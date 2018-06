'Hitchcock' u studentskoj menzi: 'To je postalo nevjerojatno, motaju nam se oko nogu dok jedemo!'

Studenti Sveučilišta u Zadru su u petak poslijepodne snimili galeba kako šeta po pultu za naručivanje hrane u studentskoj menzi, javlja Zadarski.hr.



- To je postalo nevjerojatno, menza nam je puna galebova. Toliko su se udomaćili da doslovno šetaju i motaju nam se oko nogu dok jedemo, čekaju da im bacimo komad hrane – kazao nam je student.



Fotografija je snimljena u maloj menzi pokraj zgrade Sveučilišta na rivi, a studenti su za fotografiju koju su snimili kazali da bi se trebala zvati „Može jedna piletina?“



- Svi najčešće jedemo piletinu i takvo pitanje postavimo kada dođemo na ručak. Tako ispada da je galebovima dosadilo motati se oko naših stolova i čekati da im nešto bacimo, nego je ovaj lijepo došao direktno na pult, samo je nedostajalo pitanje „Može jedna piletina?“ – kaže student, dodajući da su galebovi u menzi već postali „kućni ljubimci“.



- Znamo da to nije normalno, ali što da radimo, mi se smijemo, pa smo im počeli davati imena. Ali da slijeću na pult, to nas je stvarno danas svih šokiralo – rekao je student.