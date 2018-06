Policija zbog blokade prometa uz fizičku prisilu privela načelnika Vira; Kapović: Ne može država ljudima rušiti kuće, a onda dozvoljavati ilegalnu gradnju

Zadarska policija u srijedu je privela Kristijana Kapovića, načelnika Općine Vir.



"Razbijena" je i blokada prometa virskim mostom koja je prethodno bila organizirana u znak prosvjeda zbog nastavka radova na izgradnji benzinske crpke investitora "Tri Bartola", čiju građevinsku dozvolu Kapović i općinska administracija smatraju nezakonitom.



Oko 14.50 policija je privela Kapovića i zatim propustila sve automobile iz kilometarskih kolona s obje strane virskog mosta koji su stajali u blokadi prometa izvedenoj kamionima općinskih poduzeća "Vir održavanje" i "Vodovod Vir".



- Mirno se, kao odgovorna osoba za organizaciju prosvjeda i blokade prometa, predajem u ruke pravne države, ali mi imamo ustavna prava na prosvjed koji je prijavljen nadležnim službama - govorio je načelnik Kapović dok su ga tri policijska djelatnika - uz fizičku prisilu - privodila u službeni automobil.



Prosvjed je organiziran na temelju Zaključka Općinskog vijeća Vira s jučerašnje općinske izvanredne sjednice o nefunkcioniranju pravne države te nedjelovanju državnih i regionalnih institucija.



Dok je trajala blokada, zbog koje su automobili stajali u redu od Nina i gotovo do centra otoka s druge strane, načelnik Kapović objašnjavao je "kako ne može država rušiti ljudima kuće, a potom dopuštati nelegalnu i nezakonitu gradnju benzinske pumpe na Viru" te "da ovim prosvjedom u Općini Vir žele pokazati kako neće dopustiti uzurpaciju svojih ustavnih prava i stvaranje novog slučaja na Viru".







Prije privođenja virskog načelnika, djelatnici općinskih poduzeća pomaknuli su jedan kamion iz blokade kako bi propustili vozilo Hitne pomoći, nakon čega je policija zapovjedila propuštanje svih automobila.



Sve to samo je kulminacija višemjesečne napete situacije na Viru, gdje je tvrtka "Tri Bartola" trebala graditi benzinsku crpku. Načelnik Kapović podnio je niz kaznenih prijava, smatrajući da se radi o korupciji i očiglednim nezakonitostima koje je utvrdilo i Ministarstvo graditeljstva, a pokrenuti su i upravni sporovi koji nisu ni blizu završetku.



Uslijedila je privremena mjera zabrane gradnje, ali ju je nedavno nadležni sud ukinuo, pa su se izvođači radova vratili na gradilište.



U odgovoru na nastavak radova, sazvana je sjednica Općinskog vijeća na kojoj je u utorak izmijenjena Odluka o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone i to na način da je njezin obuhvat proširen na cijeli otok od 0 do 24 sata, čime su se planirali zaustaviti ponovno započeti radovi na izgradnji crpke.



U srijedu je Općina organizirala prosvjed i blokirala promet preko virskog mosta. Načelnik Kristijan Kapović priveden je u Prvu postaju PU zadarske.



