Otac jednog od mladića osumnjičenih za napad na svećenika: Ma kakav sotonizam, moj sin uvijek je bio odličan učenik, a pije uglavnom mlijeko i jogurt! Don Martin je na njih nasrnuo, udarao ih je po leđima...

Ljudi moji, ma kakvi sotonisti, moj je sin obožavatelj metal glazbe. To što nosi križ gore ili dolje, lijevo ili desno ne znači ništa, jer nikome nikada nije učinio ništa nažao. Uvijek je bio odličan učenik, a pije uglavnom mlijeko i jogurt. Štoviše, svećenik je taj dan nasrnuo na njih drvenim stolom. Udarao ih je po leđima, a moj sin je dobio otkaz na poslu jer mu je šef rekao da neće raditi s nekim tko je "digao ruku na crkvu" – rekao je revoltirano otac jednog od mladića osumnjičenih za napad na svećenika don Martina Jadreška u nedjelju nakon mise u župi sv. Josipa na zadarskoj Plovaniji.



Župljani u strahu nakon napada na svećenika: Jedan od sotonista ima tisuće sljedbenika i sin je poznatog nogometaša! Pazit ćemo na crkvu koliko god bude trebalo



Incident se, prema navodima župljana, dogodio prije jutarnje nedjeljne mise, kada su svećeniku prijavili da su u crkvu upali sljedbenici okultnih sekti, navodno sotonisti, s okrenutim križevima na sebi, te da prolijevaju pivo unutar posvećenog prostora i ismijavaju se sakralnim sadržajima.



Don Martin ih je htio fotografirati dok su sjedili u dvorištu crkve kada je i navodno lakše ozlijeđen, no nakon završetka istrage utvrđeno je da u incidentu nije bilo ozlijeđenih, a mladići su kažnjeni na Prekršajnom sudu u Zadru za drsko ponašanje novčanom kaznom od 150 kuna.



- Nakon kriminalističke obrade mladići su privedeni na Prekršajni sud u Zadru koji im je odredio kaznu - rekli su u zadarskoj policiji, koja je mladiće pokupila u njihovim kućama nakon prijave svećenika, te organizirane potjere župljana za navodnim sotonistima.



- U nedjelju je policija došla po njega, nekoliko sati nakon navodnog incidenta. U policiji je testom utvrđeno da u krvi nije imao alkohola niti opijata. Na Prekršajnom sudu određena im je kazna od 150 kuna, što dovoljno govori o cijeloj priči. Tu nitko nije ozlijeđen, a svećenik je bio taj koji je nasrnuo na njih, i to drvenim stolom, i za to nije odgovarao – ispričao je otac 20-godišnjaka, navodeći kako mu nije jasno da mu se sin u Zadru otvoreno linčuje samo zbog fizičkog izgleda.



- Neki su mediji objavili i njegovu fotografiju kao glavnog zadarskog sotonista. Dobio je otkaz, a pitanje je hoće li biti još otkaza u našoj obitelji jer smo, kao, napali Crkvu – kaže 55-godišnjak, koji se kao profesionalni nogometaš prije 30 godina doselio u Zadar iz Tirane.



- Živimo šest godina pokraj crkve i nikada nije bilo problema. Što se dogodilo, ne znam. Ovaj svećenik je došao nedavno u župu i sada je mom sinu natovario i grijeh grafita koje je netko prije dva mjeseca napisao na zidu crkve - kaže otac 20-godišnjaka, podsjećajući na grafit "God is gay".



Navodi da su spornog dana njegov sin i prijatelj sjedili na stepenicama ispred crkve. Pivo je prsnulo nakon otvaranja limenke i tada je naišao don Martin, te im je naredio da se maknu.



- Otišli su na parkiralište iza crkve i tamo sjeli na klupu, no on je nakon toga došao za njima i krenuo ih fotografirati mobitelom. Rekli su mu da to ne smije raditi pa su mu uzeli mobitel, ugasili ga i vratili. On je na to ušao u crkvu, uzeo drveni stol i krenuo na njih te ih stao udarati po leđima – ispričao je otac 20-godišnjaka.



Otac drugog mladića, 25-godišnjaka, nije htio komentirati incident u crkvi sv. Josipa. "Ne želim o tome govoriti. Sin nije tu", rekao je u utorak.



Zadarska nadbiskupija, koja je u priopćenju oštro osudila blasfemično ponašanje u sakralnom prostoru te izrazila nadu da će roditelji dotičnih mladića pomoći svojoj djeci da se odgovorno ponašaju, a tijela sigurnosti učiniti sve da ne bude takvih izgreda u našem gradu u Nadbiskupiji, u utorak nije odgovarala na naše upite, a na telefon se nije javljao ni don Martin, kojeg smo htjeli upitati za komentar riječi oca 20-godišnjaka po kojima je on zapravo napao mladiće, a ne obrnuto kako se tvrdilo dan ranije, što je uostalom utvrđeno i na Prekršajnom sudu, jer nisu utvrđene ozljede kod svećenika.



Pentagrami, invertirani križevi inače su uobičajeni dio ikonografije poklonika metal glazbe, koju također uobičajeno katolička crkva smatra neprimjerenom i etiketira je kao sotonističku.