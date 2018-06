Drama u Viru: i nakon načelnikovih barikada radovi na benzinskoj se nastavljaju, no doznajemo kako je pri izdavanju građevinske dozvole počinjen cijeli niz nezakonitosti

Nakon što ga je policija privela i podnijela protiv njega dvije prekršajne prijave, načelnik Vira Kristijan Kapović održao je presicu koju je otvorio isprikom putnicima koji su zapeli u blokadi Virskog mosta, organiziranoj da bi se ukazalo ne nefunkcioniranje pravne države.

Policija zbog blokade prometa uz fizičku prisilu privela načelnika Vira; Kapović: Ne može država ljudima rušiti kuće, a onda dozvoljavati ilegalnu gradnju

Radovi na izgradnji pumpe investitora "Tri Bartola" nastavljeni su nakon što je sudski ukinuta privremena mjera zabrane gradnje, ali je to pokrenulo općinski prosvjed i blokadu prometa.



Ovoga trenutka građevinska dozvola za gradnju benzinske pumpe na Viru još uvijek je formalno zakonita i pravomoćna, nitko ju nije poništio, a postaje sve očitije da nitko i ne pokazuje želju da to učini. Serija kaznenih prijava i sumnji na kriminal i korupciju samo će biti nastavljena, a dva upravna spora koja se povodom ove dozvole paralelno vode u Zagrebu i Splitu nisu ni blizu kraja.



- Dozvola je pravomoćna sve dok netko ne dokaže suprotno. Nema osnove za njezino poništenje - kaže nadležni županijski pročelnik Olivio Meštrović.



Po njegovu tumačenju Ministarstvo graditeljstva je moglo poništiti dozvolu, ali to nije učinilo, što je zaista točno. Ali, isto tako je točno da je nadzorom Ministarstva utvrđeno da je u izdavanju ove građevinske dozvole počinjen niz nezakonitosti i nepravilnosti te da je službenica koja je dozvolu potpisala počinila "tešku povredu službene dužnosti".



Ministarstvo je također konstatiralo da županijska služba koja je dozvolu izdala nije od Ministarstva zatražila prijenos nadležnosti kako bi to mogla napraviti, a pročelnik Meštrović, priznajući da "nadležnost nije zatražena" (što je nezakonito), sve objašnjava time da ju je izdao upravni odjel nadležan za izdavanje građevinskih dozvola, a ne, primjerice, odjel za financije, te da je u spisu priložena suglasnost Hrvatskih cesta kao državnog poduzeća, što "praktično zamjenjuje" odobrenje nadležnosti od strane Ministarstva!



Iz Županije su svojedobno isticali da "upravna praksa iz područja provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje kazuje kako su zahtjevi za benzinske postaje spušteni na nadležno postupanje nadležnim tijelima u lokalnoj (područnoj) samoupravi koji su nadležni za rješavanje građevinskih dozvola iz razloga što su to minorni zahvati koji nisu od posebnog interesa za RH".

Ukratko, po Meštroviću, dozvola je pravomoćna i nitko nije dokazao suprotno.



Ako je već nadzorom otkriven niz nepravilnosti, nezakonitosti i teških povreda službene dužnosti, zašto Ministarstvo graditeljstva nije poništilo tako izdanu građevinsku dozvolu?



Iz Ministarstva su objasnili da im to priječe dvije odluke Ustavnog suda koji je u dva navrata ukinuo njihovo poništenje, smatrajući da je za to nadležno tijelo koje je dozvolu izdalo, u ovom slučaju županijska služba koja je odbila poništiti dozvolu uvjerena da je s njom sve u redu! I tako u krug.



Precizniji karakter izdane dozvole možda će biti utvrđen u upravnim postupcima, ali tu postoji jedna zaista urnebesna mogućnost: kada bi Kapović sjeo i prekrižio ruke, investitor bi vrlo brzo izgradio pumpu, a onda bi upravnim postupcima naknadno bilo utvrđeno da je ona zaista izdana nezakonito!?



Bi li tada država rušila već izgrađenu pumpu koju je investitor završio temeljem građevinske dozvole čiju pravomoćnost nitko nije formalno osporio i bi li se država našla pred ogromnim odštetnim zahtjevom?!



Dakako, otvorena je i mogućnost da kroz upravne postupke bude potvrđena zakonitost dozvole, ali onda ostaje neugodan podsjetnik da je nadzor Ministarstva već utvrdio niz nepravilnosti i nezakonitosti.



Pročelnik Meštrović kaže kako je predmet izuzet iz njegova upravnog odjela te da on nema nikakvih informacija o tijeku upravnih postupaka koji se vode u Zagrebu i Splitu. Naravno, nitko ne zna kada bi ti postupci i s kakvim ishodom mogli i završiti.

Kapović: Očekujem da župan poništi nelegalnu dozvolu ili ide prijava i protiv njega! - Prosvjed je bio jedini način da javnosti ukažemo kako državne institucije na razini Zadarske županije ne samo da ne provode zakon i Ustav Republike Hrvatske, već podržavaju bezakonje. Mi imamo selektivnu primjenu pravnih propisa u RH, a pogotovo na području naše županije.



Svjestan sam da takve stvari postoje svugdje na svijetu, ali u ovolikoj količini kakva je u Zadarskoj županiji - to je neprihvatljivo. Želimo dvije benzinske pumpe na Viru, ali sukladno zakonu, propisima i prostornom planu općine Vir. Policija je promptno reagirala i postupila po zakonu tražeći deblokadu mosta. To je u redu, ali pitanje je zašto te institucije promptno ne reagiraju kada mi podnosimo kaznene prijave uz stotine dokumenata? To nije rekla - kazala, to su materijalni dokazi, a reakcije nema.



Nije nam, također, namjera niti spriječiti izgradnju benzinske pumpe na Viru. Stav je općinske uprave da želimo dvije pumpe, jednu na moru i druga uz cestu, ali sukladno zakonu, propisima i prostornom planu općine Vir - rekao je na presici načelnik Kristijan Kapović, poručujući županu Božidaru Longinu da od njega očekuje provođenje zakona i poništenje nelegalne dozvole ili će kaznena prijava ići i protiv njega.