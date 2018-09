Susret 'vespaša': u Zadar stiglo njih 400 iz cijele Europe, Nijemac Reiner 'dopilotao' iz Hamburga na motorinu starom 27 godina, trebalo mu je čak pet dana

Na prvom susretu CroVespe u Zadru 2007. godine bilo nas je 14, danas je ovdje 400 prijavljenih ljubitelja ovog legendarnog motocikla pristiglih iz čitave Europe. Irska, Mađarska, Češka, Njemačka, Austrija, Slovenija, ma imamo čak i jednog Meksikanca... Zašto baš Vespa? Pa, za nas je to poput ovisnosti na koju smo svi navučeni, od dana kada smo sjeli na prvu, garažu samo nadopunjavamo novim modelima.

To je pravo unisex vozilo koje s lakoćom prelazi stotine kilometara, rekao nam je Lovre Katelinić, predsjednik Vespa kluba Zadar, ponosni vlasnik nekoliko limenih ljubimica talijanskoga proizvođača motocikala Piaggio i jedan od organizatora posebnog događaja u Zadru.

Naime, od 7. do 9. rujna u Donatovu gradu održava se godišnji nacionalni susret Vespa kluba Hrvatska – CROVESPA, manifestacija kulturno-turističkog karaktera kojoj je cilj, osim druženja ljubitelja Vespe, promovirati kulturne i prirodne ljepote regije kroz zajedničke vožnje tijekom manifestacije. Ona je organizirana na način da defile kreće s Trga pet bunara obalom oko cijelog Poluotoka do Foše, nakon čega se nastavlja u trajektnu luku Gaženicu i ide se izvanrednom trajektnom linijom u Preko. Iz Preka ova vesela povorka nastavlja vožnju preko cijelog otoka Ugljana i Pašmana, sve do mjesta Tkon.

- U Zadar sam stigao iz Hamburga na svojoj Vespi standard PX, iz 1991. godine, od 200 kubika. Za to mi je bilo potrebno pet dana. Pogledajte je, ona je u savršenom stanju, originalne boje, savršeno radi... - priča nam Nijemac Reiner iz Vespa kluba Hamburg, pokazujući nam zaljubljeno svoju crvenu mezimicu. Već desetljećima putuje samo u njenom društvu, i to na duge relacije, u kojima nikako ne zaobilazi Hrvatsku. Odakle ta silna ljubav i posvećenost, zanima nas.

- Odrastajuću u jednom malom njemačkom gradiću, svakoga bi dana poskrivećki gledao u susjedovu Vespu. Kad sam imao 16 godina, on je samo došao do mene i rekao da mi je poklanja. Kako ih ne voljeti nakon toga? - zaključuje Reiner veselo, stavlja kacigu na glavu i kreće u defile.

Okružuje ga šarenilo Vespi, limitiranih edicija, originalnih boja, posebnih detalja, pravih oldtimera ove talijanske ikone na dva kotača, koju je možda najviše proslavila vožnja Gregoryja Pecka i Audrey Hepburn po rimskim ulicama u filmu "Praznik u Rimu". Oni su se tada zagrljeni vozili na modelu izrađenom 1963. godine na koji smo naletjeli i u Zadru. U vlasništvu je Austrijanca koji je njome prešao čitav put do plavog Mediterana, godinama ulažeći novac u njen motor, pritom ne mijenjajući izvorni dizajn ni boju. Rijedak model u svom posjedu ima i predsjednik Vespa kluba Hrvatska Rafael Čuljak, a priča koja iza njega stoji glasi ovako:

- Moj je otac vozio Vespu koju je morao prodati kada sam se rodio da mi kupi dječja kolica. Tražio sam takav isti model, pronašao ga, obnovio i danas sam ovdje s njom. Ipak, nije mi ovo jedina, žena mi zna da imam devet Vespi pa ću reći da ih imam toliko - kroz smijeh nam kaže Rafael. U Zadar je iz Zagreba stigao na Vespi, naravno, te nam objasnio da ona vozi u prosjeku 60 kilometara na sat i da je svakih 100 kilometara potrebno stati na benzinsku pumpu.

Nitko ne hvali njenu udobnost, brzinu, iznimnu kvalitetu, ali svi nam sugovornici spominju neopisivu ljubav prema ovom „motociklu s dušom“. U čemu je tajna, pokušavamo doznati?

- Kad se zaljubite u neku osobu, zapravo i ne znate zašto ste se baš u nju zaljubili, zar ne? Da znate racionalne razloge, to više nije ljubav, to je kalkulacija. Isto je s Vespom, dogodi se neobjašnjiva kemija! - jasno i glasno odgovara predsjednik Vespa kluba Hrvatska. Ubrzo ćemo se i sami uvjeriti u njihov šarm, kad je povorka od 400 Vespi krenula gradom, svi prolaznici su na tren zaboravili gdje trebaju stići, izvadili mobitele da snime ovu zanimljivu povorku, i garantirano, od ugode se naježili!