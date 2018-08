O sramotnom potezu Zadranina koji je odbio goste 'jer su homoseksulaci' oglasio se i Booking.com: Prekinuli smo suradnju s njim, ne toleriramo nikakvu diskriminaciju

O skandaloznom potezu vlasnika hotela u Zadru koji je otkazao gostima već bukirani smještaj, uz obrazloženje da ne primaju homoseksulace, očitovala se kompanija Booking.com preko čijeg je servisa Fabiano Vallim, gost iz Sao Paula u Brazilu pokušao rezervirati smještaj u Zadru za sebe i svog supruga.



'Žao nam je čuti da iznajmljivači iz bilo kojeg razloga diskriminiraju svoje goste. U kompaniji Booking.com ne toleriramo niti jedan oblik diskriminacije i ako saznamo da na našoj stranici postoji vlasnik smještajne jedinice koji je uključen u diskriminirajuće ponašanje mi prekidamo suradnju s tim iznajmljivačem i uklanjamo njegovu smještajnu jedinicu s naše stranice.

Zbog postupka iznajmljivača, prekinuli smo suradnju s istim i radimo na tome da pomognemo našem gostu pronaći alternativni smještaj.



'Odbijeni ste. Ne primamo homoseksualce. Otkažite svoju rezervaciju': skandalozna poruka gostu iz Brazila osramotila Zadar, Hrvatsku i njezin turizam​



Više nije moguće rezervirati apartman u Zadru koji odbija gejeve



Podsjetimo, Fabiano Vallim bukirao je hotelski smještaj na zadarskoj adresi Ul. Alessandra Paravije 14, i to preko međunarodnog servisa Booking.com, da bi mu nakon nekoliko dana smještaj bio naprasno otkazan. U inboks Booking.com profila Fabianu je, naime, stigla odbijenica sljedećeg sadržaja:



“Odbijeni ste. Ne primamo homoseksualce. Otkažite svoju rezervaciju. Tomislav Gospić.”

U potpisu je stajalo ime pretpostavljenog vlasnika zadarskog hotela s četiri zvjezdice koji se - ironično - naziva “Identitet”. Vallim, koji je na odmor planirao stići sa suprugom, na poruku mu je odgovorio:



“Dragi Tomislave Gospić, iznenadio me vaš nepristojan odgovor na moju rezervaciju. Homofobno ponašanje poput vašega trebalo bi biti zabranjeno u čitavom svijetu. Ali, i dalje vjerujem u dobre ljude. Vi niste jedan od njih.



Siguran sam kako ćete razumjeti da ću zadržati svoju rezervaciju do 30. kolovoza jer to je moj dogovor sa servisom Booking.com. Nadam se da će vas oni nekako kazniti. Oduvijek slušam vrlo lijepe stvari o Hrvatskoj ali, naravno, vi ne biste bili dio toga. Jesam li u pravu? Bog vas blagoslovio.”



Na Booking.comu su hitro reagirali na neprimjereno ponašanje Zadranina pa će vas, ako ukucate Apartman Identity dočekati poruka sljedećeg sadržaja: Na našoj stranici više nije moguće rezervirati objekt Identity, ali smo pronašli odlične alternative u gradu 'Zadar'!



Isto su odlučili napraviti i na drugom popularnom servisu za iznajmljivanje Airnb-u, pa ni tamo više nije moguća rezervacija.