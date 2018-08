'Odbijeni ste. Ne primamo homoseksualce. Otkažite svoju rezervaciju': skandalozna poruka gostu iz Brazila osramotila Zadar, Hrvatsku i njezin turizam

U jeku turističke sezone incident u Zadru izazvao je skandal u domaćoj, ali i svjetskoj javnosti, piše Jutarnji list.



Fabiano Vallim, gost iz Sao Paula u Brazilu, radiolog i ljubitelj fotografije, bukirao je svoj hotelski smještaj na zadarskoj adresi Ul. Alesandra Paravije 14, i to preko međunarodnog servisa Booking.com, da bi mu nakon nekoliko dana taj smještaj bio naprasno otkazan.



U inboks Booking.com profila Fabianu je, naime, stigla odbijenica idućega sadržaja: “Odbijeni ste. Ne primamo homoseksualce. Otkažite svoju rezervaciju. Tomislav Gospić.” U potpisu je stajalo ime pretpostavljenog vlasnika zadarskog hotela s četiri zvjezdice koji se – ironično – naziva “Identitet”.



Vallim, koji je na odmor planirao stići sa svojim suprugom, na poruku mu je odgovorio. “Dragi Tomislav Gospić, iznenađen sam vašim nepristojnim odgovorom na moju rezervaciju. Homofobno ponašanje poput vašega bi trebalo biti zabranjeno u čitavom svijetu. Ali, i dalje vjerujem u dobre ljude. Vi niste jedan od njih. Siguran sam kako ćete razumjeti da ću zadržati svoju rezervaciju do 30.08, jer to je dogovor koji sam napravio sa servisom Booking.com. Nadam se da će vas oni nekako kazniti. Oduvijek slušam izrazito lijepe stvari o Hrvatskoj ali, naravno, vi ne biste bili dio toga, jesam li u pravu? Bog vas blagoslovio.”



Brazilac je ovu neugodnu korespodenciju podijelio sa svojim pratiteljima na Twitteru, što je, barem prema trenutnim reakcijama komentatora, poprilično osramotilo Hrvatsku i njezin turizam.



“Hrvatska, mjesto gdje je more bistrije od ljudi”, napisao je komentator Anto, a Fabianova se objava brzo počela šerati i lajkati po Twitteru u znak podrške mu. Vallim je u originalnoj Twitter objavi označio i ugledni New York Times, pa ne bi bilo čudno da se i oni raspišu o situaciji u narednim danima.



"Stvarno sam u šoku kako su se prema meni ponijeli domaćini hotela u Hrvatskoj. Homofobija zaista boli", napisao je.



Na Twitteru je originalnu objavu u kratkom vremenu komentirao i Zagreb Pride. U komentaru su označili i Booking.com, no oni se još nisu oglasili.



“Dragi Booking.com, strpljivo čekamo vašu reakciju na ovaj slučaj direktne diskriminacije i homofobije. Hoće li domaćin i njegov hotel na neki način biti kažnjeni?”, napisali su.



Nazvali smo Zagreb Pride za komentar.



"Slučajevi poput Fabianovog samo su vrh sante leda homofobije i transfobije koju LGBTIQ osobe u Hrvatskoj sustavno doživljavaju 365 dana u godini, uključujući i vrijeme godišnjih odmora, kada se većina bezbrižno odmara. Nažalost, situacija nas nimalo ne iznenađuje jer smo se proteklih godina susrele i susreli s nekoliko desetaka sličnih slučajeva - s neugodnostima na plaži, prilikom iznajmljivanja smještaja, na trajektu, prilikom šetnje rivom, na večerama, u klubovima i restoranima...



Tada nam se najčešće, poput Fabiana, javljaju osobe u šoku, dijele svoja iskustva i ne vjeruju da se takva Hrvatska promovira kao turistička zemlja. Naime, nigdje se ne navodi se da Hrvatska jest turistička zemlja, ali ne za sve. Ne možemo se ne zapitati koliko takvih slučajeva ostaje nezabilježeno, posebno kad govorimo o tuzemnim turistkinjama i turistima, koji se ne usuđuju nikome prijaviti diskriminaciju.



Kao što Zagreb Pride već dugo ističe, naši trgovi i naše ulice nisu sigurne, kao ni naše plaže, naše rive, a ni naše more.



Ovakvi slučajevi, koji se vrlo brzo dijele na društvenim mrežama, šalju jasnu poruku i izvan naših granica da je ovo država u kojoj nisu svi dobrodošli i sve dobrodošle, a da pravo na odmor pripada samo nekima,” rekla je Jutarnjem Jelena Poštić, izvršna koordinatorica Zagreb Pridea.