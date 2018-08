Ispovijest mladića optuženog za sotonizam: Cijeli grad me želi linčovati, a ja sam se samo branio od svećenika! Ostao sam bez posla, Crkva je povezana sa svima, i državom i policijom, a nama ne vjeruje nitko...

– Ostao sam bez posla i traži me cijeli grad. Svakodnevno dobivam različite prijetnje. Moje se fotografije dijele uokolo. Ne mogu izići iz kuće jer me svi traže. Traži me cijeli grad. Ne znam što da radim, ispao sam glavni sotonist u Zadru – očajan je 20-godišnji N.O., koji se javio u redakciju "Slobodne Dalmacije" tri dana nakon što je u javnosti izišla priča da su on i njegov 25-godišnji prijatelj fizički napali 36-godišnjeg župnika crkve sv. Josipa na Plovaniji i policijskog kapelana don Martina Jadreška nakon nedjeljne mise.



Otac jednog od mladića osumnjičenih za napad na svećenika: Ma kakav sotonizam, moj sin uvijek je bio odličan učenik, a pije uglavnom mlijeko i jogurt! Don Martin je na njih nasrnuo, udarao ih je po leđima...



Župljani u strahu nakon napada na svećenika: Jedan od sotonista ima tisuće sljedbenika i sin je poznatog nogometaša! Pazit ćemo na crkvu koliko god bude trebalo



Iako su on i prijatelj, inače ljubitelji "death metal" glazbe, uz pomoć župljana i svećenika, uhićeni kao sotonisti i pripadnici okultnih skupina nekoliko sati nakon incidenta, a potom privedeni i na Prekršajni sud u Zadru gdje su im određene novčane kazne od 150 kuna zbog drskog ponašanja, mladi Zadranin i dalje se nalazi na udaru javnosti.



Izgubio je posao jer mu je šef rekao da neće raditi s ljudima koji su digli ruku na Crkvu, a sada ne može ni izići iz kuće jer je njegova fotografija koju je snimio svećenik po cijelom gradu. Dio fotografija uzeli su i s njegovih društvenih mreža zbog čega ih je morao ugasiti.



Atmosfera javnog linča podgrijava se sa svih strana pa je tako u srijedu medijima priopćenje uputila Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Udruga specijalne policije "Poskoci" Zadar, te UDBDR 7. domobranske pukovnije Zadar.



"Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja dogodio se napad na župnika crkve svetog Josipa na Plovaniji, ne ulazimo u motive, ali vidimo poveznicu, na taj veliki dan napadnuta je naša vjera, naš svećenik i naš suborac koji ga je branio. Stoga osuđujemo ovaj nemili incident i dajemo punu podršku župniku don Martinu Jadrešku, inače kapelanu PU zadarske, kao i našem suborcu Jadranku Kalebu koji je također ozlijeđen dok je branio župnika od napadača. Od institucija očekujemo da postupe u ovom slučaju brzo i efikasno, zaštite naše svećenike i suborce, a počinitelje ovog nemilog događaja primjereno kazne", stoji u priopćenju.



Ni tri dana nakon incidenta župnik Jadreško se nije javljao na naše telefonske pozive, a kada smo ga tražili bio je, kako su nam rekli u crkvi, na slobodnom danu. Htjeli smo ga pitati je li točno da je on prvi fizički nasrnuo na dvojicu mladića, kako oni tvrde, i da ga nitko nije ozlijedio, što je, uostalom, utvrdio i Prekršajni sud odrezavši mladićima najnižu moguću novčanu kaznu.



Komentar cijelog slučaja smo pisanim putem tražili i od Zadarske nadbiskupije, ali ni oni se nisu očitovali na naše upite. Naprotiv, šutnja koja dolazi iz crkvenih krugova obrnuto je proporcionalna medijskoj histeriji koja se digla protiv dvojice 20-godišnjaka.



Vlasnik jednog zadarskog portala, koji je objavio fotografiju s Facebook profila jednog od mladića etiketiravši ga kao sotonista, odbio ju je skinuti uz opravdanje da ga "može tužiti ako hoće jer iza njega stoji Crkva". Drugi zadarski portal javno se pohvalio kako su pomogli Zadarskoj nadbiskupiji u hvatanju sotonista, iako nitko od tih medija nije stupio u kontakt s mladićima i pokušao čuti njihovu stranu priče.



U međuvremenu društvene mreže i komentari pod objavljenim tekstovima siju mržnju i huškaju na mladiće za koje nitko nije uspio utvrditi odgovornost, odnosno da su fizički napali svećenika. Kad smo o tome pokušali razgovarati s Jadrankom Kalebom, koji je navodno skočio u pomoć svećeniku prilikom napada, odbio nas je i rekao supruzi da zatvori vrata.



– Napao nas je čovjek u civilu, a ne svećenik – kaže N.O. koji nikad prije nije imao problema s policijom.



– Sjedili smo ispred crkve na skalama jer je tu bio hlad, a živimo u neposrednoj blizini. To je naše dvorište u kvartu i tu smo skoro svakodnevno. Otac je rekao da uglavnom pijem jogurt i mlijeko, ali popijem i pivo. Dok smo sjedili, pala mi je limenka piva na pod i otkotrljala se. Prišao nam je čovjek u civilu i rekao da se maknemo, što smo i učinili, no on je došao za nama, iza crkve, i počeo nas je snimati mobitelom.



"Sad će svi vidjeti kakav se ološ skuplja ispred crkve", rekao nam je. Uzeo sam mu mobitel, ugasio ga i vratio, no on je nastavio snimati. Tada sam ga malo prolio pivom po licu, što mi je žao, ali reagirao sam u afektu. Na to je on na mene krenuo šakom. Izmaknuo sam se u posljednji tren tako da me samo okrznuo. Otišao je u crkvu i donio drvenu stolicu kojom je mog prijatelja udario nekoliko puta po leđima.



U tom trenutku su iz crkve izišli ljudi i jedna žena je viknula: "Ajme ljudi, svećenik se tuče!". Tek sam tada shvatio da je ta osoba koja nas je snimala i napala svećenik. Tu su se umiješali neki ljudi, a nas nije nitko branio već su nas svi zbog izgleda napali. Imam dugu kosu i tetovaže svojih omiljenih bendova. Jedva smo izvukli živu glavu – kaže naš 20-godišnji sugovornik.



– To je strašno! Takav linč pokrenut protiv nas istodobno je i tragičan i smiješan. Iskreno, ateist sam, roditelji su mi kršćani, ali nemam ništa protiv ni jedne religije. Svatko ima pravo na svoj izbor. Slušam "heavy metal", ali to ne znači da sam sotonist. Živim tu četiri godine i nikada nisam ništa učinio. Zašto bi sada išao nešto napraviti? Naravno da će svi povjerovati Crkvi, Crkva je povezana sa svima, i državom i policijom, a nama ne vjeruje nitko. Iako je svećenik bio ful agresivan, a kasnije je i moje fotografije, koje su neki mediji objavili, slao uokolo a da me nisu ništa pitali i zaštitili moju privatnost – kaže N.O., uplašen za svoj život.