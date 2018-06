Slomljene kosti lica, slomljen nos, tri napuknuta zuba, 20 šavova na licu, šivane usne, modrice na oba oka...



U Zadru je poznato da Darko Kovačević, zvani Daruvarac, ima tešku ruku. Nabildan, mišićav, ljubitelj brzih motora i automobila, s divljim pogledom u očima, 31-godišnji Kovačević je stari znanac policije, odvjetništva i sudova. Zbog prekršajnih i kaznenih djela s elementima nasilja dosad je više puta prijavljivan i suđen na zadarskom sudu.



U srijedu 13. lipnja, oko 22 sata, Daruvarac je teško premlatio svoju bivšu djevojku ispred očiju nekoliko gostiju i osoblja kafića "Chill out" na zadarskoj Meladi. Divljačko iživljavanje nad 18-godišnjakinjom započeo je među stolovima, a nastavio u toaletu. Tukao ju je šakama i nogama, najviše po glavi i licu, gazio je po cijelom tijelu.

U utorak je u medijima objavljena videosnimka s nadzorne kamere iz kafića na kojoj se vidi sva bestijalnost s kojom je Daruvarac mlatio nemoćnu djevojku. Najstrašniji je bio njegov udarac punom snagom nogom u glavu, nakon što je izudarana 18-godišnjakinja već bila pala na pod. Kao da je napucavao nogometnu loptu...



Svjedoci brutalnog premlaćivanja 18-godišnjakinje kojoj su liječnici morali 'krpati' lice: To se nije moglo gledati. On je toj djevojci valjda pola sata udarao glavom o umivaonik



– Djevojku su svu krvavu izveli iz lokala. Stravično je izgledala. Lice i glava su joj bili krvavi, sva odjeća na njoj bila je puna krvi. Lice joj se nije moglo prepoznati. Dok je sjedila, vlasnica ili neko iz lokala je razgovarao s njom. Izgledalo je kao da je tjeraju, da je u takvom stanju tu ne žele. Poludjela sam kad sam to vidjela – kazala nam je jedna od svjedokinja događaja koji je potresao Zadar.



Djevojka je u teškom stanju hitno prevezena u zadarsku Opću bolnicu, gdje je medicinski zbrinuta i nakon nekoliko dana otpuštena na kućnu njegu.



Iako su u pitanju bile teške ozljede, policija u svom redovitom dnevnom biltenu nije navela da je 18-godišnjakinja bila premlaćena.



– Javnost nismo izvijestili o događaju jer smo željeli zaštititi žrtvu, odnosno oštećenicu, koja je mlađa punoljetnica. No nakon nekoliko dana na društvenim mrežama su se pojavile fotografije oštećenice koje su završile u medijima – objasnio nam je glasnogovornik zadarske policije Elis Žodan.



Darko Kovačević je priveden Dijani Grancarić, istražnoj sutkinji Županijskog suda u Zadru, uz kaznenu prijavu za nanošenje teških tjelesnih ozljeda i prijetnju koju je izrekao obitelji djevojke. Sutkinja mu je odredila jednomjesečni pritvor zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.



Nakon Kovačevića, trebaju se ispitati svi svjedoci, ali i sama oštećenica koja je policiji dala izjavu tek dan nakon događaja.