Susjedi joj presjekli kanalizaciju i zacementirali šahtu, fekalije eksplodirale po ulici! No, nevoljama tu nije bio kraj...

- Kad je šaht iskočio metar i pol u zrak, a fekalije se razlile po cijeloj ulici, rekla sam: E sad je dosta! – priča nam Gordana Kolega iz mjesta Kali na otoku Ugljanu, koja se zadnjih nekoliko tjedna našla u nimalo zavidnoj situaciji.



Jedan susjed joj je prekinuo kanalizacijski ispust iz kuće prema crnoj jami, a drugi joj je zacementirao šahtu kanalizacije, iako se nalazi na javnoj površini. Kako je ona nastavila ispuštati fekalnu kanalizaciju u odvojak cijevi do prekinutog mjesta, stvorila se, kaže, "tempirana bomba" koja je doslovno eksplodirala kad je pokušala odčepiti, odnosno otvoriti zacementiranu šahtu.



Ni to, međutim, nije bilo dovoljno, jer su susjedi kao glavnu i odgovornu osobu za nastalo stanje optužili nju i prijavili je općinskim vlastima i sanitarnoj inspekciji, iako je za nastalu situaciju, kaže, ona najmanje kriva.



- Sve je počelo kad sam 2007. prodala naslijeđenu parcelu tridesetak metara udaljenu od moje kuće na kojoj je bila crna jama. Novi vlasnici su bili dužni tu infrastukturu iseliti o svom trošku i meni omogućiti nesmetano korištenje kanalizacijskog ispusta. No oni su, ni sama ne znam kako, 2013. dobili sve dozvole za gradnju na takvoj infrastukturi i negdje 2016. meni prekinuli fekalni odvod u crnu jamu. Dio cijevi od prekida do moje kuće od tada mi je služio kao "crna jama" koju sam, kad bi se napunila, povremeno praznila. No onda je krajem prošlog mjeseca jedna druga susjeda šahtu te moje "kanalizacije", koja se inače nalazi na javnoj površini, zacementirala! Valjda joj je smrdjelo iz cijevi, meni je tako onemogućila pražnjenje moje privremene kanalizacije, a u cijevi se od pritiska vode i plinova počela stvarati eksplozivna smjesa koja je iskočila u zrak kad sam šaht odčepila. Fekalije sam morala prati po cijeloj ulici – priča gospođa Kolega i nastavlja:

- Obratila sam se općinskim vlastima, a komunalni redar, nakon što je izišao na teren, ispisao je rješenje po kojem sam ja za sve odgovorna. Mene se ovdje šikanira i maltretira iako sam još 2013. godine, tri mjeseca prije početka gradnje kuće na prodanoj parceli gdje mi je bila crna jama, od općine zatražila priključenje na kanalizacijsku infrastrukturu. No umjesto odgovora i poduzetih koraka u tih pet godina nisam dobila ništa. Šutnja administracije i neaktivnost nadležnih u općini doveli su me do ovoga da danas ispred kuće moram koristiti kemijski wc, da mi se ljudi i turisti smiju i da me nadzire sanitarna inspekcija – navodi Gordana Kolega, ogorčena na dugogodišnje nepostupanje nadležnih u Općini Kali da riješe njezin problem priključenja na mjesni kanalizacijski sustav, iako je cijelo vrijeme, ističe, uredno plaćala sve komunalne obveze za kanalizaciju i odvodnju, postupala u skladu sa zakonom i propisima, što se ne bi moglo reći za sve djelatnike općine i investitore na prodanoj parceli koji su pod čudnim okolnostima dobili građevinsku dozvolu.



Vršitelj dužnosti direktora tvrtke Odvodnja Kali Petar Kolega tek je šest mjeseci na tom mjestu i po struci je diplomirani novinar.



Kaže da je upoznat sa slučajem gospođe Kolega i da će ga općina, odnosno njihova tvrtka, nastojati riješiti u najskorijem roku, na obostranu korist.



- Nikome nije cilj ni namjera nekoga kažnjavati, najmanje gospođu Kolega. Komunalni redar je po dojavi susjeda morao izići na teren i konstatirati stanje stvari. Nikome nije u interesu da se taj problem odgađa, ali sada, usred sezone, nismo u mogućnosti početi radove. Na tom dijelu ulice pored kanalizacijskog ispusta su i cijevi za vodu, struju i druge instalacije. Moramo biti oprezni da ne napravimo veću štetu, ali čim se sezona malo smiri, vjerujem u rujnu, krenut ćemo u radove i naći neko privremeno rješenje. Mislim da je najlogičnije da kanalizacijski ispust iz kuće gospođe Kolega privremeno povežemo s ispustom njezinih susjeda, tridesetak metara niže, koji su spojeni na mjesni kolektor – kaže v.d. direktora Odvodnje Kali i dodaje da je izgradnja kanalizacijske mreže u Kalima počela prije desetak godina, ali nije daleko odmakla.

- Na kanalizacijsku mrežu priključeno je svega 70-80 korisnika, i to uglavnom onih u prvom redu do mora. Gospođa Kolega ima kuću u višim zonama i tamo kanalizacija još nije došla. Više od 90 posto mjesta je na crnim jamama i taj problem ćemo sustavno riješiti tek izgradnjom kompletnog sustava sekundarne kanalizacijske mreže za Kali, Preko, Povljanu i Sutomiščicu. Riječ je o projektu anglomeracije vrijednom 150 milijuna kuna, čija bi izgradnja trebala početi krajem iduće godine – nada se v.d. direktora.