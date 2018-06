U ratu zbog stana zapaljeni automobili: 'Ovo je bila kulminacija zlostavljanja koje traje osam godina, mogli smo svi odletjeti u zrak!'; Majka privedene: Moja kćer ne podnosi nepravdu

"Obraćamo se javnosti putem medija kako bismo apelirali na sve relevantne institucije, od načelnika policije, državnog odvjetništva, suda i gradonačelnika grada Zadra da zaštite naše živote. Mi, stanovnici ulice Josipa Jovića, svjedočili smo još jednom nemilom incidentu u posljednja dva mjeseca počinjenom od iste osobe prema jednom od naših susjeda zbog, kako kaže policija u svom izvješću, obiteljskih problema.

Prvi incident se zbio oko Uskrsa, kada je osumnjičenica divljala automobilom po našoj ulici, zaustavila se u nekoliko navrata i gađala kuću i automobile oštećenika sa staklenim bocama. Prilikom njenog divljanja ulicom je vozila velikom brzinom, a moramo napomenuti da u našoj ulici živi više od 100 djece. Pri prvom incidentu, u tom divljačkom pohodu, zamalo je pregazila dijete jednog od susjeda. Prošlu subotu, dogodio se još veći incident, odnosno paljevina dvaju automobila jednog od naših susjeda, a za koji je osumnjičena ista osoba..."

Gornji citat dio je javnog pisma kojeg su stanovnici ulice Josipa Jovića uputili zadarskoj javnosti nakon što je 23-godišnja A.B. iz Zadra privedena u policiju pod sumnjom da je u noći s petka na subotu zapalila Audi i Opel u vlasništvu svog strica i njegove supruge. Nakon dva dana djevojka je puštena iz pritvora uz mjeru zabrane približavanja svojoj rodbini, a posljedice događaja koji je potresao Zadar počele su se razlijevati po medijima.

Zašto je to napravila? Je li nekome htjela ugroziti život? Je li ona to zapravo napravila ili joj paljevinu netko želi prišiti?

Nakon objave nepotpisanog pisma stanara Jovićeve nazvala nas je Božena Bačić, supruga Mladena Bačića, kojima su zapaljeni automobili.

"Pukao mi je film, i više neću šutjeti. Želim sve javno reći" - kaže na početku razgovora Božena Bačić dodajući da ovo radi isključivo iz straha za svoje četvero malodobne djece i ostale djece u zadarskom kvartu Ričine.

- Ovo je bila kulminacija zlostavljanja koja traje osam godina, od kada je brat mog supruga upao u financijske probleme. Ovaj put smo mogli svi odletjeti u zrak da momci iz kvarta nisu uočili požar. Mi smo spavali kada su nam javili za požar. Susjedi su mislili da gori cijela kuća. Gorivo je bilo proliveno od jednog do drugog automobila. Srećom sve je zaustavljeno na vrijeme – govori Božena, iza koje je, kako kaže, niz godina pretrpljenog straha, te pakla u kojem se zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa našla njezina obitelj.

Naime, odnos između njenog supruga Mladena i šogora Edija pogoršao se nakon smrti njihovog oca koji im je ostavio kuću s dva stana u Ulici Josipa Jovića.

Nedugo nakon očeve smrti šogor Edi je upao u financijske probleme zbog kojih se zadužio založivši naslijeđeni stan. No dugove nije vraćao pa mu je provedena ovrha nad stanom od jedne privatne osobe. Stan mu se našao na prodaji, a prošle godine kupila ga je njegova šogorica Božena Bačić (na slici ispod).

Božena je mislila da je kupnjom stekla i pravo na posjed stana, no previdjela je da njezin šogor ima pravo plodouživanja odnosno korištenja stana do kraja života, bez obzira na promjenu vlasništva.

Štoviše, ove je godine pokrenula sudski spor na Zemljišno knjižnom odjelu za brisanja šogorova prava, ali je sud u siječnju odlučio u njegovu korist i korist njegove djece kao suvlasnika jer je plodouživanje zabilježeno prije ovrhe, te je kupac za to mogao znati. Božena je zbog toga pokrenula tužbu ne bi li pobila pravo plodouživanja koja još uvijek nije riješena.

U međuvremenu, Božena Bačić je pokrenula i sudsku ovrhu koja je provedena na način da su 12. travnja njena nećakinja i njen otac deložirani iz stana. To je očigledno stvorilo dodatnu napetost među članovima obitelji koja je na koncu kulminirala paljevinom automobila. Prije toga je nećakinjin otac završio u pritvoru, a majka se razvela.

- U strahu sam za svoj život. Policija nas neće zaštititi. Na mome autu su 12 puta izbušili gume, suprugu skidaju tablice s kamiona, prijete mu ubojstvomja vodim dnevnik svih incidenata. To je danas postala debela knjiga – govori Božena dodajući kako se svi njihovi problemi zataškavaju u policiji jer je bivša šogorova supruga u vezi s pripadnikom intervenetne policije PU zadarske, a njegov brat, koji je bio na očevidu, također radi u policiji.

- Sve naše prijave su bačene u vjetar, a prijavljivali smo ih desetak puta. Protiv naše nećakinje samo je jednom podignuta prekršajna prijava. Naprotiv, mog su supruga više puta prijavljivali za izmišljeno nasilje, što je i na sudu dokazano – govori Božena Bačić.

Zbog težina izrečenih optužbi kontaktirali smo i obitelj 23-godišnjakinje koju je privela policija.

- Moja kćer ne podnosi nepravdu. Narušenog je zdravlja od kada je prisilno iseljena iz kuće. Uopće je strašno da se tako nešto događa u bližoj obitelji. Oni ne mogu podnijeti da drugi brat ima pravo na korištenje dijela kuće i zbog toga sve to rade, a to nikako ne može biti u redu. To je njezin stric i sramota je da on tako govori o svoj nećakinji javno i to samo zbog svog interesa. To je strašno da je vlastitu nećakinju istjerao iz kuće i to protivno svim zakonima. Moja kćer ništa nije priznala i sada je sa mnom. Neka institucije odrade svoj posao. Cijeli slučaj je još pod istragom i mogu samo reći da sam sretna da tamo više ne živim i što sam otišla iz te kuće iz pakla – kazala nam je Olga Bačić, majka osumnjičene 23-godišnjakinje.