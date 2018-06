Novi oblik turizma osvaja Dalmaciju, nove generacije (avan)turista lude su za ovim trendom: ljetovanje u divljini može biti itekako luksuzno, brojni apartmani mogu se sakriti pred komodom koji pružaju ovi šatori

Mladi supružnici Stanka i Jurica Jagar već su neko vrijeme na umu imali ideju za zajednički poslovni pothvat.



Pritom ih je snažno vodila ideja da taj posao obavezno mora ljude činiti sretnima, pojednostaviti im život i lišiti ih stresa, stoga ne čudi da su se odlučili sagraditi glamping oazu za sve ljubitelje prirode željne odmora koji u jednome nudi intimnost kampiranja te komfor luksuznijeg smještaja.



Upravo onakav odmor kakav bi Jagari i sami sebi poželjeli!



U šest mjeseci, uz veliku volju i rad, uspjeli su gotovo nemoguće, podići kredit u HBOR-u, izboriti se s kompliciranom birokracijom, odabrati i pripremiti teren, pronaći kvalitetnog izvođača radova, postaviti šatore, opremiti ih namještajem te krenuti s iznajmljivanjem.



Pravi je izazov, naime, pronaći prostor za postavljanje glamping šatora unutar postojećih većih kampova u zadarskom području, a cijene najma ovise prvenstveno o kvaliteti i posjećenosti pojedinog kampa. Za glamping ima mjesta i na zemljištima izvan uređenih kampova, osobito na izoliranim lokacijama u prirodi, a mogućnost postavljanja šatora na nekom zemljištu ovisi o prostornim planovima područja.



Komfor u divljini



Osam šatora za popularni glamping pod zajedničkim nazivom „GlampatCamp“, prilagođen novim generacijama avanturista, Jagari su smjestili u kamp Soline u Biogradu.



Miris bora, hrasta crnike i mora prvo je što posjetitelj može osjetiti koračajući kroz kamp, a kada se približi šatoru – čisti spokoj, koji mu, između ostalog, pruža i misao da se, unatoč tome što boravi u šatoru u prirodi, ne mora odreći komfora.



Doživjeti prirodu i osjetiti miris divljine iz udobnosti kreveta s madracem i posteljinom od damasta ono je čime sve popularniji glamping posljednjih godina privlači obitelji s djecom, društva i parove diljem svijeta. I u Hrvatskoj nove glamping lokacije svako ljeto niču diljem obale...





- Klasika kod ljetovanja u šatorima su spojene spavaonice ili kreveti odvojeni samo zavjesama. Mi smo osmislili raspored obiteljskog šatora, a izradila ga je nizozemska tvrtka "Outstanding", na način da svatko ima svoju intimu. Bračna soba odvojena je od one „dječje“, točnije one s krevetima na kat. Odvojena je i kuhinja, kupaonica i blagovaonica, tako da šator iznutra izgleda poput malog stana - objašnjava vlasnica Stanka.



Ono što je odmah primjetno kod unutrašnjeg dizajna jest njegova jednostavnost, ravne linije, prirodni materijali, dominantno masivno drvo, vrlo lako za održavanje.



- Prednost pravog, grubo obrađenog drveta pred novim tehnologijama iverala i medijapana je ta što kada se drvo ošteti to postaje njegov sastavni dio, dio ambijenta. Kada su ljudi na ljetovanju žele se osjećati slobodno, žele u mokrim kupaćim kostimima sjesti na stolicu, ne žele se brinuti hoće li im dijete biciklićem oštetiti element u kuhinji... Zato je ovakav unutarnji dizajn primjeren za glamping, jer ne nameće strogoću, već ti i sam namještaj govori: Opusti se! - opisuje tako uređenje vlasnik i arhitekt Jurica.



Pojednostavljen život



Njihovi šatori za glamping veličine 50 kvadrata postavljeni su na stupovima od egzotičnog drveta koji su zabijeni u tlo te je na njih postavljena drvena konstrukcija. Zbog toga su izdržljivi, nepomični, otporni na vjetar. Platno na krovu šatora je dvoslojno, karakteristično za šatore višeg ranga, što znači da ne zadržava toplinu već da zrak neometano struji i da je temperatura u šatoru otprilike jednaka onoj u prirodi.



- Naravno, svi šatori imaju i klimatizacijski uređaj, wi-fi internet te smart televizor, potpuno opremljenu kuhinju, blagovaonicu s velikim stolom. I da ne zaboravimo, ljeti savršenu za odmaranje i uživanje u miru i zelenilu – drvenu terasu s vrtnom garniturom - opisuje Jurica.



Miris drveta unutar šatora zbog namještaja i greda, kao i izvan njega, zbog borove šume, nešto je što dugo ostaje u pamćenju nakon ljetovanja u ovakvom aranžmanu.



- Istražili smo tržište te shvatili da glamping pruža sve potrebno za ljetni odmor, kao i to da prijašnji kamperi sve češće odabiru ovaj vid odmora! Visoki sjaj i suvišni detalji u prostoru nepotrebni su za ljetni odmor. Šatori vraćaju prirodi, zbližavaju nas jedne s drugima i pojednostavljuju nam život - zaključuje Stanka.



Prava jednostavnost ionako se krije u prihvaćanju i poštivanju stvari onakvima kakve jesu, zašto si to na odmoru ne bismo dozvolili?