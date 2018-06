Sretan kraj priče za Josipa Kambera i njegovu obitelj: 'Hvala vam, dobio sam kredit za kuću, ne moram se seliti u Dublin'

Dodatnih 10 tisuća eura u obliku građevinskog materijala Josip treba dobiti od Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Na tih 10 tisuća eura čeka od 2011., no ugovor je potpisao tek u ožujku ove godine

Josip Kamber iz Tinja kod Benkovca, njegova supruga i dvoje djece neće se morati iseliti u Dublin.



Nakon što je Slobodna Dalmacija prije mjesec dana objavila njegovu bizarnu priču o tome kako mu unatoč urednim papirima, svim dozvolama i čistom vlasništvu nad zemljištem nijedna banka ne želi dati kredit za gradnju obiteljske kuće, jer njegov Tinj nema zemljišne knjige, zbog čega je pisao i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, Josip je ipak uspio doći do rješenja. Iz poslovnice PBZ banke u Biogradu na Moru nekidan su ga obavijestili da je njegov zahtjev odobren i da će mu kredit biti isplaćen idući tjedan. Stambeni kredit kojim će 35-godišnji Josip napokon moći izgraditi kuću na svojoj ostavini za sebe i svoju obitelj...



- Ni moje pismo predsjednici Kolindi nije pomoglo koliko objava u novinama – smije se zafrkantski Josip, ozaren činjenicom da je na pragu rješenja problema koji ga je mjesecima mučio.



- Već sam izgubio svaku nadu, prošao sam gotovo sve poslovnice banaka u Hrvatskoj i sve su me bile odbile. Uputio sam još zahtjev PBZ-u, ne vjerujući da će se išta dogoditi, a onda je izišao vaš članak. Ne znam je li to imalo izravne veze ali, evo, kredit sam dobio i solemnizirao, a banka je u zemljišnim knjigama upisala hipoteku. Ono što do jučer nitko nije htio napraviti, staviti hipoteku na zemljište u mjestu bez zemljišnih knjiga, sada je to profunkcioniralo. Presretan sam – govori nam Josip.



Banka može i hoće



Banka je njegovu parcelu naslijeđenu od oca procijenila na 50 tisuća eura i temeljem toga odobrila kredit u iznosu od 37 tisuća eura. Dodatnih 10 tisuća eura u obliku građevinskog materijala Josip treba dobiti od Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Na tih 10 tisuća eura čeka od 2011., no ugovor je potpisao tek u ožujku ove godine. I baš po "Murphyjevom zakonu", sada kad je dobio kredit od banke, neće izgleda dobiti građevinski materijal od države! Zašto, pobogu?



- Zato jer u ovoj godini nema više novca. Tako su mi rekli, da su sredstva predviđena za ovu godinu već potrošena i da će mi materijal moći isporučiti tek iduće godine. Ako je to tako, hvala im. Ne treba mi taj materijal. Eto im ga. Nakon sedam godina čekanja, više neću čekati – ogorčen je Josip na sporu i jalovu državnu administraciju.



No zadržimo se na pozitivnoj strani priče. Čim je Josipov slučaj izišao u "Slobodnoj", posjetile su ga i kolege iz emisije "Potrošački kod", a nazvala ga je i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt, koja danas radi kao odvjetnica u Velikoj Gorici. Ponudila mu je besplatnu pravnu pomoć za osnivanje njegova zemljišno-knjižnog uloška. Od te ideje, kaže Josip, još nije odustao, iako je upozoren da su takve stvari, premda zakonski moguće, kao i brojne druge stvari u našem pravosuđu, u praksi teško izvedive.



- Hvala Slobodnoj Dalmaciji, hvala svima koji su mi pomogli da dođem do rješenja. Što je bilo, bilo je. Idemo dalje, ostajem u Tinju i gradim kuću za svoju obitelj – zadovoljno poručuje Josip Kamber iz Tinja. Koji, ne zaboravite, još uvijek nema zemljišnih knjiga...

O gradonačelniku Benkovca: Nije htio riskirati

- Duboko me je razočarao gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić (HDZ) – kaže Josip, koji je u potrazi za rješenjem svog problema došao na ideju o zamjenskoj jamčevini. Predložio je da Grad Benkovac bude privremeni jamac za njegov kredit. Kad se kuća izgradi, Grad se briše iz hipoteke, a na kuću se upisuje banka. Iako je ideja bila zakonski moguća, nije zaživjela, unatoč obećanju gradonačelnika Bulića.



- Kad sam mu se obratio sa svojim problemom, rekao je, nema problema, napravit ćemo što god budemo mogli. No kada je kod njega došla ekipa iz emisije "Potrošački kod", povukao je ručnu, rekao je da se boji takvog presedana jer bi se nakon mene mogli i drugi pojaviti, a tko će svima udovoljiti. S obzirom na to da mi je gradonačelnik bio obećao da će on i njegova pravna služba napraviti sve što mogu, nakon emitiranja emisije uputio sam mu pisani upit što su poduzeli oko privremenog jamstva. Odgovor do danas nisam dobio, jer nisu poduzeli apsolutno ništa – kaže Josip.