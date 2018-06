Pucnjevi u obiteljskoj kući: otac (59) ubio kćer (29), pa sebe!; Susjedi u šoku: Otac je bio pomorac, nedavno su izgradili apartmane, nisu imali financijskih problema...

Danas, oko 17 sati, zaprimljena je dojava o pucnjavi iz vatrenog oružja u kući u Vrsima.



Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja, pronađena su tijela muškarca i žene s ozljedama od vatrenog oružja te samo oružje.



Prema dostupnim informacijama sumnja se na ubojstvo i samoubojstvo članova iste obitelji te nema saznanja o sudjelovanju treće osobe u događaju.

Policija je naknadno potvrdila da se radi o ocu i kćeri. Navodno je otac imao 59, a kći 29 godina. Majka i starija kćer, koje su u vrijeme pucnjave, navodno bile u kući, odmah su odvezene u zadarsku bolnicu u teškom šoku.

Na mjestu događaja policajci i nadležni državni odvjetnik provode očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja.

U Vrsima u kući gdje se dogodila tragedija čuju se krici članova obitelji, piše Večernji.

Susjedi nerado pričaju o tragediji.

- Užasno je to što se dogodilo. Samo su se odjednom začuli pucnji. Otac je bio pomorac. Nedavno su izgradili i neke apartmane i nisu imali financijskih problema. Teško je znati sto se dogodilo između njih, ali iako su se znali posvađati tko bi mogao pretpostaviti da je moglo doći do ovoga. I mi smo čuli da je otac ubio kćer. Neki pričaju da su u to vrijeme majka i druga kćer spavali i kući, a neki da nije bilo nikog i da je susjed našao tijela nakon što je ušao nakon pucnjave - rekli su nam u Vrsima.

Susjedi koji su željeli ostati anonimni su nam rekli da je ubijena djevojka radila kao trgovkinja. - Svađali se jesu, ali da će ovako završiti nitko ne bi mogao pretpostaviti. Navodno je kćer ubio u kuhinji iz pištolja, a onda izašao na terasu i ubio i sebe - kazali su za Večernji.