Monstrum koji je u Zadru unakazio 18-godišnjakinju želio pobjeći u BiH? MUP šalje unutarnju kontrolu

Darko Kovačević zvani Daruvarac, monstrum koji je u jednom zadarskom kafiću pretukao 18-godišnju djevojku, kako doznaje Index.hr, htio je pobjeći u Bosnu i Hercegovinu.



Također, prema pisanju portala Index.hr, zbog optužbi majke premlaćene tinejdžerke, u zadarsku policiju doći će unutarnja kontrola koja će ispitati je li policija postupala ispravno. Naime, unutarnja kontrola bi trebala utvrditi i koliko je vremena prošlo od poziva policiji do njihovog dolaska u kafić. Podsjetimo, majka djevojke izjavila je da je policija stigla tek nakon četrdeset minuta.



Ispovijest majke brutalno pretučene djevojke iz Zadra: Nije prvi put da je taj divljak prebio neko dijete. On je policijski druker, a sve se pokušalo zataškati jer ga štite moćnici!



Majka, ali i sama pretučena djevojka, u medijima su zadnjih dana iznijele niz optužbi na račun Daruvarca, dovodeći ga u vezu s konzumacijom kokaina, posjedovanjem oružja, pa čak i tvrdnjama da je bio policijski "druker" zbog čega se, navodno, policija prema njemu godinama zaštitnički ponašala, zataškavajući ili umanjujući njegove nasilne ispade. U policijskim krugovima navode oko 40 prekršajnih i kaznenih prijava za djela s elementima nasilja, što samo po sebi govori da Daruvarac i nije baš bio policijski zaštićen. Naprotiv, za neka kaznena djela bio je i sudski procesuiran, no na naš upit Ministarstvu pravosuđa o pravomoćnim presudama protiv Kovačevića odgovor ni nakon dva dana nismo dobili.



Monstrum zadržan u pritvoru: ovo je divljak koji je brutalno pretukao 18-godišnjakinju, slomio joj kosti lica, izbio zube i bešćutno tukao dok je ležala na podu



- Policija nema komentare na izjave oštećenice i njene majke u medijima. U tijeku je istražni postupak i nakon toga ćemo znati za što će privedeni biti optužen – kazao je glasnogovornik zadarske policije Elis Žodan dodajući da se policiju neopravdano proziva zbog spore reakcije prilikom privođenja Kovačevića jer je uhićen za manje od 24 sata od počinjenja kaznenog djela, a cijelo vrijeme su se prema medijima ponašali u cilju zaštite identiteta žrtve, u skladu s naputcima i stavom državne pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.



Prema infomacijama iz policije, prilikom pretresa stana Kovačevića nije pronađeno oružje, iako je u prošlosti bio prijavljen zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Činjenica da je mjesto na kojem je pretukao 18-godišnjakinju bilo u velikoj mjeri očišćeno od krvi nije utjecalo na policijski očevid jer se prisustvo krvi forenzički lako može dokazati, ističu u policiji.



Kovačević se od prošlog četvrtka nalazi u zadarskom istražnom zatvoru s optužbom za nanošenje teških kaznenih ozljeda i prijetnje. U njegovo kriminalnom dosjeu 18-godišnja djevojka je bila jedna od žrtava, navodno je i prije u nekoliko navrata premlaćivao djevojke.



Prema izvorima bliskim istrazi, Kovačević je u svojoj obrani iznio da se njegova bivša djevojka prema njemu nametljivo ponašala te da je u trenutku počinjenja djela, mlaćenja koje je trajalo nekoliko desetaka minuta, imao "blackout".

Zanimljivo je da sama oštećenica u medijim navela da je s Kovačevićem bila u vezi sve dok je nije premlatio, navodno zbog ljubomore, jer je taj dan vidio na plaži u društvu njenog prijatelja, a ona, kako je rekla, "dečka nikad ne vara".