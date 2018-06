Teška drama na kolodvoru: barba Šime tražio Thompsonovu pjesmu umjesto Škorine, pa dobio pepeljaru u glavu

Par je kažnjen sa 726 kuna kazne, a sud pri odmjeravanju kazne nije pronašao olakotne okolnosti. Barba Šime, pak, oslobođen je optužbe za remećenje javnog reda i mira jer je utvrđeno da je postupao u nužnoj obrani

Zbog šamaranja u caffe baru u krugu Autobusnog kolodvora u Zadru koje je uslijedilo nakon prepirke hoće li na večernjem repertoaru biti pjesma Miroslava Škore ili Thompsona, 32-godišnja pedikerka i 38-godišnji nautičar iz Zadra, na Prekršajnom sudu u Zadru kažnjeni su novčanom kaznom zbog narušavanja javnog reda i mira.



Sukob se odigrao 2. siječnja oko 18 sati u kafiću gdje se 32-godišnjakinja najprije verbalno posvađala sa 70-godišnjakom. Umirovljenik poznatiji kao barba Šime prigovorio joj je što u jukebox nije stavila Thompsonovu već Škorinu pjesmu, te je nakon toga odbio platiti piće.



Ona ga je zbog toga ošamarila, a prava "borba" je počela kada joj je barba Šime uzvratio udarac. Pedikerka ga je tada više puta udarila otvorenim dlanom u predjelu glave pa ju je barba Šime nenadano pošpricao u lice raspršivačem s nadražujućom tvari, tzv. "Pepper sprejem". Šokirana iznenadnim potezom, 32-godišnjakinja je nakon toga kleknula i počela trljati oči, što je zapanjilo njezina 38-godišnjeg prijatelja koji je upravo u tom trenutku ušao u kafić te je ugledao na podu. Revoltiran zatečenom situacijom i on je barba Šimi zadao jedan udarac šakom u predjelu glave, zbog čega je 70-godišnjak pao i glavom udario o rub zida, te ostao nepomično ležati na tlu dok je par otišao iz caffe bara.



Barba Šime je na sudu posvjedočio kako se incident u kafiću odigrao nakon što su ga tamo prethodno pokrali i uspavali, te da je pedikerka bila zadnja kap koja je prelila čašu. Iako je rekao da će joj platiti piće, ali da ga se kani, 32-godišnjakinja ga je udarila u predjelu lica i nosa nekoliko puta.

Modar deset dana

– Ne znam čim me udarila, ali bio sam modar deset dana. Ja sam nju udario samo jedan put želeći se zaštititi, međutim ona je mene i dalje udarala pa sam je pošpricao sprejem.



Tada je prestala s napadom, ali je njezin prijatelj došao do mene i udario me pepeljarom u zadnji dio glave zbog čega sam pao na tlo. Što je bilo dalje, ne sjećam se – rekao je umirovljenik.



Nautičar, pak, ispričao je kako ga je šokiralo kada je prijateljicu zatekao na tlu ispred vrata kafića.



– Plakala je, grčila se, pljuvala, gušila se. Nije mogla doći do zraka. Pokušao sam je dignuti, međutim samo se valjala po podu i tako više puta. Nešto je vikala, ne znam ni sam što. Pitao sam što se događa, što joj se dogodilo. Rekao sam da zovu policiju te ušao u kafić da joj donesem čašu vode. Kada sam ušao netko je dobacio da ju je taj stari pošpricao suzavcem.



Vidjevši da ide prema meni udario sam ga šakom u oko. Pao je na tlo. Srušile su se stolice koje je povukao za sobom. Ostao je ležati. Unutra je nastala strka, a vlasnica kafića zvala je hitnu pomoć – rekao je na sudu nautičar, dodajući kako smatra da nije remetio javni red i mir, jer je branio sebe i djevojku od napada druge osobe.



Vlasnica kafića je rekla kako je barba Šime dobar čovjek i dobar potrošač. Kazala je kako je 32-godišnjakinja sporne večeri njega hvatala za jaknu, odgurivala, naguravala ga šakama, rukama, te da je on bio smiren i prilično pri piću.



Par je kažnjen sa 726 kuna kazne, a sud pri odmjeravanju kazne nije pronašao olakotne okolnosti.



Barba Šime, pak, oslobođen je optužbe za remećenje javnog reda i mira jer je utvrđeno da je postupao u nužnoj obrani.