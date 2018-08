Uredno kupili kuću, potom iz nje deložirani, a sada proživljavaju nove šokove: prevareni bračni par iz Njemačke opet u nevjerici!

„Pa ne možete valjda kupiti kuću, keširati silan novac i onda ostati bez nje! Pa gdje toga uopće ima?“



Ovim se riječima komentirao „slučaj Schumacher“ u ljeto 2016. godine. Točno godinu i pol kasnije, 70-godišnji Erna i Ernst Schumacher iz njemačkog Ulma, roditelji osmero djece, deložirani su iz kućice na Viru koju su kupili 2006. Izbačeni doslovno na cestu.



U ponedjeljak, 13. kolovoza, Erna Schumacher je doputovala iz Ulma, jer je na Općinskom sudu u Zadru imala zakazano ročište u postupku za naknadu štete što ga je pokrenuo ovaj prevareni bračni par.



Slijed prijevare, odnosno kupnje kuće na Viru išao je „glatko“: Schumacherovi su se 2006. javili na oglas „Kupnja bez rizika“ koju je na njemačkoj internetskoj stranici objavila zadarska agencija „Novak i partneri“. Prvi kontakt na oglasu bila je Miroslava Klinger, njemačka zastupnica agencije Novak i partneri. Ona je Schumacherove uputila izvjesnom Slavku Tresoglaviću, posredniku koji je Nijemce odveo na Vir.



Došli su sa Slavkom, vidjeli su kuću, pa ih je Slavko odveo u Odvjetnički ured Miše Papića kojemu su dali punomoć. Novac su u kešu predali prodavatelju Josipu Gržeti, 47 tisuća eura. Gržeta je nedavno umro, no nikada nije poricao da je novac dobio na ruke za kuću koju je prodao.



No Schumacherovi su ostali neuknjiženi, godinama, unatoč svim sumnjama i odlascima u Odvjetnički ured Papić, bili su uvjeravani da nema razloga za brigu, čak i pismeno im je iz ureda to zajamčeno.



Stoga su nakon gubitka kuće koju su uredno platili očajni Schumacherovi podignuli tužbu za naknadu štete - tuženi su Marko i Tomislav Papić, Slavko Tresoglavić, Novak i partneri, kao i HOK osiguranje te Croatia osiguranje.



Erna Schumacher je na ročištu u travnju ove godine dovedena na rub suza, pritisnuta satima pitanjima prisutnih odvjetnika zašto nikada u ništa nije posumnjala, ispalo je da je gotovo nesposobna da rasuđuje zdravim razumom i uzalud je objašnjavala da u Njemačkoj nema mjesta sumnji kada odvjetniku potpišeš punomoć, ostalo je njegov posao i zakonom je vezan da ga obavi.



Na ročištu ovoga ponedjeljka 70-godišnja Njemica je doživjela novi šok: nije imao tko svjedočiti. Miroslava Klinger imala je „neurednu dostavu poziva“, Slavko Tresoglavić je od sutkinje tražio odgodu „zbog godišnjeg odmora“, isto kao i predstavnici zadarske agencije „Novak i partneri“, a iz Odvjetničkog ureda Papić opravdali su nedolazak. No popis troškova su dostavili, kao i prijedlog da se odbije tužbeni zahtjev Schumacherovih.



- Kada mi se vratio poziv za Miroslavu Klinger kao neuredan, ja sam nazvala njezinu zadarsku odvjetnicu Gordanu Šimunov da stupi s njom u kontakt, e-mailom. Obećala je da će to učiniti i mene o tome obavijestiti, no do danas me nije kontaktirala, apsolutno ništa nije javila – kazala je sutkinja Katja Morić Arambašić.



Vježbenica odvjetnice Gordane Šimunov na to je rekla da je „Miroslava Klinger na krstarenju i da 'tamo' nema interneta.“



Erna Schumacher u nevjerici je slušala prevoditelja na njemački jezik koji joj je objašnjavao da su se i ostali svjedoci na ovaj ili onaj način opravdali od dolaska na ročište.



Na prvom je svjedočila sama Erna, satima. Tada su došli svi. Ovaj put nije bilo nikoga, a sljedeće ročište zakazano je u listopadu.



- No još nešto bih napomenula: uvidom u Sudski registar ustanovila sam da je nad tvrtkom „Novak i partneri“ pokrenuta likvidacija… - izvijestila je sutkinja.



Dolazak iz Ulma na ročište u Zadar pokazao se suvišnim. Na novinarsko pitanje prilikom izlaska iz sudnice kako se osjeća i hoće li doći na ročište u listopadu, Erna Schumacher odgovorila je jedva čujno da ne zna.