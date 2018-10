Zima je pred vratima, a čitava se Dalmacija, pa i šire područje, suočilo s – nestašicom drva za ogrjev.



Mnoga su se domaćinstva zadnjih godina "okrenula" grijanju klasičnim načinom pomoću peći na drva. Iako je Dalmacija dobrim dijelom plinoficirana polaganjem cjevovoda koji su doveli zemni plin, vrlo malo domaćinstava koristi ga kao energent, što je posebna tema za istraživanje razloga zašto je tomu tako.

Zbog sve viših cijena struje, dosta je građana odustalo i od tog načina grijanja, pa su se "dobra stara drva" opet vratila u modu. I baš kad su se u domaćinstvima naviknuli na grijanje drvima, ove jeseni zavladala je nestašica drva za ogrjev.

- Već tjednima pokušavam doći do drva i na nekoliko mjesta sam se "zapisao", ali drva ili nema ili su cijene toliko visoke da se postavlja pitanje što učiniti u takvoj situaciji. Kažu trgovci drvima da je došlo do poremećaja na tržištu jer su Hrvatske šume dale svoje šume za sječu u koncesiju privatnicima koji ih sad za dobar novac izvoze vani, najviše u Italiju i Sloveniju gdje se otkupljuje sve što se ponudi i to zbog proizvodnje peleta što je zadnjih godina trend na europskim tržištima. Na moje pitanje što s nama domaćima, taj mi je trgovac rekao da će domaći morati čekati ako i kada uopće dođu na red.

Među onima koji su sklopili ugovore o koncesiji na šume spominje se ime i generala Ivana Čermaka, vlasnika tvrtke "Crodux". Kako bilo, ogrjevnog drva nema, a cijene su skočile dvostruko, za više od 500 kuna za kubni metar drva – kaže nam jedan Zadranin koji već danima pokušava nabiti drva za ogrjev.

Manjak radne snage

Potegao je čak i do Like, u Gračac gdje se pokušao opskrbiti na tzv. crnom tržištu koje se razgranalo, ali niti tamo nije uspio dogovoriti isporuku drva za svoje domaćinstvo. Živi u kući u okolici Zadra i grijanje drvima jedina mu je opcija. Međutim zima je pred vratima, a on rješenja nema. I to je prvi put da se našao u takvoj situaciji, kaže nam.

I mnogi drugi Zadrani ovih dana se žale kako je isporuka drva iz Like u Dalmaciju ove godine izostala, a većina njih misli da je u pitanju zarada, odnosno bezobzirna isporuka drva u izvoz.

Pokušali smo provjeriti te navode u Hrvatskim šumama gdje su nam odgovorili kako Hrvatske šume nisu povisile cijene za kućanstva, te da su cijene iste još od 2012. godine, ostavljajući doduše mogućnost da privatni dobavljači drva imaju svoje cjenike.

U Hrvatskim šumama ipak su priznali kako postoji poremećaj u opskrbi drva za ogrjev, a evo što su naveli kao razloge:

- Problem nedostatka ogrjevnog drva javio se kao direktna posljedica povećanja cijena ostalih energenata te su se i kućanstva koja su se grijala na struju/plin, vratila na grijanje na drva. U svakom slučaju, Hrvatske šume opskrbu kućanstava vide kao prioritet. U ličkim šumarijama, jednako kao i kod privatnih kooperanata, osjetan je nedostatak radne snage za pridobivanje ogrjevnog drva i to je jedan od razloga usporene opskrbe drvom. Šumarije rade na pridobivanju ogrjevnog drva najbržom dinamikom kojom mogu u takvim okolnostima. Hrvatske šume u skladu sa svojim proizvodnim kapacitetima nastoje osigurati dovoljne količine drva za ogrjev građana i to po cijenama koje su važeće na cjelokupnom području Hrvatske. Naš cjenik je javno objavljen i cijene za pučanstvo dvostruko su niže od ovih koje ste naveli u upitu - kazali su nam u Hrvatskim šumama.

- Želimo naglasiti da Hrvatske šume d.o.o. ne izvoze drvo, nego ga prodaju kupcima u RH. Količina ogrjevnog drva za maloprodaju kućanstvima i samoizradu na istoj je razni kao i proteklih godina i cijena se za njih nije mijenjala od 2012. godine. Hrvatske šume d.o.o. prodaju prostorno drvo, u koje spada i ogrjev, na sljedeće načine: ugovornim kupcima za prostorno drvo putem javnog poziva, ugovornim kupcima za kogeneracijska postrojenja, te domaćinstvima putem maloprodaje (u šumarijama) i samoizrade (taj izraz znači da si fizičke osobe same mogu u šumi izraditi ogrjev u količini do 30 m3).

Količine koje se na taj način po jednom kućanstvu mogu dobiti definirane su Zakonom o šumama i iznose 30 m3 po kućanstvu (kontrolira se putem OIB-a). Za poslovne korisnike donesen je novi cjenik, u skladu s važećim i međusobnom potpisanim Pismom razumijevanja i javno je dostupan na našem web-portalu. Još jednom napominjemo da za kućanstva vrijede iste cijene kao i proteklih godina – odgovorili su u Hrvatskim šumama dodajući kako Hrvatske šume d.o.o. nemaju sklopljen ugovor s tvrtkom "Crodux".

- Što se tiče generala Čermaka, tvrtka "Crodux" nije u bazi podataka evidentirana kao kupac. Ako postoje druge firme u njegovu vlasništvu, to nam nije poznato. Kupce imamo evidentirane prema nazivu tvrtke, OIB-u, sjedištu i osobi za zastupanje - naveli su u Hrvatskim šumama.

Navodna koncesija

I sam general Ivan Čermak demantirao nam je da se neka od njegovih tvrtki bavi drvom za ogrjev, te da je navodna koncesija koju on ima razlog nestašice drva za ogrjev. Ali Čermak nam je potvrdio da je takvu glasinu – i sam čuo!

- Bio sam prije nekoliko dana u Zadru i jedan me prijatelj upitao isto što i vi: jesam li počeo raditi s drvom za ogrjev? Ne znam otkud se u narodu pojavila takva glasina, ali drago mi je da ste me nazvali i pitali kako bih mogao odgovoriti: nikad se nisam bavio drvom za ogrjev, niti ja niti moja tvrtka, niti to namjeravam u budućnosti. Dakle nemam ništa s drvom za ogrjev i Hrvatskim šumama - kazao nam je u telefonskom razgovoru Čermak.