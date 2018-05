Tko je pojeo više od 70 kila janjetine i cijelo - june? Mala dalmatinska općina u problemima zbog rastrošnog načelnika, a on se pravda: Častilo se, to je tradicija...

Domjenak za 120 ljudi u Iliriji, 33.000 kuna; 49 kg pečene janjetine i 7 kg pečenog odojka u Šime, 10.640 kuna; 22 kilograma pečene janjetine i pića u Šime, 7200 kuna; june, mesnica Nakićen, 11.550 kuna; tuka i tukci, mesnica Števanja, 642 kune; junetina, teletina, ćevapi, janjetina, mesnica Števanja, 2443 kune; hrana i piće za 73 ljudi u Šime, 13.367 kuna; domjenak 120 ljudi u Ilirije, 15.600 kuna...



Ovo je tek manji dio podužeg popisa troškova reprezentacije bivšeg načelnika Općine Polača Viktora Prtenjače (HDZ) koji su prije nekoliko dana javno objavljeni na službenim internetskim stranicama Općine Polača. U skladu s predizbornim obećanjem, novi načelnik Tomislav Prtenjača (NL) odmah je nakon dolaska na vlast angažirao neovisnu revizorsku kuću koja je detaljno pročešljala poslovanje Općine od početka 2010. do 30. svibnja 2017. godine. Reviziju je platio 70 tisuća kuna, a rezultat tih "kostura iz ormara" je izvještaj na 39 stranica koji sadrži brojne nepravilnosti i nezakonitosti koje su se događale u općini tijekom mandata njegova prethodnika.



Proračunski minus



Samo za troškove konzumacije hrane i pića za koje, kako ističu revizori iz splitske kuće "Kalibović i partneri" nema narudžbenice, istaknute svrhe ni specifikacije, od 2014. do kraja svibnja 2017. Viktor Prtenjača je dao više od 174 tisuće kune.

Kao posebni kuriozitet takve potrošnje ističu se narudžbe od 4387 kuna za bočice maraschina od jednog decilitra koje su bile namijenjene za, kako se navodi, "svećeničku reprezentaciju" iako nema potvrde da su ih svećenici ikad primili, a tu je i 100 boca vina Trebbiano Toscano od 0,75 litara u vrijednosti 3.750 kuna za koje se ne zna zašto i za koga su bili naručeni...



- U proračunu smo zatekli minus od pet milijuna kuna. To je više od našeg godišnjeg proračuna koji realno iznosi 2,5 milijuna kuna, a zajedno s decentraliziranim sredstvima imamo oko 4,5 milijuna kuna godišnje – kaže novi načelnik, koji je nakon preuzimanja vlasti na općinskom računu zatekao iznos od 11 tisuća kuna, a već sutradan je na naplatu stigla rata kredita od 50 tisuća kuna.



- U ovih godinu dana uspjeli smo dug smanjiti za milijun kuna, ali onda nam je nekidan na naplatu došao dug s kamatama tvrtke "Agro plus" od 720.000 kuna. Nakon toga dobili smo i novu sudsku presudu prema kojoj moramo isplatiti 100 tisuća kuna ljudima koji su od općine kupili zemlju, ali se nisu mogli uknjižiti jer im je općina prodala državno zemljište, tako da smo opet na početku... – žali se načelnik, dodajući da su samo na ime kamata za dugove u ovoj godini već isplatili 330 tisuća kuna, a do kraja godine moraju još 400 tisuća kuna.



Hoće li nakon izvještaja revizije novi načelnik zatražiti "pomoć" policije ili DORH-a, ostaje vidjeti.



- Konzultirat ćemo se s odvjetnicima. Izvješće pokazuje brojne nepravilnosti, ukazuje na moguću zloupotrebu. Ako odvjetnici nešto pronađu, moguće da ćemo ići u prijavu. Možda su sve te stotine tisuća kuna utrošene u interesu općine, ali nije se radilo po propisima – zaključuje Prtenjača.



'Nisam uzeo za sebe'



Bivši načelnik je dobro proučio objavljeno izvješće i na sva pitanja ima spremne odgovore. Polaču je vodio 16 godina, četiri uzastopna mandata i od nje je, kaže, napravio uspješno i razvijeno mjesto.



- Tresla se brda, rodio se miš! Oni sve sile upinju da dokažu moje nezakonite radnje, to su isforsirani izvještaji od privatnog revizora. Svi koji nešto znaju o proračunu jasno im je da je sve u skladu sa zakonom – odgovara Viktor Prtenjača naglašavajući da je laž kako se ne zna tko je spavao u apartmanima Ilirije, jer su to bili prijatelji općine iz Pitomače.



- Zna se i tko je pojeo ta 73 ručka. Sve su to notorne laži! Pa što sam ja trebao, za proslavu Dana Općine, obljetnice Oluje ili pogibije Franka Lisice, na račun ispisivati imena svih uzvanika?! Tek su od 2015. narudžbenice postale obvezne – kaže Prtenjača, premda je većina računa bez pokrića za hranu i piće nastala nakon 2015., kad su narudžbenice, kako tvrdi, postale obveza.



- Sve ovo je podli način da se mene diskreditira, a prekrije vlastita nedoraslost, neinventivnost i neznanje. Oni su neradnici, ovo je seljačka radna zadruga u odnosu na ono što sam ja radio. Neka se uhvate projekata. Stojim na raspolaganju svim institucijama. Neka mi dokažu da sam lipu iz općinskog proračuna uzeo za sebe ili na nepotistički način...



Ali ipak se dosta toga popilo i pojelo, a nije baš jasno zašto i za koga?



- Jelo se i pilo jer smo mi stvarali i gradili, a ja sam častio i i na otvaranju i na zatvaranju radova! Nudio sam im najbolje što ovaj kraj može ponuditi, janjetinu i tuku, čime se naši ljudi tradicionalno časte. Ja sam dio tradicije ovoga naroda i mjesta, a za svaku lipu koju sam potrošio imao sam odobrenje Općinskog vijeća... – poručuje bivši načelnik Općine Polača.