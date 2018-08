Napokon se oglasila Nadbiskupija, tvrde da imaju dokaze da je svećenik bio napadnut: 'Don Martinu je išla krv iz usta, pobjegao je u crkvu, ali oni su ga slijedili...'

Još nismo dobili odluku Prekršajnog suda kojom su sudionici incidenta kažnjeni sa 150 kuna, no doznali smo kako u sudskom rješenju stoji da su obojica mladića već bila osuđivana

Četiri dana nakon incidenta na Plovaniji, gdje su se dvojica mladih Zadrana u dobi od 20 i 25 godina sukobila sa župnikom don Martinom Jadreškom, iz Zadarske nadbiskupije odgovorili su na novinarska pitanja Slobodne Dalmacije.



Dok smo čekali odgovore, u javnost su istupili otac 20-godišnjaka, a nakon njega i sam mladić N.O., kojeg je dio zadarske javnosti "razapeo" kao sotonista i koji je otvoreno priznao da svakog dana dobiva brojne prijetnje te da se u takvoj atmosferi javnog linča boji za svoj život.



Mladić je također rekao da on nije prvi napao župnika koji je bio u civilu nego da su on i prijatelj reagirali na njegove provokacije kad ih je htio fotografirati kako piju pivo u dvorištu ispred crkve.



- Prema svjedočanstvima očevidaca koje, prema njihovim riječima, dosad nitko nije kontaktirao, s obzirom na spomenuti incident u župi sv. Josipa u Zadru, dogodio se fizički napad na svećenika don Martina Jadreška – tvrde iz Nadbiskupije, od kojih smo tražili da nam pojasne što se uistinu dogodilo u nedjelju u župi sv. Josipa nakon mise i je li svećenik uistinu bio fizički napadnut, budući da je Prekršajni sud kaznio mladiće samo za drsko ponašanje sa 150 kuna.



- Gospođa Slavka Mikulić je čula zvuk nalik bačenoj petardi ispred crkve, svjedočila je ulasku dvojice mladića u crkvu te njihovom pokušaju ulaska u oltarni prostor. Njoj i prisutnim župljankama mladići su upućivali prijetnje unutar prostora crkve. Jedan od njih otvorio je limenku piva i prolio njezin sadržaj sredinom crkve po podu, od oltara prema izlaznim vratima. Nakon toga gospođa Mikulić pozvala je svećenika Jadreška, koji je otišao u dvorište upozoriti ih na nedolično ponašanje, pri čemu je i fotografirao provokatore. Jedan od mladića, N.O., tada je zaprijetio župniku i polio ga pivom, te je prvi nasrnuo na župnika. Njemu se u tom napadu tada pridružio i njegov prijatelj.



Sve je to vidjela gospođa Julijana Kaleb iz susjedne kuće, te je zgrožena viđenim, kao i urlicima prestrašenih župljanki koje je čula, pozvala policiju i svoga supruga Jadranka Kaleba. Gospodin Kaleb je odmah preskočio zid od dvorišta i otišao braniti svećenika don Martina, kojega su napala dvojica mladića. Koliko je situacija bila ozbiljna pokazuje i to što je gospodin Kaleb poluodjeven i bos istrčao iz svoje kuće da priskoči župniku u pomoć. Pritom je vidio i da don Martinu ide krv iz usta – ističu iz Zadarske nadbiskupije i nastavljaju:



- Don Martin se okrenuo od mladića i otišao u crkvu, želeći da se izbjegne daljnji sukob. Međutim, napadači su ga slijedili i nastavili su ga napadati i u crkvi, njega i gospodina Jadranka Kaleba, koji ga je pokušao zaštititi. Kada su mladiće župnik Jadreško i gospodin Kaleb izbacili iz crkve, oni su u dvorištu crkve pričekali gospodina Kaleba da iziđe iz crkve. Kad je izišao, mladići su mu opet prijetili, izazivali su daljnji sukob i najavili mu svoj povratak riječima: ‘Vratit ćemo se!’.



Nažalost, unatoč brojnim svjedocima toga fizičkog napada na župnika, u medijima je izašla neistinita izjava oca jednog od napadača, koji i nije bio prisutan na samom događaju. Bilo bi ispravnije i pravednije da su se saslušali i uzeli iskazi svih sudionika incidenta i svjedoka, a ne samo don Martina, pa bi i "presuda" bila korektnija. Međutim, to se, nažalost, nije dogodilo – kažu u Nadbiskupiji, gdje su iznenađeni postupanjem policije koja, kako tvrde, nije obavila svoj posao i razgovarala sa svjedocima događaja, zbog čega je i sud donio po njima neprihvatljivu odluku.



Iz Nadbiskupije nadalje demantiraju navode 20-godišnjaka da je don Martin napao mladiće, naprotiv ističu da se “on branio pred njihovim napadima i udarcima”.



- Župnik don Martin Jadreško i gospodin Jadranko Kaleb, koji je priskočio u pomoć u obrani župnika, bili su kod liječnika i obojica imaju medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje da su zadobili lakše tjelesne ozljede. Gospodin Kaleb ima i fotografije ozljeda koje je zadobio na svom tijelu – tvrde iz Zadarske nadbiskupije.



Obitelj 20-godišnjeg N.O. u četvrtak nije htjela razgovarati s novinarima. Smatraju da su već previše izloženi medijskim napadima i objedama i samo traže mir jer nitko od njih se nije želio naći u ovoj situaciji gdje se otvoreno huška javnost protiv njih kao “sotonista” i “neprijatelja crkve i vjere”.



- Ne znamo više što da radimo... Ne možemo živjeti normalno. Ne možemo izići vani, ne možemo, ne možemo više... - jedva nam je rekao otac 20-godišnjaka.



Unatoč višekratnim pokušajima, ni u četvrtak nismo uspjeli dobiti odluku Prekršajnog suda kojom su sudionici incidenta kažnjeni sa 150 kuna. Sutkinja Dubravka Škalabrin Šarić izdala im je rješenje o puštanju iz policijskog pritvora zbog primjernog ponašanja pred sudom, a policija im je odredila mjeru zabrane prilaska svećeniku Jadrešku. Iako je otac 20-godišnjaka tvrdio da njegov sin prije nije imao problema sa zakonom, u sudskom rješenju stoji da su i njegov sin i drugi napadač na župnika već bili osuđivani.