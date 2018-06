Jedan neželjeni zid ujedinio je jutros jedno mjesto: cijelo Petrčane, njih stotinjak, došli su u subotu ujutro na rivu s transparentima. Skupilo se cilo misto, od sedam do 77, staro i mlado, strani i domaći, iznajmljivači i vikendaši, svi u zajedičkoj borbi protiv parapetnog zida visokog četiri metra koji će, kad se izgradi, Petrčancima zakloniti i sakriti ono najljepše što imaju- pogled na more i zalazak sunca.

“Vratite nam pogled”, “Pustite sunce u srce”, “Čuvajmo horizont”, “Pravo na zalazak”, “Sunce ili zid”, “Pogled u cimenat” pisalo je na parolama koje su nosili u rukama, poručujući nadležnima da je i Hitchock znao gdje je najljepši zalazak sunca na svijetu, isti onaj koji oni više neće gledati.

- Ovo što vidite danas ovdje je građanska akcija, naš izraz protesta i nezadovoljstva protiv projekta uređenja centra našeg mjesta. Nekad davno, ovdje je trebala biti futuristička marina s puno vezova i malih otočića, ali to rješenje koje su nam predstavili 2010. godine očito je, uslijed nedostatka financija, izmijenjeno. I umjesto toga, sada smo dobili jedan plato okružen betonskim zidom.



Upravo visina tog zida i kamenja koje je iza njega nabacano najviše brine nas mještane jer nam je cijelom dužinom obale sada uskraćen pogled na more. A mi ovdje nemamo puno atrakcija ni sadržaja, taj pogled na more i zalazak sunce je ono što najviše volimo u Petrčanima – kaže Lidija Zečić o građevinskoj intervenciji na pomorskom dobru u središtu Petračana koja je rezultirala konstrukcijom zida od četiri metra nadmorske visine I izazvala pravu pobunu u ovom malom mjestu.

Ono što Petrčance najviše boli je činjenica da za gradnju zida uopće nisu znali i da su, nakon 30 godina čekanja na uređenje centra mjesta koje, inače, administrativno spada pod Grad Zadar, dočekali rješenje koje nikako ne žele.

- Tek kada je krajem travnja izvođač počeo graditi betonski zid viši od dva metra, postalo nam je jasno da će to zauvijek promijeniti vizuru sela i sakriti horizont na jednom dijelu rive. Istovremeno se postavlja pitanje zašto je potrebno izgraditi sanitarni čvor na centralnom, reprezentativnom dijelu rive. Zanimljivi su i rokovi izgradnje: sadašnji radovi su planirani do 15. srpnja kada je mjesto Petrčane već prepuno turista i posjetitelja. A turizam je jedina gospodarska grana razvijena u mjestu- poručili su Petrčanci na svom skupu.

Od toga da ih nitko ništa nije pitao oko uređenja centra mjesta u kojemu žive ili provode ljeto, gora im je sama šutnja nadležnih. Županijska lučka uprava, koja je investitor ovog projekta, od njega ne želi odustati, Grada i Županije na njihove dopise i molbe uopće ne odgovaraju. Oni su, zato, pokrenuli potpisivanje peticija koja je već sakupila oko tisuću potpisa, a uskoro najavljuju i konkretne korake za utvrđivanje kaznene odgovornosti oko mijenjanja projekta.

- Molimo nadležna Ministarstva, županijske i gradske odjele da zaustave ovu gradnju. Apeliramo i osobno na ministra Olega Butkovića da se zauzme za realniju intervenciju i izgradnju na pomorskom dobru. Molimo investitora, Županijsku lučku upravu, i izvođača radova, da smanje taj zid jer ovolika visina, koja u Petrčanima nije zabilježena, sigurna nije potrebna- zaključuju iz Petrčana uz poruku kako neće odustati od borbe za svoj horizont.

Želite li svojim potpisom izraziti nezadovoljstvo planiranom arhitektonskom izvedbom centralnog dijela obalnog pojasa u Petrčanima, peticiju možete potpisati OVDJE.