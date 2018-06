Ispovijest majke brutalno pretučene djevojke iz Zadra: Nije prvi put da je taj divljak prebio neko dijete. On je policijski druker, a sve se pokušalo zataškati jer ga štite moćnici!

U srijedu, 13. lipnja, oko 22 sata Darko Kovačević zvani Daruvarac teško je premlatio svoju bivšu djevojku (18) ispred očiju nekoliko gostiju i osoblja kafića “Chill out” na zadarskoj Meladi. Divljačko mlaćenje 18-godišnjakinje započeo je među stolovima, a nastavio u toaletu. Tukao ju je šakama i nogama, najviše po glavi i licu, gazio je po cijelom tijelu. U utorak je u medijima objavljen videosnimak s nadzorne kamere iz kafića na kojem se vidi sva bestijalnost s kojom je Daruvarac mlatio nemoćnu djevojku, piše portal Vijesti.hr.



Monstrum zadržan u pritvoru: ovo je divljak koji je brutalno pretukao 18-godišnjakinju, slomio joj kosti lica, izbio zube i bešćutno tukao dok je ležala na podu



Djevojka je u teškom stanju hitno prevezena u zadarsku Opću bolnicu, gdje je medicinski zbrinuta i nakon nekoliko dana otpuštena na kućnu njegu. Policija ipak u svom dnevnom izvješću nije navela kako je 18-godišnjakinja bila premlaćena.

Teško premlaćivanje 18-godišnje djevojke diglo je ne samo Zadar, nego i cijelu Hrvatsku na noge, a iz zadarske policije su poručili kako nisu izvijestili o događaju jer su 'željeli zaštiti žrtvu'.



- Javnost nismo izvijestili o događaju jer smo željeli zaštititi žrtvu, odnosno oštećenicu, koja je mlađa punoljetnica. No nakon nekoliko dana na društvenim mrežama su se pojavile fotografije oštećenice koje su završile u medijima, rekao je glasnogovornik zadarske policije Elis Žodan kad je cijeli slučaj dospio u javnost.



Svjedoci brutalnog premlaćivanja 18-godišnjakinje kojoj su liječnici morali 'krpati' lice: To se nije moglo gledati. On je toj djevojci valjda pola sata udarao glavom o umivaonik



No, A. G., potresena majka djevojke u razgovoru za Vijesti.hr tvrdi kako navod zadarske policije nije baš najprecizniji.



- Ja sam policiju nazvala iste noći, ali reakcije nije bilo. Rekli su mi 'gospođo, što vam je, mi imamo samo jednu patrolu'. Na informaciju da mi je kći brutalno pretučena od nasilnika u kafiću, oni meni to kažu! Nakon što sam nakon brojnih njihovih propusta obavijestila DORH, tek tad se tema proširila. Dijete mi je krvarilo vani 40 minuta dok nije stigla hitna, govori majka.

Kod spomenutog propusta policije, prema njezinim sumnjama, ne radi se tek o neefikasnosti i sporoj reakciji, već i o mnogim zakulisnim igrama.



- Darko, čovjek koji je prebio moju kćer, njihov je druker. Nije ovo prvi put da je prebio neko dijete i to se zna, a policija ne poduzima ništa. Sramotno je da je i šef kafića, K. B., zataškavao cijeli slučaj, kao i njegov prijatelj A. K., koji je te noći također bio u kafiću. To su sve dobri prijatelji i međusobno se sada štite. Kad je Darkov prijatelj i kum, A. K., došao u WC nakon što je moja kći premlaćena u prostoru kafića, on je zatvorio vrata, a K. B. je glasno pustio muziku kako se ništa ne bi čulo. Nakon toga ju je Darko nastavio mlatiti, a A. K. je sve zataškavao. U međuvremenu su prali krv iz kafića kako bi sve prikrili, kroz suze priča potresena majka.



Sporni trenutak u kojem je došlo do brutalnog nasilja u kafiću zabilježen je i na snimkama nadzornih kamera.



- Vlasnik kafića je sakrio snimke, a policija je tek nakon šest dana poslala tehničara da provjeri nadzorne kamere. Je li to normalno?, pita se majka.



Sada joj je najvažnije sačuvati psihološko zdravlje svoje kćerke koja, kako kaže, nema problema s time da prizna svoj dio krivice u cijeloj situaciji.



- Moja kći je s njima otišla dva ili tri puta na piće, na večer svoje maturalne izašla je s njime u diskoteku, ali brzo je shvatila o kakvom se čovjeku radi. U njegovom društvu je uvijek bilo droge, šmrkao se kokain, to je nešto strašno. I kad se htjela maknuti od njega, on to očito nije najbolje prihvatio.



Dodaje kako je šokirana što još nitko od medija nije objavio kako je policija u utorak stigla u kuću spomenutog A. K., dobrog prijatelja i kuma vlasnika kafića i nasilnika koji joj je pretukao kćer. U pretresu su mu pronašli vatreno oružje i ručnu bombu. Sve će, tvrdi, na vidjeli izaći sutra, kad će se o cijelom slučaju oglasiti i branitelji koje je zatražila za pomoć.



Da stvar bude gora, majka premlaćene djevojke otkriva da je prije godinu dana proživjela prvu obiteljsku tragediju.



- Moj suprug mi je bio najmlađi logoraš rata, godinama je bolovao od PTSP-a i objesio se prije godinu dana, ali moram se s ovime boriti kako znam i umijem i neka mi dragi Bog pomogne, zaključila je majka potresene djevojke za Vijesti.hr.