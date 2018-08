Upoznajte dvojicu prijatelja iz Zadra koji su pokrenuli neobičan biznis: Otvorili smo svoju destileriju, naše su rakije bolje i zdravije od viskija!

Rakije s 40 posto alkohola su sve prozirne, a na prvo kušanje će vam se učiniti sve iste. Pogrešno! Tek "iz druge" ćuti se fina, specifična aroma pojedinog voća, diskretni ekstrakt mirisa i okusa

Mi rakije radimo onako kako su radili naši stari, samo sofisticiranije, na tehnološki puno višoj razini. Ne dodajemo dodatni šećer u proizvodnji, koristimo voće isključivo iz ekološke proizvodnje.



A vjerujte mi, naše su rakije bolje i zdravije od onih jeftinih, svakodnevnih i uobičajenih loših viskija, ispričao nam je Edvin Šare, koji s prijateljem Šimom Pešom vodi jedinu ozbiljnu craft destileriju rakija u Zadarskoj županiji, a i puno, puno šire, "Mashtel" u Zatonu, turističkom mjestu između Zadra i Nina.



S idejom o destileriji izišao je prije nekoliko godina Šime, u jednom od njihovih dugih druženja i razgovora. Šare je ideju odmah prihvatio, a obojici se zamisao činila zabavna pa im je cijela priča sjela kao dobar i zanimljiv hobi, zanimljivi sadržaj za druženje i zabavu.



I jedan i drugi imaju dobro uhodane poslove: Peša vodi obiteljski posao sa specijaliziranim trgovinama metalnih okova, boja, lakova i vodoinstalacijske opreme "Primat" u Zadru i Zatonu, a Šare je vlasnik i direktor studija za opremanje interijera i proizvodnju namještaja od masivnog drveta "El Rustico" u Zadru, čemu se posvetio prije 15 godina, nakon što se vratio iz Argentine, gdje je bio diplomatski ataše u našem veleposlanstvu u Buenos Airesu (dok se nije zaželio svoga grada). Znači, novi biznis im baš i nije trebao, gotovo da ga i nisu tako, kao biznis, ni zamislili, ali...



Šime je na svom obiteljskom imanju u Zatonu imao slobodan prostor na samoj cesti prema nadaleko poznatom Turističkom naselju Zaton, Ninu, Privlaci i Viru - puno tu turista ljeti prođe - računali su zato da bi nešto svojih rakija mogli i prodati, ali su im njihovo vlastito zadovoljstvo i zabava ipak bili na prvom mjestu. Stvar je postala ozbiljnija s prvom investicijom. Kupili su moćni, bakreni, kompjutorizirani, vjerojatno najbolji destilacijski kotao na tržištu, njemačkog diva "Arnold Holestein" kojeg su 2015. direktno iz tvornice platili 30.000 eura. Osnovali su OPG na Šiminu suprugu Franku, te krenuli s prvom proizvodnjom.



- Na početku smo eksperimentirali s raznim sezonskim voćem organskog porijekla, zapravo s onim što nam je bilo dostupno – kaže Peša.



- Sad smo se stabilizirali na osam vrsta rakija, četiri likera i džinu, s kojim smo počeli lani. To je bio prvi craft džin u Hrvatskoj i danas ga imamo u redovnoj ponudi. Sezonsko voće i organsko porijeklo je pravilo kojeg se i dalje držimo.



Danas su standardizirali proizvodnju i ponudu na osam vrsta rakija, četiri vrste likera i Gin Puro, ali do toga su se naradili. I više nego što su na početku planirali, a kako kažu, spašavali su ih prijatelji koji im uvijek pomognu kad ima najviše posla. Nakon što su Pešinu konobu opremili maštelima za fermentaciju voća, te inox i drvenim bačvama za odležavanje, preuredili su prostor destilerije u kušaonicu, te uredili dućan svojim proizvodima i dizajnirali izgled svog brenda.



Tu je došao do izražaja Edvinov dizajnerski talent: prostor kušaonice s velikim bakrenim kotlom i masivnim šankom oplemenjen je s milijun sitnih detalja koji mu daju toplinu – uz kap kvalitetnog pića čovjek se tu naprosto ugodno osjeća. Ista je stvar s malom, ali jednostavnom trgovinom u kojoj i prodaju najveći dio svoje proizvodnje.



Boce su, pak, posebna priča. Sad su već prepoznatljivi po svojoj keramičkoj ambalaži, a samo je jedan manji dio uliven u staklene boce. Kupcima su ponudili šest različitih pakiranja: od 0,5 l, preko decilitra i dva, 0,33, do pola litre i litre. Etiketa sa Šarinim izborom i oblikom fonta šarmantna je i na neki način aludira na Divlji zapad iz hollywoodskih filmova te kaubojske krčme.

Pravi se doživljaj ipak nalazi u bocama. Rakije s 40 posto alkohola su sve prozirne, a na prvo kušanje će vam se učiniti sve iste. Pogrešno! Tek "iz druge" ćuti se fina, specifična aroma pojedinog voća, diskretni ekstrakt mirisa i okusa. A da biste to osjetili, morate ih probati više puta i barem nekoliko vrsta.



I kušaju ih naši gosti, poneki čak i sve, a da radimo dobar proizvod, jer smo izbacili sve štetne alkohole iz njih, znamo po tome kako izlaze – ma koliko popili nitko se ne sapliće niti zapliće jezikom – kaže Šare.



Iako se "Mashtelove" rakije i likeri nalaze po restoranima i kafićima po cijeloj Dalmaciji, pa i u Rijeci i u Opatiji u kojoj su eksluzivnoj ponudi dizajnerskog hotela "Navis" s pet zvjezdica, ipak najveći dio proizvodnje prodaju u svom dućanu u Zatonu. Zapravo je krenulo kad ih je moćni Airbnb stavio na listu svojih "experience" preporuka pa im sad većina posjetitelja koji stignu na degustacije i u kupnje dođe po preporuci tog moćnog internetskog booking servisa.



- Sad nam proizvodnja pokriva sve potrebe, ali i da je veća sve bi otišlo. Ali mi se jednostavno nemamo vremena baviti "Mashtelom" koliko bi trebalo – kaže Peša. Ipak, stigli su napraviti jednostavne, ali odlično dizajnirane drvene kutije za svoje proizvode koje proizvode u Šarinoj radionici.



Ipak, s planovima nisu gotovi. U međuvremenu su u zakup uzeli 2,5 hektara vinograda u Iloku od čijeg grožđa, u suradnji s tamošnjim PZ-om "Trs", proizvode vlastito vino, graševinu i frankovku, pa će u budućnosti destilirati i rakiju od vina, iako sad već imaju vinovicu, rakiju od grožđa, što nije isto što i naša tradicionalna i uglavnom otrovna lozovača, rakija od dropa. U Zatonu su posadili i 350 stabala badema pa se, naravno, iz "Mashtela" može očekivati i rakija ili liker od mendula.



Mogli bi oni u svojoj kušaonici raditi i ekskluzivne zabave, mnogi traže da im organiziraju party, ali oni to mahom odbijaju – nemaju vremena. A i najzadovoljniji su u miru i u društvu svojih prijatelja, zbog čega je, uostalom, "Mashtel" i nastao.