora u vlasništvu dviju vodećih telekomunikacijskih tvrtki u Hrvatskoj.

Moćni teleoperateri ne bi ih mogli skriti u unutrašnjosti zvonika da im netko iz crkve, odnosno Zadarske nadbiskupije, nije to dopustio, a očito jest. I to bez znanja vjernika koji nedjeljom dolaze na misu, bez znanja djece koja pohađaju vjeronauk, bez znanja mještana u okolnim kućama. Mnogima od njih koji vjeruju da su takvi odašiljači uzročnici zračenja štetnog za ljudsko zdravlje, koje uzrokuje raznorazne bolesti, pa čak i maligne, nikad nije ni palo na pamet da bi u zvoniku crkve, pod budnim okom dragog Gospodina i Bezgrešne Djevice, bila čak četiri takva zloćudna uređaja.

Na Stepinčevu trgu

Da ne bi bilo zabune, crkva u čijem se zvoniku godinama skrivaju odašiljači nalazi se na Trgu kardinala Alojzija Stepinca, istom onom trgu na kojem je Grad Zadar nedavno dopustio izgradnju trafostanice zbog koje su glas prosvjeda digli odvjetnici Sanja i Rikardo Perković, ali i 120 stanovnika Ulice Augusta Šenoe. Njima smeta, kako su nedavno rekli za Slobodnu Dalmaciju, ne samo što je lokacija za trafostanicu nametnuta nezakonito, nego što im smanjuje vrijednost nekretnine, ali i ugrožava zdravlje jer trafostanice, kao i odašiljači, emitiraju štetno zračenje. Stanovnici Borika tako su se preko noći našli u situaciji da im odluke odgovornih ljudi zadarske crkve i Grada Zadra izravno ugrožavaju zdravlje i živote.

Većina stanovnika Borika doslovno nema blage veze da se u unutrašnjosti poprilično velikog zvonika kriju tehnološka čudovišta od kojih svi zaziru jer je njihovo djelovanje štetno. Što zvonik skriva, ne zna ni Đovi Pavin, predsjednik Mjesnog odbora Puntamika.

– Molim?! – reagirao je Pavin na naše pitanje je li upoznat s činjenicom da se u zvoniku BZBDM nalaze četiri telekomunikacijska repetitora.

– Vi ste mi prvi glas o tome! Zaista nemam saznanja o tome – kazao je predsjednik Pavin, dodajući kako će odmah provjeriti informaciju koju smo mu rekli.

No, nema potrebe za tim, jer nam je župnik crkve BZBDM don Igor Ikić potvrdio da se repetitori zaista nalaze u njegovoj crkvi.

– Ja sam u ovu crkvu došao tek nedavno, prije tri godine, ali da, postavljeni su. Nisam upoznat s činjenicom koliko ih je točno, ali znam da su gore – odgovorio nam je don Ikić, dodajući da mu se čini da su postavljeni prije 15-ak godina, dok je tu bio drugi župnik.

Don Ikiću nije poznato da vlasnici repetitora sada žele pojačati signal, jedino što zna jest da "neki dečki" redovito dolaze raditi na njihovu održavanju.

U razgovoru nam se don Ikić i požalio da zbog tih repetitora gromovi često udaraju u zvonik i izazivaju im velike probleme jer im kompjutori znaju "izgorjeti".

– Ti odašiljači, to nije ni zdravo! O tome bi se dalo puno govoriti... – napominje don Ikić, dodajući da je nedavno obnovljen ugovor za repetitore, ali i da je taj poslovni dio priče o repetitorima u nadležnosti Zadarske nadbiskupije.

– Znaju li stanari i vjernici za odašiljače u zvoniku? Neki znaju, neki ne znaju, ali mislim da većina ljudi ne zna za to. Ja tu ne mogu ništa učiniti. Repetitori su tu, koliko će još ostati, ne znam jer takve se stvari rješavaju na višim instancijama – govori Ikić, koji nije upoznat s tim koliko iznosi mjesečna naknada koju operateri plaćaju crkvi za najam odašiljača. Jedino što zna jest da mu je rata za struju jako velika jer su ugrađene dodatne klime koje hlade repetitore. Za odgovor na pitanje koliko ih to košta, don Ikić nas je ponovno uputio na Zadarsku nadbiskupiju.

Na pitanje planira li on osobno ili netko iz crkve nakon 15 godina vjernike i stanovnike Puntamike i Borika obavijestiti o tome da se u zvoniku nalaze repetitori za koje tvrdi da su štetni za ljudsko zdravlje, don Ikić dao nam je drugačiji odgovor nego prije.

– Pa ja mislim da većina ljudi zna za repetitore, oni koji dolaze u crkvu to znaju.

– Kako sada govorite da ljudi znaju što je u zvoniku, a maloprije ste rekli kako mislite da većina za to ne zna?

Tko je sve znao

– Pa oni koji žive bliže crkvi sto posto znaju jer su bili tu kad se to radilo – odgovorio je don Ikić za kraj, a mi smo prema njegovim uputama pokušali dobiti i odgovore iz Zadarske nadbiskupije.

Nadbiskupiju smo upitali koliko je točno repetitora postavljeno u crkvi na Boriku i kada su postavljeni, te tko je dao odobrenje za njihovu montažu. Zanimalo nas je do kada teleoperaterima vrijedi ugovor, te tko je njihov vlasnik, ali i kolika je mjesečna naknada koju crkva dobiva od najma. Zatim, zbog čega nisu obavijestili širu javnost o postavljanju odašiljača te, konačno, u koliko se zvonika na području Zadarske nadbiskupije još nalaze repetitori i u kojim sve crkvama.

Za kraj smo željeli znati što misli nadbiskup mons. Želimir Puljić o tome jesu li repetitori štetni za ljudsko zdravlje. No, odgovore na ova pitanja nismo dobili ni dva dana nakon što smo ih poslali.

Do kada će repetitori počivati u crkvi na Boriku i hoće li se stanari pobuniti protiv toga, to samo dragi Bog zna. Dok čekamo odgovore na ta i druga pitanja, ne možemo ne zapitati se: je li crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, zbog profita, a na štetu ljudskog zdravlja, izgubila nevinost? I hoće li nakon ove spoznaje i činjenice da je u utorak počela gradnja trafostanice na obližnjem trgu, nešto o opasnostima za zdravlje građana reći liječnik i gradonačelnik Branko Dukić i nadbiskup Želimir Puljić?

– Najmanje deset godina se tamo nalazi, najmanje deset! – odgovorio nam je don Martin Jadreško, župnik crkve sv. Josipa na Plovaniji, u čijem je zvoniku također jedan odašiljač telekomunikacijskih tvrtki. Don Jadreško je župnik na Plovaniji dvije godine, tako da ne zna u kojim je okolnostima postavljen repetitor.

– Ono što sam čuo, naglašavam, samo čuo od župljana, ali ne i potvrdio, jest da je bivši župnik don Šime Perić pokušao raskinuti ugovor s teleoperaterom, ali u tome nije uspio. Naime, taj je repetitor postavljen i prije nego što je on bio župnik. Znam samo da don Šime u svom naumu nije uspio jer je ugovor koncipiran na način da ako se ne javite šest mjeseci prije isteka ugovora, on se automatski produžuje – rekao nam je don Jadreško, dodajući kako je tada don Šimi bilo preskupo da raskine ugovor, odnosno nije imao novca za to pa je repetitor ostao u zvoniku i bit će tamo još sigurno tri ili četiri godine.

– Ako u to vrijeme i dalje budem u ovoj crkvi, prije isteka ugovora, savjetovat ću se sa Župnim vijećem i Biskupijom. Kako oni odluče, tako će biti – kaže don Jadreško.