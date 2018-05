Kontroverzni sportaš i vlasnik noćnog kluba polio djevojku pićem, uhvatio za vrat i vukao za kosu: pogledajte koliku mu je kaznu odredio sud

Svjetski prvak u ju-jitzu, bivši policajac i suvlasnik zadarskog kluba "Zara beach" Vedran Ikić (43) na Prekršajnom sudu u Zadru proglašen je krivim za narušavanje javnog reda i mira na naročito drzak i nepristojan način nakon što je u noćnom klubu „Podroom“ prošle godine lakše ozlijedio Zadranku koja je s prijateljicama slavila rođendan.



Incident se odigrao 1. listopada 2017. oko 5,20 sati za šankom noćnog kluba u Zadru gdje je Ikić Zadranku koja je slavila s prijateljicama prolio pićem. Kada mu je ona, prema objavljenoj presudi, rekla da malo pripazi i ne zalijeva je pićem, on je uzeo punu čašu pića te joj prolio po glavi. Nakon što ga je upitala zašto je to napravio, prvo ju je rukama uhvatio za vrat, a zatim počupao za kosu i vukao prema podu govoreći: „tko si ti, ja sam u Zadru neko i nešto“.



U tom trenutku prišli su im zaštitari koje je prethodno pozvala prijateljica, te su zajedno izašli iz noćnog kluba, a za nekih pola sata došli su djelatnici policije koji su izveli i Ikića.



Nakon intervencije zaštitara i policije Ikić je priveden, a Zadranki je kod liječnika konstatirana laka tjelesna ozljeda, odnosno iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području vrata.



Pri odabiru vrste i odmjeravanju visine kazne, Sud na strani okrivljenika nije našao olakšavajućih okolnosti, osim da do sada nije osuđivan za ovakve prekršaje budući je osuđivan u prometu. Kao otežavajuću okolnost cijenio je upornost u činjenju prekršaja te mu izrekao novčanu kaznu koju je primjerio njegovoj osobi, težini prekršaja i imovnim prilikama držeći da će se izrečenom kaznom postići svrha kažnjavanja posebno u smislu specijalne prevencije, naime, da okrivljenik neće ubuduće činiti ovakve prekršaje.



"Kako se događaj odvio u noćnom klubu, dakle na javnom mjestu, u ponašanju okrivljenika ostvarila su se bitna obilježja prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer se okrivljenik tada ponašao na naročito drzak i bezobziran način u odnosu na žensku osobu koju je bez razloga prolio pićem i fizički je napao nanijevši joj pri tome opisane tjelesne ozljede. Stoga je okrivljenik proglašen krivim i njegovo ponašanje sankcionirano u skladu sa zakonom"- navela je u obrazloženju presude sutkinja Prekršajnog suda u Zadru Magda Troskot.



Sud je proveo postupak bez prisutnosti uredno pozvanog okrivljenika budući njegova nazočnost, kako je nevedeno u presudi, nije bila nužna za pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja. Određena mu je novčana kazna u iznosu od 1.144,00 kuna. U izrečenu kaznu uračunato mu je vrijeme zadržavanja od strane prve Policijske postaje Zadar od 1. listopada 2017. u 7,20 sati do 1. listopada 2017. u 14,15 sati kao 300,00 kuna, zbog čega mora platiti još 844,00 kune. Ukoliko u roku od 30 dana plati dvije trećine novčane kazne, dakle iznos od 562,67 kuna smatrat će se da je novčana kazna u cjelini plaćena. Uz to mora platiti o sudske troškove u iznosu od 300,00 kuna.