Terorizirao kupače na poznatoj zadarskoj plaži: pogledajte filmsku potjeru broda Lučke kapetanije i bahatog vozača jet skija

Kupači na zadarskoj plaži Kolovare svjedočili su jučer kasno poslijepodne pravoj filmskoj potjeri na moru u kojoj su glavne uloge imali jedan "majstor" na jet skiju i zadarska Lučka kapetanija, piše Zadarski.hr.

Sve je počelo oko 18 sati i to nakon što je nepoznati divljak na jet skiju svojom vožnjom zlostavljao kompletan morski pojas od Foše do Arbanasa. Nakon što je nekome očito pukao film, na moru se pojavio brod Lučke kapetanije i krenuo za jet skijem.



No, umjesto da se zaustavi, vozač se odlučuje dodatno bahatiti i počinje bježati Kapataniji u smjeru Arbansa. Pa natrag prema Foši. Pa natrag prema Arbanasima. Dok je on letio na jet skiju, brod Kapetanije teško mu se uspjevao približiti pa su, da bi borba bila ravnopravna, u pomoć pozvali drugi jet ski koji ga je, nakon jednog đira, brzo uhvatio.

Nakon što se konačno "predao", plaža je mogla odahnuti, a on i njegov jet ski odšlepani su na obalu.

Kako je izgledala potjera na moru, pogledajte u videu koju je s plaže snimio čitatelj za Zadarski.hr.