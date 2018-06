Poskok ugrizao ženu dok je čistila grob, liječnici joj uspjeli spasiti život!; Stručnjaci pojašnjavaju kakva je situacija s populacijom otrovne zmije i što učiniti u slučaju napada

U utorak je na zadarskom području zabilježen prvi slučaj ugriza zmije otrovnice, točnije - poskoka, ove godine. Stariju ženu poskok je ugrizao prilikom čišćenja groba u Gračacu, a hitnom reakcijom prevezena je u Opću bolnicu Gospić.



- Pacijentica je u opasnosti za život primljena u Opću bolnicu Gospić zbog ugriza zmije za nogu. Primila je protuotrov i smještena je na Jedinici intenzivnog liječenja. Sada je dobro, a tijekom dana bit će otpuštena na kućnu njegu - rekla nam je mr. Sandra Čubelić, ravnateljica OB-a Gospić, u četvrtak popodne.



Prvi ugriz zmije u Zadru ove godine zabilježen je krajem svibnja u park-šumi Mustapstan kada je 24-godišnjakinju ugrizla zmija dok je spavala u šatoru. Srećom, prilikom kliničke obrade u Općoj bolnici Zadar utvrđeno je kako nije bila riječ o otrovnici pa nije bilo potrebe ubrizgavanja seruma.



- Stanje s količinama protuotrova za ugriz zmije je dobro. U bolnici ga imamo dovoljno. Kada čovjeka ugrize zmija, potrebno je što hitnije doći u bolnicu jer nema pravila koliko vremena smije proći. Kada nam dođe pacijent s ugrizom, prvo radimo kliničku sliku kako bismo procijenili radi li se o zmiji otrovnici ili ne, jer vrlo često nam dođu ljudi koji nisu sigurni što ih je ugrizlo. Ako se utvrdi da je riječ o otrovnici, odmah dajemo protuotrov - objašnjava dr. Edi Karuc, zamjenik ravnatelja zadarske bolnice, dodajući kako godišnje zabilježe tri do četiri ugriza zmije.



Dr. Karuc kaže kako se u 25 godina svoje karijere susreo samo s jednim smrtnim slučajem čiji je uzrok bio ugriz zmije.



- Često čujem kako ljudi pričaju da otrov treba isisavati ili podvezivati ranu. To se ne smije raditi ni u kom slučaju, jer isisavanjem druga osoba može prenijeti otrov u sebe. Najbolja reakcija je u što kraćem roku potražiti liječnika kako bi se rana sanirala - preporučuje doktor Karuc.



- Meni se čini da ih iz godine u godinu ima sve manje. No, to je teško utvrditi jer sve ovisi o broju suočavanja, a ona se nigdje ne bilježe. Sumnjam da se broj poskoka u zadnje vrijeme nešto povećao - kaže poznati zadarski zmijar Romeo Pestić, dodajući kako najviše poskoka u Zadarskoj županiji ima u benkovačkom kraju, kraj Briševa, Žerave pa sve do Nina, na Velebitu, u Crnom u Šumi, Zemuniku, Viru, iza Biograda i na otocima.



Poskok izađe u ožujku ako je toplo vrijeme, u travnju i svibnju je najsporiji, a u lipnju i srpnju najbrži. Zabluda je da poskok skače, kaže Pestić, jer poskok ima samo prepoznatljivi trzaj kada se osjeća ugroženim i kada ide ugristi.



- U sezoni znam primiti oko pedesetak poziva građana koji su vidjeli zmiju ili im je ušla u kuću, automobil i slično. Kada uspijem, odazovem se, ali to sve radim volonterski, na dobrovoljnoj bazi. Poskok je, kao i sve životinje, božje stvorenje i ima svoju svrhu. Nikoga se ne smije ubiti - zaključuje Pestić.

Roščić ga odaje Poskok je najpoznatija i najveća europska zmija otrovnica, a prepoznatljiva je po tamnim šarama na leđima, trokutastoj plosnatoj glavi, okomitoj zjenici i roščiću na vrhu nosa.



Poskok iz svog staništa izlazi početkom travnja, a na zimovanje odlazi u jesen. Njegov ugriz može biti smrtonosan ako se ne reagira na vrijeme. Prvi simptomi trovanja su bol i/ili oticanje ugriženog dijela tijela, a kod ugriza najvažnije je čovjeka što hitnije odvesti liječniku kako bi mu se pružila pomoć odnosno dala injekcija protuotrova (seruma).