HDZ-ovac se na odmoru u Dalmaciji slikao sa zaštićenom periskom: nakon što su ga prozvali na društvenim mrežama, smislio opravdanje još jadnije od same fotografije

"Biograd N/M 2018. I to je to za ovo ljeto!!!!", napisao je uz objavu na svome Facebook profilu Ernest Forjan, "prvi čovjek koprivničkog HDZ-a", kako ga nazivaju u njegovu kraju.



Političar je s obitelji došao na odmor u Biograd na Moru i tamo učinio nešto što bi svi u Hrvatskoj, bez obzira na geografsku poziciju, trebali znati. Ulovio je strogo zaštićenu školjku perisku, a kao da to nije bilo dovoljno, nakon toga s njom i pozirao.



Fotografija je na društvenim mrežama, dakako, naišla na opće zgražanje, no tek je naknadni potez HDZ-ovca šokirao one koji su se usudili napomenuti mu da prouči Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim.



Prema tom je pravilniku, naime, periska u kategoriji strogo zaštićene zavičajne svojte, a njeno je je uništavanje Pravilnikom o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama, kažnjivo iznosom od 500 kuna.







Forjan je nakon toga odlučio "opravdati" fotografiju pokazavši prstom na - vlastitu djecu.



"Dragi moji, nikada u životu nije sve kako izgleda na slici. Vaša kritika stoji, ali je istina drugačija. Nisam školjku izronio već su je djeca izvadila iz mora. Zamolio sam ih da mi je daju kako bih je vratio u more. Moj je grijeh što sam se poslikao s njom kada sam je vraćao moru gdje i pripada", napisao je bez pardona.



Kako je sasvim jasno da HDZ-ovac iz Koprivnice sa školjkom pozira kao s (vlastitim) trofejom, kao i da je nastavak priče naknadno dodao, i to tek nakon napada zgroženih komentatora, nitko njegov "spasilački čin" nije ozbiljno shvatio. Nadamo se samo da je ovo poruka i njegovim pratiteljima (rijetkima) koji su ga podržali. Ako ni zbog čega drugoga, onda zbog novčane kazne za ovakve "grijehe".