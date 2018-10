Zbog plantaže rogača poduzetniku zapalili traktor, a prijete mu i klanjem: Ako u svojoj zemlji ne mogu po zakonu raditi ono što želim, onda neka me ubiju!

Možda je sve zato što nisam Bibinjac, možda zato što sam netko tko se ne miri s tim da poljoprivredna zemljišta moraju ostati zapuštena... Ali što god bio motiv, poručujem im: Neću odustati!

- Ako kao slobodan čovjek ne mogu raditi u Hrvatskoj, ako mi država to ne može osigurati, a država mi je, uz EU, osigurala financiranje projekta, onda neka me ubiju!



Ako u svojoj zemlji ne mogu po zakonu raditi ono što želim kao slobodan čovjek, evo, što čekate... Ostvarite svoje prijetnje! - govori nam Marin Medić, vlasnik tvrtke "Bio svijet" iz Neviđana na otoku Pašmanu, koja od veljače ove godine pokušava iznad Bibinja posaditi ekološku plantažu rogača. Prvu, jedinu i najveću plantažu komiškog rogača u Hrvatskoj s više od 4000 stabala na 47 hektara površine.

Projekt vrijedan skoro deset milijuna kuna na čekanju: evo zašto je unatoč svim dozvolama zaustavljeno podizanje najveće plantaže rogača u Dalmaciji

Namjerno kažemo da pokušava posaditi plantažu jer zadnjih sedam mjeseci Medićev se poduzetnički pothvat pretvorio u noćnu moru. Počelo je s fizičkim napadom prosvjednika iz Bibinja na njega i otvorenim prijetnjama da će ga zaklati, a završilo je (za sada?) u nedjelju navečer, kad je nepoznati počinitelj zapalio traktor izvođača radova vrijedan 300 tisuća eura, kojim sijeku borovu šumu na brdu Sasavac iznad mjesta gdje bi trebala niknuti plantaža.

Zabrana po svaku cijenu

- I sami znate da ovo nije prvi put da nas se fizički pokušava zaustaviti u našem poslu. Kad smo krenuli s pripremom terena u veljači, dva dana su nas dočekivali mještani iz Bibinja, mene su fizički napali, prijetili mi da će me zaklati i ubiti. Nisam mogao vjerovati! Nikad nisam vidio takav bijes, jal i mržnju. Onda se u cijeli slučaj uključila Općina, načelnik Bruno Bugarija, koji se još 2015. usuglasio s našim planovima i dao nam zeleno svjetlo za sve što radimo.

No kad su došli mještani na dan početka radova, naglo je promijenio ploču i stao na njihovu stranu. Iako je on agronom i dobro zna što mi i zašto radimo. Štoviše, Općina od tada pokušava na sve načine onemogućiti radove. Prvo su govorili da će sječa borova ugušiti Bibinje od prašine iz obližnjeg kamenoloma, a sada nam na gradilište šalju komunalne redare koji legitimiraju radnike! Pa to u ovoj zemlji može samo policija i carina, a ne neki komunalni redar! Onda su tražili privremenu mjeru zabrane raspolaganja zemljištem, što im je sud glatko odbio jer Općina za tako nešto nema nikakvu pravnu osnovu. Naime, sve što radimo radimo na privatnom zemljištu u vlasništvu benediktinskog samostana sv. Marije iz Zadra, s kojim smo sklopili ugovor o koncesiji na 18 godina. I svi zahvati koji se provode, svaki čavao, svaki komad žice, uredno se vode prema izdanim dozvolama. Policija je dolazila po raznoraznim prijavama, ali ništa nije pronašla niti može pronaći. Uvijek su bili korektni i rekli: sve je po zakonu, sve je po papirima. Kad bi mi bilo koje državno tijelo izdalo zabranu radova, istog trena zaustavit ćemo radove i napustiti projekt. A do tada - neću odustati! Neće odustati ni izvođač radova kojem je zapaljen stroj, a neću ni ja! - odlučan je Medić, koji najnoviju situaciju sa zapaljenim radnim strojem teško proživljava.

- Znate što me najviše čudi? Što nitko u javnosti ne osuđuje paljenje traktora! Svima je normalno da se nasiljem pokušavaju spriječiti ljudi koji rade po zakonima ove države i koji žele dobro za sebe i sredinu u kojoj nešto stvaraju. Svi šute! To mi je nevjerojatno – rezigniran je vlasnik "Bio svijeta", trgovine ekološke hrane i proizvoda, s dva prodajna mjesta u Zadru. Plantažu rogača naumio je posaditi kada je shvatio da se više od 90 posto rogača u Hrvatskoj uvozi.

- Ukupna vrijednost projekta, od pripreme zemljišta do sadnje i navodnjavanja plantaže iznosi oko 9 milijuna kuna. Mi smo na natječaju dobili bespovratnih 8,3 milijuna kuna, od toga 85 posto iz EU fondova, a 15 posto od države. Svatko tko se ikada natjecao za sredstva iz EU fondova dobro zna da natječaj ne možete dobiti ako vam nedostaje jedan zarez, a kamoli sve potrebne dozvole i suglasnosti, od Ministarstva zaštite okoliša, Zadarske županije, do općine Bibinje – navodi Medić, ističući da se površina na kojoj planira gradnju plantaže nalazi unutar obuhvata prostornog plana općine Bibinje kao gospodarsko šumsko zemljište, dok je katastarska namjena zemljišta poljoprivredna.

- Sve je to samonikla šuma alepskog bora. Više od 90 posto stabala staro je pet-šest godina. No općina to više ne želi prihvatiti, sad je namjerila izmijeniti planske uvjete, čak su htjeli i katastarsku kulturu mijenjati, ali to ne mogu oni nego samo vlasnik - objašnjava Medić, na kojeg se dodatno svakodnevno vrši pritisak i preko nekih lokalnih medija i društvenih mreža. Velika količina namjerno plasiranih dezinformacija u kombinaciji s neznanjem stvorila je, smatra, eksplozivnu atmosferu hajke u kojem je nekome zapaliti radni stroj normalna stvar.

Ne smije se pojaviti

- Zašto mi se to događa? Ne znam. Kada bih znao, možda bih pokušao problem riješiti. Nikome ništa nisam uzeo, ništa nisam nezakonito napravio. Samo želim nešto pozitivno napraviti za sebe i sredinu, jer će sutra na toj plantaži biti 20-ak radnih mjesta. Mislio sam u blizini plantaže podići i proizvodni pogon, jer u industrijskoj zoni u susjedstvu imamo 10 tisuća kvadrata, ali ne pada mi to više na pamet. Možda je sve zato što nisam Bibinjac, možda zato što sam netko tko se ne miri s tim da nam poljoprivredna zemljišta moraju ostati zapuštena... Ali što god bio motiv, poručujem im: Neću odustati!

Na mjestu buduće plantaže prokrčeno je oko 10 hektara borove šume. Radovi bi mogli potrajati još pet mjeseci, a od početka rujna osiguravaju je zaštitari iz Klemm Securityja. Marinu Mediću je sugerirano da se ne pojavljuje u Bibinjama jer bi se to moglo shvatiti kao – provokaciju.