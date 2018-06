Gosti iz cijelog svijeta žele fotografije s ove dalmatinske atrakcije, ali dočekuje ih - teško razočaranje: Od 300 ploča svijetle tek tri, što se događa s Pozdravom suncu?!

Pozdrav Suncu planetarno je popularan simbol Zadra i jedna od najvećih hrvatskih atrakcija. Sastoji se od tri stotine višeslojnih staklenih ploča koje se nalaze u obliku kruga promjera 22 metra.



Jedinstvena instalacija danju upija sunčevu svjetlost, a zalaskom sunca uključuju se rasvjetni elementi te proizvode dojmljivu svjetlosnu igru. Tako Pozdrav Suncu zvuči u teoriji, ali u praksi je to potpuno drukčija priča.



Zalaskom sunca, na snagu ne stupa nikakva svjetlosna igra, već treperenje pojedinih ploča koje izazivaju sve osim užitka. Pažljivi promatrači izbrojili su da od 300 ploča rade samo – tri!



– Do kvarova na instalaciji dolazi uslijed dotrajalosti i utjecaja vanjskih čimbenika, o čemu se više puta već govorilo u javnosti i radi čega je i pokrenut postupak temeljite obnove – govori Ana Odvitović, voditeljica Sektora za razvoj poduzetničke infrastrukture iz tvrtke "Inovativni Zadar", koja je preuzela održavanje instalacije.

Stotine intervencija

Tijekom 11 godina na Pozdravu Sunca bilo je nekoliko stotina intervencija, popravaka kvarova i zamjena solarnih ploča koje su jedno vrijeme bile namjerno vandalski uništavane, a na njegovo održavanje je utrošeno više od četiri milijuna kuna.



A onda je početkom 2017. godine najavljena velika kompletna obnova vrijedna četiri milijuna kuna. Predviđalo se da će Pozdrav Suncu zasjati u novom ruhu pred početak ovogodišnje turističke sezone, ali od toga ništa. Zašto?



– Radovi nisu izvedeni jer su isti, zbog žalbenog postupka u okviru postupka nabave radova, ugovoreni tek početkom ožujka ove godine s predviđenim rokom za izvođenje od osam mjeseci. S obzirom na lokaciju instalacije i njezinu važnost u turističkoj ponudi Zadra, tijekom ljeta predviđena je obustava radova po nalogu naručitelja – objašnjava voditeljica Odvitović, dodajući kako se dovršetak radova očekuje početkom 2019. godine.



Hoće li treperavi Pozdrav Suncu dočekati i otpratiti još jednu ljetnu sezonu ili će možda doći do njegova privremena utrnuća, zanimalo nas je.



– Održavanje instalacije do završetka radova obnove u nadležnosti je Grada Zadra, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti. Nismo dogovorili isključivanje instalacije već održavanje postojeće opreme do ugradnje nove – kaže Odvitović.



A nama ne preostaje ništa drugo, nego prilikom bilježenja uspomena iz Zadra iskoristiti onih nekoliko ispravnih ploča za dobru fotografiju s gradskim simbolom, dok dočekamo njegovu potpunu rekonstrukciju i obnovu.